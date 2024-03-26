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Активные вещества — “С”СЕРЕБРА ПРОТЕИНАТ (SILVER PROTEINATE)

СЕРЕБРА ПРОТЕИНАТ (SILVER PROTEINATE) Действующее вещество

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Найдено: 8 препаратов
Протаргол капли ушные/назальные, 2 %, флакон, 10 мл, № 1; Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Протаргол Капли ушные/назальные, 2 %, флакон, 10 мл, № 1 Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
В 805 аптеках
от 83,84 грн
Цены в аптеках
Протаргол Беби порошок для раствора для интраназального применения, 0,1 г, флакон, + вода для инъекций контейнер однодозовый 10 мл, + вода д/ин конт однодоз 10 мл, № 1; Исток-Плюс
Протаргол Беби Порошок для раствора для интраназального применения, 0,1 г, флакон, + вода для инъекций контейнер однодозовый 10 мл, + вода д/ин конт однодоз 10 мл, № 1 Исток-Плюс
В 657 аптеках
от 72,30 грн
Цены в аптеках
Протаргол порошок для раствора для интраназального применения, 0,2 г, флакон, с растворителем в контейнере однодозовом 10 мл, с назальным распылителем, с назал. распылителем, № 1; Исток-Плюс
Протаргол Порошок для раствора для интраназального применения, 0,2 г, флакон, с растворителем в контейнере однодозовом 10 мл, с назальным распылителем, с назал. распылителем, № 1 Исток-Плюс
В 365 аптеках
от 70,70 грн
Цены в аптеках
Протаргол порошок для раствора для интраназального применения, 0,2 г, флакон, с мерным устройством и крышкой-капельницей, с мерн. устр и крышк.-капельн., № 1; undefined
Протаргол Порошок для раствора для интраназального применения, 0,2 г, флакон, с мерным устройством и крышкой-капельницей, с мерн. устр и крышк.-капельн., № 1
В 241 аптеке
от 75,25 грн
Цены в аптеках
Аргол капли ушные/назальные, 2 %, флакон с крышкой-капельницей, 10 мл, тм профи фарм, тм профи фарм, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аргол Капли ушные/назальные, 2 %, флакон с крышкой-капельницей, 10 мл, тм профи фарм, тм профи фарм, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 185 аптеках
от 86,40 грн
Цены в аптеках
Протаргол порошок для раствора для интраназального применения, 0,2 г, флакон, с растворителем в контейнере однодозовом 10 мл, с раств контейнер однодоз 10мл, № 1; Исток-Плюс
Протаргол Порошок для раствора для интраназального применения, 0,2 г, флакон, с растворителем в контейнере однодозовом 10 мл, с раств контейнер однодоз 10мл, № 1 Исток-Плюс
В 28 аптеках
от 78,45 грн
Цены в аптеках
Протаргол Беби порошок для раствора для интраназального применения, 0,1 г, флакон, с мерным устройством и крышкой-капельницей, с мерн. устр и крышк.-капельн., № 1; undefined
Протаргол Беби Порошок для раствора для интраназального применения, 0,1 г, флакон, с мерным устройством и крышкой-капельницей, с мерн. устр и крышк.-капельн., № 1
В 2 аптеках
от 82,85 грн
Цены в аптеках
Протаргол порошок для раствора для интраназального применения, 0,2 г, флакон, с мерным устройством и назальным распылителем, с мерн. устр. и назал. распыл., № 1; undefined
Протаргол Порошок для раствора для интраназального применения, 0,2 г, флакон, с мерным устройством и назальным распылителем, с мерн. устр. и назал. распыл., № 1
Нет в наличии

фармакодинамика. Серебра протеинат является органическим соединением. Это коллоидное серебро, стабилизированное альбуминатами. Имеет вид светло-коричневого порошка, медленно, но легко растворимого в воде (1:2). Является антисептическим средством. Р-р протеината серебра оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие в отношении штаммов Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Moraxella spp. и др. Доказано свойства соединения уничтожать как бактерии, так и грибковую микрофлору, в связи с чем при его применении не развивается дисбиоз. Обладает противовоспалительным и вяжущим эффектами, имеет иммуномодулирующие и противовирусные свойства (ионы серебра могут инактивировать вирусы гриппа, отдельные аденовирусы и энтеровирусы).
При попадании на слизистую оболочку активные ионы серебра проникают внутрь микроорганизмов, разрушая их оболочки и нарушая ряд процессов микробной жизнедеятельности. Ионы серебра вступают во взаимодействие с карбоксильными и аминогруппами пептидогликанов, таким образом изменяя их структуру и устойчивость. Также Ag+ встраиваются в дыхательные ферменты микробной клетки. В результате нарушаются процессы транспорта кислорода и, как следствие, микроб погибает.
Применение р-ра протеината серебра способствует формированию защитной пленки на слизистой оболочке воздухоносных путей, что является барьером для проникновения возбудителей. Средству присуще некоторое сосудосуживающее действие, способствующее уменьшению отечности слизистой оболочки и заложенности носовых ходов.
Фармакокинетика. При топическом применении соединение практически не абсорбируется.

при поражении слизистых оболочек в качестве антисептического и вяжущего средства.

детям в возрасте до 3 лет применяется 1% р-р интраназально.
У детей в возрасте ≥3 лет и взрослых применяют 2% р-р интраназально или в ушной проход.

гиперчувствительность к компонентам препарата.

возможны зуд, крапивница, дерматит, ангионевротический отек, развитие анафилактического шока.
Также может возникнуть невыраженное раздражение или ошщущение жжения в месте применения.
При длительном применении наблюдались случаи накопления в организме Ag+ с голубовато-серой пигментацией кожи и слизистых оболочек.

нельзя применять с эпинефрином и сульфатом цинка.
При совместном применении с папаином возможно снижение эффекта последнего.

при продолжительном применении возможно поражение печени, миокарда, ЦНС с развитием нарушений памяти.