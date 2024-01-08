ТАФЛУПРОСТ (TAFLUPROSTUM) Действующее вещество
тафлупрост — это флуорированный аналог простагландина F2σ. Тафлупростовая кислота — биологически активный метаболит тафлупроста, очень мощный и селективный агонист FP-рецепторов человека. Тафлупростовая кислота характеризуется в 12 раз более высоким сродством к FP-рецепторам, чем латанопрост. Фармакодинамические исследования на обезьянах показали, что тафлупрост снижает внутриглазное давление, усиливая увеосклеральный отток внутриглазной жидкости.
Внутриглазное давление начинает снижаться через 2–4 ч после первого введения, а максимальный эффект достигается приблизительно через 12 ч после закапывания. Действие длится по меньшей мере в течение 24 ч. Основные исследования препаратов тафлупроста, содержащих консервант бензалкония хлорид, продемонстрировали, что тафлупрост эффективен как монотерапия и оказывает дополнительное действие при применении с тимололом.
После однократного введения глазных капель 0,0015% тафлупроста в оба глаза на протяжении 8 дней концентрация в плазме крови была низкой и одинаковой в 1-й и 8-й дни. Концентрация в плазме крови достигла пиковых значений через 10 мин после введения и снизилась ниже нижней границы выявления (10 пкг/мл) через 1 ч после введения.
Средние значения Cmax (24,4 и 31,4 пкг/мл) и AUC (405,9 и 581,1 пкг·мин/мл) в 1-й и 8-й дни были подобными, указывая, что равновесная концентрация препарата достигалась на протяжении первой недели введения. Статистически достоверных расхождений в системной биодоступности между препаратом с консервантом и препаратом без консерванта не установлено.
Основным путем метаболизма тафлупроста у людей является гидролиз до тафлупростовой кислоты и дальнейшее β-окисление до фармакологически неактивных 1,2-динор- и 1,2,3,4-тетранортафлупростовых кислот, которые могут глюкуронироваться или гидроксилироваться. Ферментная система цитохрома P450 (CYP) в метаболизме тафлупростовой кислоты участия не принимает.
Данные исследований фармакологической безопасности показали, что системной токсичности при повторном введении, генотоксичности и канцерогенного влияния у людей не выявлено.
снижение повышенного внутриглазного давления при открытоугольной глаукоме и глазной гипертензии.
Как монотерапия у больных:
которые недостаточно хорошо реагируют на терапию первой линии;
которым противопоказана, или которые не переносят терапию первой линии.
Как дополнительная терапия при лечении блокаторами β-адренорецепторов.
рекомендуемая доза — 1 капля препарата в конъюнктивальный мешок пораженного глаза или обоих глаз 1 раз в сутки вечером.
Доза не должна превышать суточную, поскольку более частое введение может уменьшить выраженность гипотензивного эффекта препарата.
Применение у людей пожилого возраста. Нет необходимости изменять дозу.
Применение при почечной и печеночной недостаточности. Действие препарата не изучалось у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью, поэтому у таких больных его не применяют.
Способ введения. С целью предупреждения возможного загрязнения р-ра пациентам не следует касаться кончиком флакона век, окружающих участков кожи или других поверхностей.
Для уменьшения возможного потемнения кожи век пациентам следует удалять с кожи излишек р-ра. После введения препарата, как и после введения многих других глазных капель, рекомендуют перекрыть носослезный канал или легко прижать веко. Это будет способствовать уменьшению системного всасывания лекарственного средства.
повышенная чувствительность к тафлупросту или другим компонентам препарата.
в клинических исследованиях участвовали >1200 пациентов, у которых применяли тафлупрост. Чаще всего сообщалось об отеке глаз как о связанном с лечением побочном действии. Отек глаз отмечали приблизительно у 13% пациентов. В большинстве случаев он был незначительным и требовал прекращения лечения в среднем у 0,4% пациентов.
Со стороны органа зрения: очень часто (≥1/10) — отек конъюнктивы/глаза; часто (≥1/100, <1/10) — зуд, раздражение, боль в глазах, изменения ресниц (увеличение длины, густоты ресниц), сухость глаз, обесцвечивание ресниц, ощущение инородого тела в глазу, эритема век, расплывчатое зрение, усиление слезоотделения, пигментация век, выделение из глаз, снижение остроты зрения, светобоязнь, отек век и усиление пигментации радужной оболочки; единичные (≥1/1000, <1/100) — поверхностный точечный кератит, астенопия, отек конъюнктивы, блефарит, дискомфорт в глазах, расширение передней камеры глаза, фолликулы конъюнктивы, аллергический конъюнктивит, клетки в передней камере глаза, пигментация конъюнктивы.
Со стороны нервной системы: часто (≥1/100, <1/10) — головная боль.
Со стороны кожи и подкожной ткани: единичные (≥1/1000, <1/100) — гипертрихоз век.
перед началом лечения пациентов необходимо предупредить о возможном чрезмерном росте ресниц, потемнении кожи век и усилении пигментации радужной оболочки. Некоторые из этих изменений могут быть продолжительными и привести к тому, что в результате лечения один глаз может отличаться от второго, здорового.
Изменение пигментации радужной оболочки возникает постепенно и может быть незаметным на протяжении нескольких месяцев. Изменение цвета глаз заметно преимущественно у пациентов с разными цветами радужной оболочки, например сине-карой, серо-карой, желто-карой и зелено-карой. В случае лечения одного глаза есть риск возникновения постоянной гетерохромии глаз.
Опыта применения препарата при неоваскулярной, закрытоугольной, узкоугольной или врожденной глаукоме нет. Есть незначительный опыт применения препарата у пациентов с афакией и пигментной или псевдоэксфолиативной глаукомой.
Следует с осторожностью применять препарат у пациентов с афакией, псевдоафакией с разорванной задней капсулой хрусталика или хрусталиками передней камеры или же пациентов с известными факторами риска кистозного отека желтого пятна или воспаления радужной оболочки глаза/увеита.
Также нет опыта применения у пациентов с тяжелой БА. Поэтому назначать лечение таким пациентам следует с осторожностью.
Тафлотан содержит бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение глаз. Необходимо избегать контакта с мягкими контактными линзами. Перед применением контактные линзы следует снять и надеть их снова по меньшей мере через 15 мин после введения препарата. Известно, что бензалкония хлорид обесцвечивает мягкие контактные линзы.
Сообщалось, что бензалкония хлорид, который обычно применяется как консервант в офтальмологических лекарственных средствах, вызывает точечную кератопатию и/или токсическую язвенную кератопатию. Поскольку тафлотан содержит бензалкония хлорид, в случае частого или продолжительного применения у пациентов с сухостью глаз или при условии нарушений со стороны роговицы такие пациенты требуют тщательного наблюдения.
Применение в период беременности и кормления грудью. Женщины репродуктивного возраста должны применять эффективные методы контрацепции. В период беременности и кормления грудью тафлупрост не применяют.
Дети. Безопасность и эффективность применения тафлупроста не установлены, поэтому у детей препарат не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Тафлупрост не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с другими механизмами. Как и при применении других офтальмологических препаратов, в случае ухудшения, помутнения зрения после закапывания пациент должен подождать некоторое время, пока зрение не восстановится.
специальные исследования взаимодействия тафлупроста с другими лекарственными средствами не проводились. В клинических исследованиях тафлупрост применяли одновременно с тимололом без признаков взаимодействия. Если вводят несколько офтальмологических лекарственных средств, то каждое из них следует применять по меньшей мере с 5-минутным интервалом.
о случаях передозировки нет сообщений. При местном применении передозировка маловероятна. В случае передозировки необходимо применять симптоматическое лечение.