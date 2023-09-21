ТИОРИДАЗИН (THIORIDAZINUM) Действующее вещество
антипсихотическое средство, относится к пиперидиновым производным фенотиазина. Практически не вызывает развития экстрапирамидных побочных эффектов, характеризуется широким спектром терапевтического действия. В низких и средних дозах устраняет ощущение напряженности и тревоги.
Быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови достигается через 2–4 ч после приема. Средняя системная биодоступность составляет около 60%, относительный объем распределения составляет примерно 10 л/кг массы тела. Связывание с белками плазмы крови высокое (более 95%). Тиоридазин метаболизируется в печени. Некоторые из метаболитов (мезоридазин, сульфоридазин) обладают фармакодинамическими свойствами, близкими к свойствам тиоридазина. T½ составляет около 10 ч. Основной путь выведения — с калом (50%), а также — с мочой (менее 4% в неизмененном виде и около 30% — в виде метаболитов). Тиоридазин проникает через плаценту и поступает в грудное молоко.
в качестве анксиолитика при состояниях тревоги, напряженности, смешанном состоянии тревоги и депрессии, возбуждении, эмоциональных расстройствах с тревогой и напряженностью, психосоматических нарушениях, нарушениях сна, непереносимой боли; в гериатрии — при патологических состояниях, обусловленных органическим поражением головного мозга различной степени тяжести: сенильное возбуждение и спутанность сознания, тревожность и смешанные депрессивно-тревожные состояния, бессонница; в педиатрии — при тревоге, напряженности, нарушениях концентрации внимания, сна, поведения (возбуждение, гиперактивность или агрессивность). В качестве антипсихотического средства особенно показан при стационарном лечении больных хроническими психозами; амбулаторном лечении больных психозами; синдроме алкогольной абстиненции (для устранения тревожности, возбуждения, враждебности, галлюцинаций); ажитированной депрессии (как дополнительное средство); при лечении детей с тяжелыми нарушениями поведения типа эмоциональной нестабильности, гипервозбудимости, двигательной гиперактивности и агрессивности.
дозу и время приема устанавливают индивидуально. В качестве анксиолитика взрослым назначают в суточной дозе 10–75 мг, детям в возрасте 1 года и старше — 0,5–2 мг/кг массы тела. В качестве нейролептика при психозах у взрослых тиоридазин применяют в условиях стационара в суточной дозе 100–600 мг, в амбулаторных условиях — 50–300 мг, при ажитированных депрессиях и при использовании в гериатрии — 25–300 мг, при алкогольной абстиненции — 100–200 мг, при тяжелых нарушениях психики непсихотического характера — 25–150 мг. Максимальная суточная доза для взрослых — 800 мг, для детей в возрасте 1 года и старше — 1–4 мг/кг массы тела. При назначении дозы, близкой к максимальной суточной, ее делят на 2–4 приема.
Лечение пациентов с дефицитом массы тела, заболеваниями почек и печени, а также больных старческого возраста рекомендуется начинать с самих низких доз и повышать их очень медленно.
Тиоридазин можно применять для лечения нарушений поведения у больных эпилепсией; в таких случаях прием противосудорожных средств следует продолжать, при необходимости повысив их дозы.
коматозные состояния или выраженное угнетение функции ЦНС; повышенная чувствительность к тиоридазину и другим фенотиазинам; заболевания крови в анамнезе; тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы; возраст до 1 года.
к обычным побочным явлениям, особенно при применении в высокой дозе и в начале лечения, относятся сонливость, седативное действие, головокружение, заложенность носа, сухость во рту. Иногда наблюдается дозозависимая ортостатическая гипотензия, особенно у больных пожилого возраста. К другим дозозависимым нарушениям, обусловленным антихолинергической активностью тиоридазина, относятся нарушения аккомодации, тахикардия, запор, задержка или недержание мочи. У некоторых пациентов тиоридазин даже в низких дозах может вызывать ощущение умственного угнетения, тошноту, головокружение, головную боль или, напротив — парадоксальные эффекты возбуждения, ажитацию или бессонницу.
В отдельных случаях наблюдался злокачественный нейролептический синдром (мышечная ригидность, гипертермия, нарушения психического статуса, вегетативная лабильность), требующий немедленной отмены тиоридазина.
При применении в высоких дозах, как и при приеме других фенотиазинов, описаны изменения ЭКГ реполяризационного типа (удлинение интервала Q–T, уплощение зубца Т и появление зубца U). Эти изменения, по всей вероятности, обусловлены снижением концентрации калия в крови. Подобно всем фенотиазинам, тиоридазин в редких случаях может провоцировать аритмию.
Среди пациентов, получавших трициклические нейролептики, в том числе тиоридазин, описаны случаи внезапной смерти, вероятно, обусловленной аритмией или остановкой сердца.
При назначении высоких (нейролептических) доз тиоридазина возможны экстрапирамидные симптомы; при использовании низких (анксиолитических) доз они практически не наблюдаются.
Имеются сообщения о случаях пигментной ретинопатии при длительном лечении тиоридазином, главным образом в случае приема более 800 мг тиоридазина в сутки.
Антипсихотические препараты типа тиоридазина могут вызывать гиперпролактинемию, приводящую к галакторее, нарушениям менструального цикла, расстройствам эрекции (ослаблению эрекции или приапизму) и эякуляции, иногда возможно увеличение массы тела и отеки. Эти явления можно предотвратить снижением дозы тиоридазина.
Описаны редкие случаи лейкопении и агранулоцитоза, особенно в первые месяцы лечения, фотосенсибилизация, аллергическая сыпь, желтуха, гепатит и нарушения функции печени.
необходима осторожность в случае применения тиоридазина при узкоугольной глаукоме, гипертрофии предстательной железы и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Тиоридазин вызывает лейкопению или агранулоцитоз относительно редко, однако в первые месяцы лечения рекомендуется регулярно проводить подсчет форменных элементов крови, а при появлении клинических признаков патологических изменений состава крови — делать это немедленно.
При заболеваниях печени необходим регулярный контроль ее функционального состояния.
Лицам, принимающим тиоридазин, следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с потенциально опасными и механизмами.
В период беременности тиоридазин назначают только по абсолютным показаниям. Во время лечения тиоридазином следует прервать кормление грудью.
тиоридазин, как и другие фенотиазины, может усиливать угнетающее действие на ЦНС алкоголя, депрессантов ЦНС и антигистаминных средств, М-холиноблокирующее действие холинолитиков и угнетающее — производных хинидина на миокард.
Тиоридазин может уменьшать выраженность антипаркинсонического эффекта леводопы, снижать судорожный порог у больных эпилепсией (что может потребовать изменения дозы противосудорожных препаратов), уменьшать прессорный эффект адренергических сосудосуживающих средств. Ингибиторы МАО могут усиливать или пролонгировать седативное и антимускариновое действие фенотиазинов. Одновременный прием препаратов лития способствует развитию экстрапирамидных симптомов и усилению нейротоксических свойств тиоридазина. Прием блокаторов β-адренорецепторов может вызвать повышение концентрации тиоридазина в плазме крови. Всасывание тиоридазина могут нарушать антациды и антидиарейные препараты.
ксеростомия, тошнота, рвота, сонливость, дезориентация, гиперкинезы, гипертермия, судороги, кома, тахикардия, аритмия, артериальная гипотензия, угнетение дыхания, коллапс.
Лечение: рекомендуется промывание желудка с последующим приемом активированного угля. Проводят поддерживающее, симптоматическое лечение в условиях строгого контроля за функцией дыхательной, сердечно-сосудистой системы и ЦНС. При гипотензии показано введение плазмозамещающих р-ров, а в тяжелых случаях — осторожное введение допамина. При судорогах рекомендуется применение бензодиазепинов.