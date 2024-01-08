перед началом лечения пациентов необходимо предупредить о возможном чрезмерном росте ресниц, потемнении кожи век и усилении пигментации радужной оболочки. Некоторые из этих изменений могут быть продолжительными и привести к тому, что в результате лечения один глаз может отличаться от второго, здорового.

Изменение пигментации радужной оболочки возникает постепенно и может быть незаметным на протяжении нескольких месяцев. Изменение цвета глаз заметно преимущественно у пациентов с разными цветами радужной оболочки, например сине-карой, серо-карой, желто-карой и зелено-карой. В случае лечения одного глаза есть риск возникновения постоянной гетерохромии глаз.

Опыта применения препарата при неоваскулярной, закрытоугольной, узкоугольной или врожденной глаукоме нет. Есть незначительный опыт применения препарата у пациентов с афакией и пигментной или псевдоэксфолиативной глаукомой.

Следует с осторожностью применять препарат у пациентов с афакией, псевдоафакией с разорванной задней капсулой хрусталика или хрусталиками передней камеры или же пациентов с известными факторами риска кистозного отека желтого пятна или воспаления радужной оболочки глаза/увеита.

Также нет опыта применения у пациентов с тяжелой БА. Поэтому назначать лечение таким пациентам следует с осторожностью.

Тафлотан содержит бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение глаз. Необходимо избегать контакта с мягкими контактными линзами. Перед применением контактные линзы следует снять и надеть их снова по меньшей мере через 15 мин после введения препарата. Известно, что бензалкония хлорид обесцвечивает мягкие контактные линзы.

Сообщалось, что бензалкония хлорид, который обычно применяется как консервант в офтальмологических лекарственных средствах, вызывает точечную кератопатию и/или токсическую язвенную кератопатию. Поскольку тафлотан содержит бензалкония хлорид, в случае частого или продолжительного применения у пациентов с сухостью глаз или при условии нарушений со стороны роговицы такие пациенты требуют тщательного наблюдения.

Применение в период беременности и кормления грудью. Женщины репродуктивного возраста должны применять эффективные методы контрацепции. В период беременности и кормления грудью тафлупрост не применяют.

Дети. Безопасность и эффективность применения тафлупроста не установлены, поэтому у детей препарат не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Тафлупрост не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с другими механизмами. Как и при применении других офтальмологических препаратов, в случае ухудшения, помутнения зрения после закапывания пациент должен подождать некоторое время, пока зрение не восстановится.