в/м взрослым — 0,025–0,05 г (в виде тиамина хлорида) 1 раз в сутки; детям — 12,5 мг. Внутрь взрослым 10 мг 1–3 раза в сутки; детям в возрасте до 3 лет — по 5 мг через день, 3–8 лет — по 5 мг 3 раза в сутки через день, старше 8 лет — по 10 мг 1–3 раза в сутки. Курс лечения обычно составляет 30 дней.

Дозы в пересчете на тиамина бромид несколько выше (приблизительно в 1,3 раза) в связи с большей молекулярной массой последнего.