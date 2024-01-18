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Активные вещества — “Т”ТИАМИН (THIAMINUM)

ТИАМИН (THIAMINUM) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Тиамина хлорид-Дарница (витамин B1-Дарница) раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Тиамина хлорид-Дарница (витамин B1-Дарница) Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 852 аптеках
от 47,28 грн
Цены в аптеках
Тиамина хлорид (витамин B1) раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в однобоком блистере, в пачке, в однобок. блистере, в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Тиамина хлорид (витамин B1) Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в однобоком блистере, в пачке, в однобок. блистере, в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 261 аптеке
от 53,97 грн
Цены в аптеках
Тиамина хлорид (витамин B1) раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10; Лекхим-Харьков
Тиамина хлорид (витамин B1) Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10 Лекхим-Харьков
В 139 аптеках
от 56,50 грн
Цены в аптеках
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций, 5 %, ампула, 1 мл, в коробке, в коробке, № 10; Здоровье Группа компаний
Тиамина хлорид-Здоровье Раствор для инъекций, 5 %, ампула, 1 мл, в коробке, в коробке, № 10 Здоровье Группа компаний
В 54 аптеках
от 38,70 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: р-р для инъекций.

тиамин — кофермент энзимов, регулирующих углеводный и белковый обмен. Тиамин (витамин В1) необходим для нормального функционирования нервной системы, пищеварительного тракта, сердечной деятельности и эндокринных желез. Оказывает умеренно выраженное ганглиоблокирующее действие, положительно влияет на проведение нервных импульсов в синапсах.

гипо- и авитаминоз В1, неврит, полиневрит, невралгия, радикулит, периферические парез и паралич, атония кишечника, невроз, дистрофия миокарда, нарушение коронарного кровообращения, дерматоз, лишай, псориаз, экзема, тиреотоксикоз, эндартериит, интоксикация.

в/м взрослым — 0,025–0,05 г (в виде тиамина хлорида) 1 раз в сутки; детям — 12,5 мг. Внутрь взрослым 10 мг 1–3 раза в сутки; детям в возрасте до 3 лет — по 5 мг через день, 3–8 лет — по 5 мг 3 раза в сутки через день, старше 8 лет — по 10 мг 1–3 раза в сутки. Курс лечения обычно составляет 30 дней.
Дозы в пересчете на тиамина бромид несколько выше (приблизительно в 1,3 раза) в связи с большей молекулярной массой последнего.

повышенная чувствительность к тиамину.

возможны аллергические реакции, при парентеральном введении — анафилактический шок.

парентеральное введение необходимо начинать с минимальных доз; повышение дозы возможно только при хорошей переносимости тиамина.

не рекомендуется одновременное парентеральное введение тиамина хлорида с витамином В6 (пиридоксин) и витамином В12 (цианокобаламин), поскольку первый тормозит превращение его в фосфорилированную биологически активную форму, а второй усиливает аллергизирующий эффект тиамина. Не следует смешивать в одном шприце тиамина хлорид с пенициллином или стрептомицином, а также с никотиновой кислотой.