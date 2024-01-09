селен является металлоидом, близким по свойствам к сере, и одним из наиболее необходимых микроэлементов для организма человека и животных.

Фармакодинамика. Селен имеет несколько многообещающих ролей в организме человека, таких как антиоксидантное, противовоспалительное, антимутагенное, антиканцерогенное, противовирусное, антибактериальное и противогрибковое действие, поддержание гомеостаза костной ткани.

Врожденные и адаптивные иммунные реакции против бактериальных и паразитарных инфекций зависят от достаточного количества селена. Селен принимает участие в стимуляции синтеза антител, особенно IgG и IgM, и активации Т-хелперов наряду с цитотоксическими Т- и NK-клетками. Он также участвует в стимуляции миграции фагоцитирующих клеток и в процессе фагоцитоза.

Селен является незаменимым микроэлементом для поддержания нормального обмена веществ; играет вспомогательную роль в продукции и секреции адипокина лептина, подавляющего чувство голода.

Известна важность селена для развития нервной системы и состояния нейронов, новые данные также указывают на критическую роль селена в нейрогенезе у взрослых особей, а также возможность непосредственного воздействия на активность нейронов путем модулирования окислительно-восстановительных сигнальных событий. Состояние ЦНС, вследствие высокой скорости метаболизма и продукции АФК, в значительной степени зависит от адекватного поступления селена.

Селен играет важную роль в фертильности, имплантации эмбриона, образовании плаценты, синтезе тестостерона, сперматогенезе, а также подвижности сперматозоидов.

Соединения селена проявляют свои цитотоксические эффекты, действуя как прооксиданты и, следовательно, изменяя окислительно-восстановительный гомеостаз опухолевых клеток. Селен проявляет свою прооксидантную активность на трех разных уровнях: окисление тиольных фрагментов белков и ферментов, катализируемых селеном; реакция селена с глутатионом; производство анионов супероксида и образование высокореактивных соединений. Метилированные производные селена вызывают апоптоз в клетках карциномы молочной железы, гепатомы и нейробластомы.

Неорганические соединения селена способствуют генотоксическому стрессу, который может иметь низкую терапевтическую ценность и повышенную угрозу пролиферации злокачественных опухолей. Напротив, органические соединения селена сохраняют значительную противоопухолевую активность наряду с повышенной способностью предотвращать метастазирование, имеют меньше системных и побочных эффектов.

В дерматологии селен в форме сульфида играет альтернативную роль с несколькими механизмами действия. При лечении себорейного дерматита, перхоти и отрубевидного лишая сульфид селена действует как средство, подавляющее рост грибов. Цитостатическая активность сульфида селена, направленная на эпидермис, уменьшает скорость митоза и клеточный цикл в базальном слое, что приводит к уменьшению скорости образования рогового слоя и ограничивает развитие кератоза. Сульфид селена блокирует ферменты, участвующие в росте эпителия. Наконец, исследования показывают, что сульфид селена увеличивает скорость выделения кожного сала.

Люди, потребляющие ежедневно менее 15 мкг селена, имеют склонность к заболеваниям, связанным с дефицитом селена.

К группе риска дефицита селена относятся беременные и кормящие грудью, пациенты, получающие питание парентерально, вегетарианцы и люди, страдающие недоеданием или мальабсорбцией. Уровень селена в сыворотке крови ниже нормы наблюдается у людей, злоупотребляющих алкоголем, больных застойной кардиомиопатией, с острым инфарктом миокарда, ИБС, злокачественными новообразованиями, циррозом печени и находящихся на диализе.

Дефицит селена и угнетение экспрессии селенопротеина связано с более высокими уровнями воспалительных цитокинов в различных тканях, включая ЖКТ, матку, ткани молочной железы и т.д. Дефицит селена проявляется развитием некротизирующей кардиомиопатии, периферической миопатии, снижением мышечного тонуса и нарушениями проводимости, изменениями придатков кожи (утончение волос, помутнение ногтевой пластинки) и анемией. Многочисленные эпидемиологические исследования выявили связь между дефицитом селена и повышенным риском развития ряда патологий, включая рак, нейродегенеративные, сердечно-сосудистые и инфекционные заболевания. Дефицит селена у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника связан с усилением тяжести данной патологии.

Фармакокинетика. Абсорбция. Механизмы всасывания селена в кишечнике (преимущественно в двенадцатиперстной и тонкой кишке) различаются в зависимости от формы существования химического элемента (например, селенат импортируется посредством Na+/K+/Cl–-котранспортера или ОН-антипортера, селенит — путем Na+-независимого пассивного транспорта, а органические формы — селенметионин, селенцистеин — с помощью Na+-зависимых переносчиков аминокислот). Ионы селената и селенметионин поступают в кровоток преимущественно в неизмененном виде, тогда как селенит активно метаболизируется в клетках. В среднем 85–95% дозы органических соединений селена всасывается в кишечнике, тогда как в случае неорганических соединений — всего 10%. Так, пероральная биодоступность микроэлемента в виде L-селенометионина составляет 90%. Время достижения С max — 9,17 ч.

Распределение. У людей 85% введенного в/в 75Se связывалось с белками в течение 4–6 ч и 95% — через 24 ч. После поступления в кровь селен транспортируется в виде селенопротеина Р. Также связывается с α- и β-глобулинами (имеющими большое сродство к селену) и с ЛПНП и ЛПОНП. Локальное поглощение Se из плазмы крови происходит с помощью эндоцитоза, опосредованного рецепторами семейства аполипопротеинов.

Как органические, так и неорганические формы селена широко распределяются в различных тканях организма и выполняют важные биологические функции, в первую очередь за счет регуляции синтеза селенопротеинов. Селенопротеины человека представляют собой ряд из 25 белков, содержащих селен, для синтеза которых требуется вставка селенсодержащего гомолога цистеина. Селенопротеины принимают участие в широком спектре клеточных функций, в частности, в сердечно-сосудистой и репродуктивной системах, в деятельности и процессах восстановления головного мозга, регуляции углеводного обмена. Основная роль таких селенопротеинов, как глутатионпероксидазы, тиоредоксинредуктазы и йодтирониндейодиназы, состоит в том, чтобы действовать как важные внутриклеточные антиоксиданты во избежание окислительного повреждения. Основной задачей глутатионпероксидазы является защита липидных мембран от окислительного стресса. Селенопротеины также играют важную роль в синтезе гормонов щитовидной железы, в регуляции роста, развития и дифференцировки, мышечной функции, нейтрализации воспалительных, хемотаксических и фагоцитарных реакций, являются ингибиторами неспецифического иммунного ответа, влияют на репродукцию. В ходе процесса заживления ран некоторые селенопротеины, такие как глутатионпероксидазы 1 и 4, селенопротеин S и селенопротеин P, объединяются для выполнения различных реакций, а именно антиоксидантной активности, ингибирования воспалительных цитокинов и элиминации элиминация пероксинитрата (иона суперрадикала) в воспалительной фазе.

Метаболизм. Селен сначала метаболизируется в селенфосфат и селенцистеин. Селенметионин подвергается транссульфурации (в основном в печени) с образованием селенцистеина, а затем с помощью Sec-лиазы образуется селенид.

Селен метаболизируется в различные соединения с небольшой молекулярной массой. Эти биоактивные метаболиты включают селенид водорода и метилированные соединения селена, такие как метилселениновая кислота. Добавки селена обычно доступны в форме селенита натрия, который метаболизируется в селенид посредством конъюгации глутатиона и последующего восстановления глутатионредуктазами или тиоредоксинредуктазами. Селенид далее метаболизируется в селенцистеин с помощью цистеинсинтазы и в селенофосфат с помощью селенофосфатсинтазы; также постепенно метаболизируется в метилселенол, диметилселенид, триметилселенон. Селенцистеин расщепляется до метилселенола, пирувата и аммиака под действием цистеин-β-лиазы. Селенцистеин реагирует с кислородом с образованием оксида, который спонтанно разлагается до метилселеновой кислоты, пирувата и аммиака. Метилселеновая кислота может быть превращена в метилселенол путем конъюгации с тиоловыми группами белков, таких как глутатион.

Некоторые кишечные микроорганизмы нуждаются в селене для нормальных метаболических функций. При метаболизме они продуцируют в кишечнике из селенметионина летучие метилированные соединения селена (такие как диметилдиселенид), которые выводятся из организма, таким образом защищая хозяина от токсичности из-за высокого уровня Se.

Люди с генотипом AA или AG INMT могут метаболизировать Se к ионам триметилселенония (TMSe) в моче, тем самым выделяя большее Se и потенциально снижая токсичность его высоких доз.

Наибольшие объемы селена проявляются в печени, почках, яичках, щитовидной и поджелудочной железах, гипофизе, а также в волосах и ногтях. Скелетные мышцы являются основным местом хранения селена, на которые приходится около 28–46% общего пула этого микроэлемента. Селен также откладывается в виде селенометионина, прежде всего в почках и печени. В большом количестве селен содержится и в печени и лимфатических узлах.

Выведение. Наблюдалось увеличение Т при постоянном приеме дозы селена. Для 1–2-го дня Т ½ составлял 1,7 сут, на 2–3-й день — 3 сут, на 3–14-й день — 11,1 сут. Se выводится из организма с выдыхаемым воздухом в виде летучего диметилселенида, образующегося при метилировании Se, и (преимущественно) с мочой в виде растворимого иона триметилселенония. Экскреция селена значительно усиливается при его чрезмерном поступлении в организм. Летучий диметилселенид обуславливает типичный неприятный запах выдыхаемого воздуха при интоксикации селеном. Обычно моча также содержит селеносахар, а именно 1-β-метилселен-N-ацетил-d-галактозамин и его предшественник глутатион-селен-N-ацетил-d-галактозамин. Количество 1-β-метилселено-N-ацетил-d -галактозамин стабилизируется при дозах около 2 мкг, после чего количество, выводимое в виде триметилселенония, увеличивается. Некоторое количество селена также выделяется с калом при пероральном применении.