вводят в/м, интратрахеально, в виде аэрозолей; взрослым — внутрикавернозно. В/м введение: разовая доза для взрослых — 0,5–1 г, суточная — 1 г, высшая суточная доза — 2 г. Суточная доза для детей и подростков — из расчета 15–25 мг/кг массы тела, но не более 0,5 г в сутки детям и 1 г — подросткам. При лечении туберкулеза суточная доза вводится однократно, при плохой переносимости — в 2 приема. Длительность лечения — 3 мес и более (зависит от формы и фазы заболевания). При лечении инфекций нетуберкулезной этиологии суточная доза — в 3–4 приема с интервалом 6–8 ч. Длительность лечения — 7–10 дней, но не более 14 дней.