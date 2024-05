Solidaginis virgaureae (золотарник обыкновенный) принадлежит к семейству Asteraceae. Экстракты из высушенных цветущих частей растения содержат широкий спектр соединений, таких как гликозиды (виргауреозид, лейокарпозид) и агликоны (ванилиновая, галловая кислоты); полифенольные кислоты (кофеиновая, хлорогеновая, феруловая, синаповая, 3-гидроксифенилуксусная, 3,4-дигидроксифенилуксусная, гомованилиновая); флавоноиды (гликозиды кверцетина и кемпферола, свободные агликоны и производные цианидина); тритерпеновые сапонины типа олеанана, эфирные масла, содержащие монотерпены (мирцен, лимонен, сабинен) и сесквитерпены, дитерпены клеродана, полисахариды и полиацетилены.

Установлены антибактериальные, противогрибковые, противовоспалительные, иммуномодулирующие, спазмолитические, обезболивающие, мочегонные и антинеопластические эффекты золотарника обыкновенного.

Благодаря угнетению активности дигидрофолатредуктазы (фермента, необходимого для процесса деления бактериальной клетки) и вероятного свойства повреждать мембраны микробных клеток с последующим лизисом, экстракты золотарника обычного демонстрируют бактериостатическую или бактерицидную активность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterobacter faecalis и Bacillus cereus. Действие деацетилированных тритерпеновых сапонинов золотарника направлено против грибов рода Candida (C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, C. pseudotropicalis, C. guilliermondi, C. glabrata) и Cryptococcus neoformans. Водный экстракт растения подавляет превращение Candida albicans в патогенную форму (гифы) и образование биопленки, которые являются ключевыми факторами вирулентности дрожжей. Спиртовой экстракт золотарника обыкновенного продемонстрировал активность против дерматофитов, в частности Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum и Microsporum canis. Указанные эффекты усиливаются свойством золотарника обыкновенного стимулировать функцию макрофагов и активировать клетки — натуральные киллеры.

Золотарник обыкновенный снижает частоту мочеиспускания, а также боль, связанную с мочеиспусканием. В открытом постмаркетинговом исследовании с участием 745 пациентов с гиперактивным мочевым пузырем, ежедневно получавших трижды в сутки 380 мг сухого экстракта (5,4:1) золотарника, задокументировано снижение частоты мочеиспускания через 2 нед лечения. Спазмолитическая активность золотарника обыкновенного составляет около 15% таковой папаверина и связана с неконкурентным блокированием М 2 - и М 3 -холинергических рецепторов. Считается, что за спазмолитические эффекты Solidaginis virgaureae ответственны флавоноиды. Также установлены анальгезирующие свойства Solidaginis virgaureae, сравнимые с эффектом аминофеназона, за счет блокирования связи брадикинина с соответствующими рецепторами.

В двойном слепом перекрестном исследовании с участием 22 здоровых добровольцев однократное пероральное введение 5 мл настойки, изготовленной из свежих растений золотарника обыкновенного, вызвало повышение диуреза на 30% по сравнению с плацебо. Мочегонный эффект растения объясняют флавоноидной фракцией (в частности, кверцетином и его производными), которая усиливает выделение мочи. Диуретический эффект способствует очищению мочевыводящих путей от патогенов и в сочетании с эффектом флавонолов золотарника оказывает некоторое антигипертензивное действие. Активные флавоноиды Solidaginis virgaureae (особенно кверцетин) ингибируют активность нейтральной эндопептидазы и АПФ. Благодаря блокаде гидролиза вазоактивных пептидов прием Solidaginis virgaureae может регулировать водно-натриевый баланс и сердечно-сосудистый гомеостаз за счет повышения экскреции жидкости и натрия, а также артериальной и венозной вазодилатации.

Кроме того, в эксперименте на животных моделях лейокарпозид золотарника продемонстрировал угнетающее влияние на рост мочевых конкрементов.

В открытом исследовании с участием 53 пациентов с заболеваниями мочевыводящих путей симптомы воспаления исчезали в 70–73% случаев после приема настойки (65% р-р этанола), изготовленной из свежих растений, в суточной дозе 5 мл. Лейокарпозид, полифенольные кислоты, флавоноиды, сапонины Solidaginis virgaureae оказывают синергетическую активность в проявлении противовоспалительного действия. Экстракт золотарника обыкновенного также усиливает синтез и поступление в кровоток глюкокортикоидных гормонов, обладающих противовоспалительными свойствами, ингибирует активность лейкоцитарной эластазы (фермента, участвующего в процессах воспаления). Противовоспалительный эффект золотарника потенцируется антиоксидантными свойствами его компонентов. Так, угнетение процессов ПОЛ, в частности активности ксантиноксидазы, приписывается полифенольным соединениям. Ключевым компонентом и маркером антиоксидантных свойств Solidaginis virgaureae является 3,5-дикаффеоилхиновая кислота.

Эффективность приема 425 мг сухого экстракта (5,0–7,1:1, этанол 30%) трижды в сутки в среднем в течение 4 нед была изучена в открытом многоцентровом постмаркетинговом исследовании с участием пациентов (всего 1487) с инфекцией мочевыводящих путей, гиперактивным мочевым пузырем и нефро/уролитиазом. Для пациентов с рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей применение только экстракта было столь же эффективным, как и в сочетании с начальным лечением антибиотиками. У пациентов с хроническими или рецидивирующими симптомами гиперактивного мочевого пузыря наблюдалось улучшение состояния или купирование симпоматики в 2 случаях из 3. У пациентов с хроническим рецидивирующим гиперактивным мочевым пузырем (возраст 13–96 лет, 77% женщины) через 5 нед приема 96% показали улучшение по шкале CGI, и в 80% случаев эффективность лечения была хорошей или очень хорошей.

Гексан-растворимая фракция золотарника обладает антимутагенными свойствами, за цитотоксический и противоопухолевый эффект растения отвечают сапонины, α-токоферолхинон, 2-фитен-1-ол, α-протеин, β-диктиоптерол, метил-3,5-дикаффеоилхинат. Установлена in vitro антинеопластическая активность тритерпеноидных сапонинов типа олеанана. Сапонин Е золотарника в экспериментах на животных моделях продемонстрировал значительное антипролиферативное действие, повышал фагоцитоз, концентрацию фактора некроза опухолей альфа в крови.