ТИАМИН (THIAMINUM) Действующее вещество
тиамин — кофермент энзимов, регулирующих углеводный и белковый обмен. Тиамин (витамин В1) необходим для нормального функционирования нервной системы, пищеварительного тракта, сердечной деятельности и эндокринных желез. Оказывает умеренно выраженное ганглиоблокирующее действие, положительно влияет на проведение нервных импульсов в синапсах.
гипо- и авитаминоз В1, неврит, полиневрит, невралгия, радикулит, периферические парез и паралич, атония кишечника, невроз, дистрофия миокарда, нарушение коронарного кровообращения, дерматоз, лишай, псориаз, экзема, тиреотоксикоз, эндартериит, интоксикация.
в/м взрослым — 0,025–0,05 г (в виде тиамина хлорида) 1 раз в сутки; детям — 12,5 мг. Внутрь взрослым 10 мг 1–3 раза в сутки; детям в возрасте до 3 лет — по 5 мг через день, 3–8 лет — по 5 мг 3 раза в сутки через день, старше 8 лет — по 10 мг 1–3 раза в сутки. Курс лечения обычно составляет 30 дней.
Дозы в пересчете на тиамина бромид несколько выше (приблизительно в 1,3 раза) в связи с большей молекулярной массой последнего.
повышенная чувствительность к тиамину.
возможны аллергические реакции, при парентеральном введении — анафилактический шок.
парентеральное введение необходимо начинать с минимальных доз; повышение дозы возможно только при хорошей переносимости тиамина.
не рекомендуется одновременное парентеральное введение тиамина хлорида с витамином В6 (пиридоксин) и витамином В12 (цианокобаламин), поскольку первый тормозит превращение его в фосфорилированную биологически активную форму, а второй усиливает аллергизирующий эффект тиамина. Не следует смешивать в одном шприце тиамина хлорид с пенициллином или стрептомицином, а также с никотиновой кислотой.