ТИОРИДАЗИН (THIORIDAZINUM)

к обычным побочным явлениям, особенно при применении в высокой дозе и в начале лечения, относятся сонливость, седативное действие, головокружение, заложенность носа, сухость во рту. Иногда наблюдается дозозависимая ортостатическая гипотензия, особенно у больных пожилого возраста. К другим дозозависимым нарушениям, обусловленным антихолинергической активностью тиоридазина, относятся нарушения аккомодации, тахикардия, запор, задержка или недержание мочи. У некоторых пациентов тиоридазин даже в низких дозах может вызывать ощущение умственного угнетения, тошноту, головокружение, головную боль или, напротив — парадоксальные эффекты возбуждения, ажитацию или бессонницу.

В отдельных случаях наблюдался злокачественный нейролептический синдром (мышечная ригидность, гипертермия, нарушения психического статуса, вегетативная лабильность), требующий немедленной отмены тиоридазина.

При применении в высоких дозах, как и при приеме других фенотиазинов, описаны изменения ЭКГ реполяризационного типа (удлинение интервала Q–T, уплощение зубца Т и появление зубца U). Эти изменения, по всей вероятности, обусловлены снижением концентрации калия в крови. Подобно всем фенотиазинам, тиоридазин в редких случаях может провоцировать аритмию.

Среди пациентов, получавших трициклические нейролептики, в том числе тиоридазин, описаны случаи внезапной смерти, вероятно, обусловленной аритмией или остановкой сердца.

При назначении высоких (нейролептических) доз тиоридазина возможны экстрапирамидные симптомы; при использовании низких (анксиолитических) доз они практически не наблюдаются.

Имеются сообщения о случаях пигментной ретинопатии при длительном лечении тиоридазином, главным образом в случае приема более 800 мг тиоридазина в сутки.

Антипсихотические препараты типа тиоридазина могут вызывать гиперпролактинемию, приводящую к галакторее, нарушениям менструального цикла, расстройствам эрекции (ослаблению эрекции или приапизму) и эякуляции, иногда возможно увеличение массы тела и отеки. Эти явления можно предотвратить снижением дозы тиоридазина.

Описаны редкие случаи лейкопении и агранулоцитоза, особенно в первые месяцы лечения, фотосенсибилизация, аллергическая сыпь, желтуха, гепатит и нарушения функции печени.