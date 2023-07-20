с осторожностью применяют у пациентов с эпилепсией, болезнью Паркинсона, при печеночной недостаточности, у лиц пожилого возраста.

Не рекомендуется применять в экстренных случаях для купирования острых психотических расстройств.

При приеме ряда препаратов удлинение интервала Q–T связано с развитием пароксизмов желудочковой тахикардии (типа пируэт). Из-за потенциальной опасности удлинения интервала Q–T сертиндол следует применять при наличии непереносимости как минимум одного антипсихотического препарата. Мониторинг ЭКГ следует проводить до начала лечения, при достижении равновесной концентрации (примерно через 3 нед после начала приема) или при достижении дозы 16 мг/сут. Во время поддерживающей терапии ЭКГ-исследование следует проводить до и после изменения дозы сертиндола или после добавления/повышения дозы препарата, который может повысить концентрацию сертиндола в плазме крови. При увеличении интервала Q–T >500 мс сертиндол следует отменить.

Мониторинг АД необходим в период титрования дозы и в начале периода поддерживающей терапии.

При появлении на фоне лечения симптомов, указывающих на возможность наличия аритмии (в том числе сердцебиение, судороги, обморок), следует немедленно начать обследование больного, включая проведение ЭКГ.

Перед началом применения сертиндола следует провести коррекцию гипокалиемии, гипомагниемии. При рвоте, диарее на фоне применения диуретиков, которые могут вызывать гипокалиемию, при электролитных нарушениях рекомендуется контролировать концентрацию калия в крови.

При незначительной или умеренной степени нарушения функции печени необходимо тщательное наблюдение за клиническим состоянием пациента.

При длительном применении антипсихотических препаратов, особенно в высоких дозах, повышается риск развития поздней дискинезии. При появлении симптомов поздней дискинезии или злокачественного нейролептического синдрома сертиндол следует отменить.

Безопасность и эффективность сертиндола у детей и подростков в возрасте до 18 лет не установлена.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

Не рекомендуется вождение автомобиля и управление механизмами до определения индивидуальной реакции пациента на лечение.