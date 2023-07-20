СЕРТИНДОЛ (SERTINDOLE) Действующее вещество
антипсихотическое средство, атипичный нейролептик, производное фенилиндола. Оказывает антипсихотическое действие, обусловленное селективной блокадой мезолимбических дофаминергических нейронов и сбалансированным ингибирующим действием на центральные дофаминовые D2-рецепторы и серотониновые 5HT2- рецепторы, а также на α1-адренорецепторы.
Сертиндол не влияет на мускариновые и гистаминовые H1-рецепторы, что подтверждается отсутствием антихолинергического и седативного эффектов, связанных с воздействием на эти рецепторы. Не влияет на уровень пролактина.
После приема внутрь сертиндол хорошо абсорбируется в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 10 ч после приема внутрь. Связывание с белками плазмы крови — 99,5%. Метаболизируется в печени при участии изоферментов CYP 2D6 и CYP 3A. Метаболиты не обладают нейролептической активностью. T½ составляет около 3 сут.
Сертиндол и его метаболиты выводятся главным образом с калом и частично — с мочой.
шизофрения (за исключением острых психотических расстройств), при непереносимости как минимум одного антипсихотического средства.
принимают внутрь 1 раз в сутки. Начальная доза — 4 мг/сут. В зависимости от индивидуальной реакции дозу можно постепенно повышать до 20 мг/сут. В случае превышения дозы 20 мг/сут значительно повышается риск увеличения продолжительности интервала Q–T.
У пациентов с легкой или умеренной печеночной недостаточностью, а также у лиц пожилого возраста сертиндол следует применять в низких дозах и проводить более медленное повышение дозы.
гипокалиемия, гипомагниемия; тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (в том числе в анамнезе), включая застойную сердечную недостаточность, гипертрофию миокарда, аритмию или брадикардию (<50 уд./мин), врожденный синдром удлиненного интервала Q–T или наличие этого синдрома у родственников больного, приобретенный удлиненный интервал Q–T (>450 мс у мужчин и 470 мс у женщин); одновременный прием препаратов, удлиняющих интервал Q–T (в том числе антиаритмические препараты классов IA и III, некоторых антипсихотических средств, антибиотиков группы макролидов, фторхинолонов, антигистаминных средств, цизаприда, препаратов лития); одновременный прием препаратов, ингибирующих изоферменты CYP 3A (в том числе противогрибковых средств, производных азола, антибиотиков группы макролидов, ингибиторов ВИЧ-протеазы, циметидина); тяжелая печеночная недостаточность; угнетение функции ЦНС различной этиологии; беременность, период кормления грудью; детский и подростковый возраст до 18 лет; повышенная чувствительность к сертиндолу.
со стороны дыхательной системы: часто — ринит, затруднение носового дыхания; редко — одышка.
Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: редко — головокружение, парестезии, синкопальные состояния, судорожные расстройства, двигательные нарушения (включая позднюю дискинезию), злокачественный нейролептический синдром.
Со стороны пищеварительной системы: редко — сухость во рту.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — постуральная гипотензия, увеличение интервала Q–T, пароксизмы желудочковой аритмии (типа пируэт).
Со стороны мочевыделительной системы: редко — лейкоцитурия, гематурия.
Со стороны обмена веществ: редко — увеличение массы тела, гипергликемия.
Прочие: периферические отеки, уменьшение объема эякулята.
с осторожностью применяют у пациентов с эпилепсией, болезнью Паркинсона, при печеночной недостаточности, у лиц пожилого возраста.
Не рекомендуется применять в экстренных случаях для купирования острых психотических расстройств.
При приеме ряда препаратов удлинение интервала Q–T связано с развитием пароксизмов желудочковой тахикардии (типа пируэт). Из-за потенциальной опасности удлинения интервала Q–T сертиндол следует применять при наличии непереносимости как минимум одного антипсихотического препарата. Мониторинг ЭКГ следует проводить до начала лечения, при достижении равновесной концентрации (примерно через 3 нед после начала приема) или при достижении дозы 16 мг/сут. Во время поддерживающей терапии ЭКГ-исследование следует проводить до и после изменения дозы сертиндола или после добавления/повышения дозы препарата, который может повысить концентрацию сертиндола в плазме крови. При увеличении интервала Q–T >500 мс сертиндол следует отменить.
Мониторинг АД необходим в период титрования дозы и в начале периода поддерживающей терапии.
При появлении на фоне лечения симптомов, указывающих на возможность наличия аритмии (в том числе сердцебиение, судороги, обморок), следует немедленно начать обследование больного, включая проведение ЭКГ.
Перед началом применения сертиндола следует провести коррекцию гипокалиемии, гипомагниемии. При рвоте, диарее на фоне применения диуретиков, которые могут вызывать гипокалиемию, при электролитных нарушениях рекомендуется контролировать концентрацию калия в крови.
При незначительной или умеренной степени нарушения функции печени необходимо тщательное наблюдение за клиническим состоянием пациента.
При длительном применении антипсихотических препаратов, особенно в высоких дозах, повышается риск развития поздней дискинезии. При появлении симптомов поздней дискинезии или злокачественного нейролептического синдрома сертиндол следует отменить.
Безопасность и эффективность сертиндола у детей и подростков в возрасте до 18 лет не установлена.
Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.
Не рекомендуется вождение автомобиля и управление механизмами до определения индивидуальной реакции пациента на лечение.
при одновременном применении с лекарственными средствами, увеличивающими интервал Q–T, повышается риск развития этого эффекта.
Поскольку сертиндол метаболизируется при участии изоферментов CYP 2D6 и CYP 3A, при одновременном приеме с ингибиторами изофермента CYP 2D6 (в том числе с флуоксетином, пароксетином, хинидином) возможно повышение концентрации сертиндола в плазме крови. Сертиндол и его основные метаболиты являются слабыми ингибиторами активности изофермента CYP 2D6, при участии которого метаболизируются блокаторы β-адренорецепторов, антиаритмические препараты, некоторые гипотензивные средства, многие антипсихотические препараты и антидепрессанты.
Ингибиторы изоферментов CYP 3A (в том числе циметидин, противогрибковые средства, производные пиррола, ингибиторы ВИЧ-протеазы, антибиотики группы макролидов) способны значительно повышать концентрацию сертиндола в плазме крови.
Под влиянием карбамазепина, фенитоина возможно значительное ускорение метаболизма сертиндола, что приводит к снижению его концентрации в плазме крови и уменьшению антипсихотического действия.