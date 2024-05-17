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Актемра концентрат для раствора для инфузий 200 мг/10 мл флакон, №1 - Одесса (139412) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Подорожник
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Киев, просп. Бажана Николая, 38
Всего: упаковка (1)
12543,99
Экономия: -122,22 грн
12421,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (26)
14198,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Героев Труда / Гвардейцев-Широнинцев, 29/50
Всего: упаковка (6)
14398,97 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом