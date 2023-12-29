СТРЕПТОМИЦИН (STREPTOMYCINUM) Действующее вещество
бактерицидный антибиотик широкого спектра действия группы аминогликозидов. Противотуберкулезный препарат I ряда. Стрептомицина сульфат обладает широким спектром антибактериального действия. Антибиотик активен в отношении микобактерий туберкулеза, а также большинства грамотрицательных (кишечная палочка, палочка Фридлендера, палочка инфлюэнцы, возбудители чумы, туляремии, бруцеллеза) и некоторых грамположительных (стафилококк) микроорганизмов; менее активен в отношении стрептококков, пневмококков.
Стрептомицина сульфат при в/м введении хорошо всасывается в кровь и достигает максимальной концентрации через 1–2 ч. После однократного введения в средней терапевтической дозе антибиотик определяется в крови в течение 6–8 ч. Препарат слабо связывается с белками плазмы крови (25–30%), выводится из организма главным образом с мочой.
туберкулез различной локализации (основной противотуберкулезный препарат для лечения, главным образом, впервые выявленного туберкулеза). У больных, получавших терапию ранее, препарат целесообразно применять только после лабораторного определения чувствительности к нему микобактерий. Кроме того, стрептомицина сульфат применяют при гнойно-воспалительных процессах различной локализации, вызванных грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами, чувствительными к препарату: при пневмонии, вызванной клебсиеллами (в комбинации с хлорамфениколом), при чуме и туляремии (в комбинации с тетрациклином), при бруцеллезе, при эндокардите, вызванном Str. viridans, Str. faecalis (в комбинации с бензилпенициллином или ампициллином), при эндокардите, вызванном грамотрицательными микроорганизмами (в комбинации с тетрациклином или хлорамфениколом).
вводят в/м, интратрахеально, в виде аэрозолей; взрослым — внутрикавернозно. В/м введение: разовая доза для взрослых — 0,5–1 г, суточная — 1 г, высшая суточная доза — 2 г. Суточная доза для детей и подростков — из расчета 15–25 мг/кг массы тела, но не более 0,5 г в сутки детям и 1 г — подросткам. При лечении туберкулеза суточная доза вводится однократно, при плохой переносимости — в 2 приема. Длительность лечения — 3 мес и более (зависит от формы и фазы заболевания). При лечении инфекций нетуберкулезной этиологии суточная доза — в 3–4 приема с интервалом 6–8 ч. Длительность лечения — 7–10 дней, но не более 14 дней.
неврит VIII пары черепно-мозговых нервов, тяжелые формы сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, нарушение мозгового кровообращения, облитерирующий эндартериит, повышенная чувствительность к препарату, миастения.
поражение VIII пары черепно-мозговых нервов и связанные с этим вестибулярные и слуховые расстройства. При длительном приеме стрептомицина необходим ежемесячный аудиометрический контроль и контроль функции вестибулярного аппарата. При несвоевременной отмене препарата может развиться глухота. При длительном приеме стрептомицина сульфата могут отмечаться явления нефротоксичности (протеинурия, гематурия, цилиндрурия), поэтому необходимо ежемесячно проводить контрольный анализ мочи. Поражение почек носит обратимый характер. При нейротоксических осложнениях (головная боль, парастезия, нарушение слуха) препарат отменяют и назначают симптоматическое и патогенетическое лечение. Реже отмечают сжимающие боли в области сердца, тахикардия, различные аллергические реакции на введение препарата.