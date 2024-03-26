фармакодинамика. Серебра протеинат является органическим соединением. Это коллоидное серебро, стабилизированное альбуминатами. Имеет вид светло-коричневого порошка, медленно, но легко растворимого в воде (1:2). Является антисептическим средством. Р-р протеината серебра оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие в отношении штаммов Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Moraxella spp. и др. Доказано свойства соединения уничтожать как бактерии, так и грибковую микрофлору, в связи с чем при его применении не развивается дисбиоз. Обладает противовоспалительным и вяжущим эффектами, имеет иммуномодулирующие и противовирусные свойства (ионы серебра могут инактивировать вирусы гриппа, отдельные аденовирусы и энтеровирусы).

При попадании на слизистую оболочку активные ионы серебра проникают внутрь микроорганизмов, разрушая их оболочки и нарушая ряд процессов микробной жизнедеятельности. Ионы серебра вступают во взаимодействие с карбоксильными и аминогруппами пептидогликанов, таким образом изменяя их структуру и устойчивость. Также Ag+ встраиваются в дыхательные ферменты микробной клетки. В результате нарушаются процессы транспорта кислорода и, как следствие, микроб погибает.

Применение р-ра протеината серебра способствует формированию защитной пленки на слизистой оболочке воздухоносных путей, что является барьером для проникновения возбудителей. Средству присуще некоторое сосудосуживающее действие, способствующее уменьшению отечности слизистой оболочки и заложенности носовых ходов.

Фармакокинетика. При топическом применении соединение практически не абсорбируется.