Лекарственные средства Влияние на уровне препарата

Средний коэффициент по методу наименьших квадратов (90% ДИ) Рекомендации по одновременному применению

АНАЛЕПТИКИ

Кофеин 150 мг кофеин AUC 1,26 (1,21–1,32) ↑

кофеин C max 1,12 (1,06–1,19) ↔

кофеин C min НД Корректировать дозу не нужно

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Дигоксин 0,25 мг дигоксин AUC 1,39 (1,16–1,67) ↑

дигоксин C max 1,31 (1,14–1,51) ↑

дигоксин C min НД (угнетение транспортера Р-гп) Плазменные концентрации дигоксина необходимо контролировать и, соответственно, титровать дозы дигоксина для получения желаемого клинического эффекта

Амиодарон Взаимодействие не исследовалось. Можно ожидать незначительного повышения концентрации амиодарона при его пероральном применении

(угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике)



Может возникнуть незначительное повышение концентраций симепревира вследствие угнетения CYP 3A4 амиодароном Режим лечения без софосбувира :

при пероральном применении амиодарона необходима осторожность и терапевтический и/или клинический мониторинг (ЭКГ и т.п.)



Режим лечения с софосбувиром :

одновременное применение возможно только при отсутствии альтернативного лечения. Рекомендуется тщательное наблюдение при применении амиодарона одновременно с симепревиром и софосбувиром

Дизопирамид

Флекаинид

Мексилетин

Пропафенон

Хинидин Взаимодействие не исследовалось. При пероральном применении этих лекарственных средств можно ожидать незначительного повышения концентраций антиаритмических препаратов

(угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике) При пероральном применении этих антиаритмических препаратов необходима осторожность и терапевтический и/или клинический мониторинг (ЭКГ и т.п.)

АНТИКОАГУЛЯНТЫ

Варфарин 10 мг S-варфарин AUC 1,04 (1,00–1,07) ↔

S-варфарин C max 1,00 (0,94–1,06) ↔

S-варфарин C min НД

Корректировать дозу не следует, однако рекомендуется контроль МНО

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Карбамазепин

Окскарбазепин

Фенобарбитал

Фенитоин Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное снижение концентрации симепревира в плазме крови

(мощная индукция CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с этими противосудорожными препаратами не рекомендуется, следствием такого применения может стать утрата терапевтической эффективности симепревира

АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Эсциталопрам 10 мг 1 раз на добу эсциталопрам AUC 1,00 (0,97–1,03) ↔

эсциталопрам C max 1,03 (0,99–1,07) ↔

эсциталопрам C min 1,00 (0,95–1,05) ↔

симепревир AUC 0,75 (0,68–0,83) ↓

симепревир C max 0,80 (0,71–0,89) ↓

симепревир C min 0,68 (0,59–0,79) ↓ Коррректировать дозу не нужно

АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Астемизол

Терфенадин Взаимодействие не исследовалось. Астемизол и терфенадин потенциально способны вызывать сердечную аритмию. Ожидается незначительное повышение концентраций антигистаминных препаратов в плазме крови

(угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике) Одновременное применение симепревира с астемизолом или терфенадином не рекомендуется

ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Антибиотики (системного применения)

Азитромицин Взаимодействие не исследовалось. Учитывая путь элиминации азитромицина, взаимодействие между азитромицином и симепревиром не ожидается Корректировать дозу не нужно

Эритромицин 500 мг 3 раза в сутки эритромицин AUC 1,90 (1,53–2,36) ↑

эритромицин C max 1,59 (1,23–2,05) ↑

эритромицин C min 3,08 (2,54–3,73) ↑

симепревир AUC 7,47 (6,41–8,70) ↑

симепревир C max 4,53 (3,91–5,25) ↑

симепревир C min 12,74 (10,19–15,93) ↑

(угнетение ферментов CYP 3A4 и транспортера Р-гп эритромицином и симепревиром) Одновременное применение симепревира с эритромицином системного применения не рекомендуется

Кларитромицин

Телитромицин Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентрации симепревира в плазме крови

(мощное угнетение фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с кларитромицином или телитромицином не рекомендуется

Противогрибковые препараты (системного применения)

Итраконазол

Кетоконазол

Посаконазол Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное повышение концентрации симепревира в плазме крови

(мощное угнетение фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с итраконазолом, кетоконазолом или посаконазолом системного применения не рекомендуется

Флуконазол

Вориконазол Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное повышение концентрации симепревира в плазме крови

(незначительное или умеренное угнетение фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с системным флуконазолом или вориконазолом не рекомендуется

Противотуберкулезные средства

Бедаквилин Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается Корректировать дозу не нужно

Рифампицин 600 мг 1 раз в сутки рифампицин AUC 1,00 (0,93–1,08) ↔

рифампицин C max 0,92 (0,80–1,07) ↔

рифампицин C min НД

25-дезацетил-рифампицин AUC 1,24 (1,13–1,36) ↑

25-дезацетил-рифампицин C max 1,08 (0,98–1,19) ↔

25-дезацетил-рифампицин C min НД

симепревир AUC 0,52 (0,41–0,67) ↓

симепревир C max 1,31 (1,03–1,66) ↑

симепревир C min 0,08 (0,06–0,11) ↓

(индукция фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с рифампицином не рекомендуется, следствием этого может стать потеря терапевтического эффекта симепревира

Рифабутин

Рифапентин Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное снижение концентраций симепревира в плазме крови

(индукция фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с рифабутином или рифапентином не рекомендуется — следствием такого применения может стать утрата терапевтического эффекта симепревира

ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

Декстрометорфан 30 мг декстрометорфан AUC 1,08 (0,87–1,35) ↑

декстрометорфан C max 1,21 (0,93–1,57) ↑

декстрометорфан C min НД

декстрорфан AUC 1,09 (1,03–1,15) ↔

декстрорфан C max 1,03 (0,93–1,15) ↔

декстрорфан C min НД Корректировать дозу не нужно

БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ (перорального применения)

Амлодипин

Бепридил

Дилтиазем

Фелодипин

Никардипин

Нифедипин

Нисолдипин

Верапамил Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентраций блокаторов кальциевых каналов перорального применения в плазме крови

(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике и Р-гп транспортера)



Концентрация симепревира может повышаться из-за незначительного ингибирования CYP 3A4 амлодипином и умеренного угнетения CYP 3A4 дилтиаземом и верапамилом При пероральном применении блокаторов кальциевых каналов необходима осторожность и клиническое наблюдение за пациентами

ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

Дексаметазон (системный) Взаимодействие не исследовалось. Ожидается снижение концентраций симепревира в плазме крови.

(умеренная индукция фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с системным дексаметазоном не рекомендуется, следствием этого может стать потеря терапевтического эффекта симепревира

Будесонид

Флутиказон

Метилпреднизолон

Преднизон Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается Корректировать дозу не нужно

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ СРЕДСТВА

Антациды

Гидроксид алюминия или магния, карбонат кальция Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается Корректировать дозу не нужно

Антагонисты H 2 -рецепторов

Циметидин

Низатидин

Ранитидин Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается Корректировать дозу не нужно

Пропульсанты

Цисаприд Взаимодействие не исследовалось. Цисаприд способен вызывать сердечную аритмию. Может наблюдаться повышение концентрации цисаприда в плазме крови

(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике) Одновременное применение симепревира с цисапридом не рекомендуется

Ингибиторы протонной помпы

Омепразол 40 мг омепразол AUC 1,21 (1,00–1,46) ↑

омепразол C max 1,14 (0,93–1,39) ↑

омепразол C min НД Коррректировать дозу не нужно

Декслансопразол

Эзомепразол

Лансопразол

Пантопразол

Рабепразол Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается Корректировать дозу не нужно

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ гепатита С

Противовирусные препараты

Даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки даклатасвир AUC 1,96 (1,84–2,10) ↑

даклатасвир C max 1,50 (1,39–1,62) ↑

даклатасвир C min 2,68 (2,42–2,98) ↑

симепревир AUC 1,44 (1,32–1,56) ↑

симепревир C max 1,39 (1,27–1,52) ↑

симепревир C min 1,49 (1,33–1,67) ↑ Коррректировать дозу не нужно

Ледипасвир 30 мг 1 раз в сутки ледипасвир AUC 1,92 (1,77–2,07) ↑

ледипасвир C max 1,81 (1,69–2,94) ↑

ледипасвир C min НД

симепревир AUC 2,69 (2,44–2,96) ↑

симепревир C max 2,61 (2,34–2,86) ↑

симепревир C min НД Концентрации ледипасвира и симепревира повышаются при одновременном применении. Одновременное применение симепревира с ледипасвиром не рекомендуется

Софосбувир 400 мг 1 раз в сутки софосбувир AUC 3,16 (2,25–4,44) ↑

софосбувир C max 1,91 (1,26–2,90) ↑

софосбувир C min НД

GS-331007 AUC 1,09 (0,87–1,37) ↔

GS-331007 C max 0,69 (0,52–0,93) ↓

GS-331007 C min НД

симепревир AUC 0,94 (0,67–1,33) ↔

симепревир C max 0,96 (0,71–1,30) ↔

симепревир C min НД Повышение концентраций софосбувира в плазме крови, наблюдавшееся в предыдущем фармакокинетическом субисследовании, не является клинически важным

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Расторопша (Silybum marianum) Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентраций симепревира в плазме крови

(угнетение фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с расторопшей не рекомендуется

Экстракт зверобоя (Hypericum perforatum) Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное снижение концентраций симепревира в плазме крови

(индукция фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с экстрактом зверобоя не рекомендуется — следствием такого применения может стать потеря терапевтического эффекта симепревира

СРЕДСТВА ПРОТИВ ВИЧ

Антиретровирусные препараты — антагонисты CCR5

Маравирок Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается При одновременном применении симепревира с маравироком корректировать дозу ни одного из этих препаратов не требуется

Антиретровирусные препараты — ингибиторы интегразы

Ралтегравир 400 мг 2 раза в сутки ралтегравир AUC 1,08 (0,85–1,38) ↑

ралтегравир C max 1,03 (0,78–1,36) ↔

ралтегравир C min 1,14 (0,97–1,36) ↑

симепревир AUC 0,89 (0,81–0,98) ↔

симепревир C max 0,93 (0,85–1,02) ↔

симепревир C min 0,86 (0,75–0,98) ↓ Корректировать дозу не нужно

Долутегравир Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается Корректировать дозу не нужно

Антиретровирусные препараты — ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы

Эфавиренц 600 мг 1 раз в сутки эфавиренц AUC 0,90 (0,85–0,95) ↔

эфавиренц max 0,97 (0,89–1,06) ↔

эфавиренц C min 0,87 (0,81–0,93) ↔

симепревир AUC 0,29 (0,26–0,33) ↓

симепревир C max 0,49 (0,44–0,54) ↓

симепревир C min 0,09 (0,08–0,12) ↓

(индукция фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с эфавиренцем не рекомендуется — следствием такого применения может стать утрата терапевтического эффекта симепревира

Рилпивирин 25 мг 1 раз в сутки рилпивирин AUC 1,12 (1,05–1,19) ↔

рилпивирин C max 1,04 (0,95–1,13) ↔

рилпивирин C min 1,25 (1,16–1,35) ↑

симепревир AUC 1,06 (0,94–1,19) ↔

симепревир C max 1,10 (0,97–1,26) ↑

симепревир C min 0,96 (0,83–1,11) ↔ Корректировать дозу не нужно

Другие ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (делавирдин, этравирин, невирапин) Взаимодействие не исследовалось. Ожидается изменение концентрации симепревира в плазме крови

(индукция (этравирин или невирапин) или угнетение (делавирдин) фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с делавирдином, этравирином или невирапином не рекомендуется

Антиретровирусные препараты — нуклеозидные или нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы

Тенофовира дизопроксила фумарат 300 мг 1 раз в сутки тенофовир AUC 1,18 (1,13–1,24) ↔

тенофовир C max 1,19 (1,10–1,30) ↑

тенофовир C min 1,24 (1,15–1,33) ↑

симепревир AUC 0,86 (0,76–0,98) ↓

симепревир C max 0,85 (0,73–0,99) ↓

симепревир C min 0,93 (0,78–1,11) ↓ Корректировать дозу не нужно

Другие нуклеозидные или нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы (абакавир, диданозин, эмтрицитабин, ламивудин, ставудин, зидовудин) Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается Корректировать дозу не нужно

Антиретровирусные препараты — ингибиторы протеазы

Дарунавир/ритонавир 800/100 мг 1 раз в сутки дарунавир AUC 1,18 (1,11–1,25) ↑

дарунавир C max 1,04 (0,99–1,10) ↔

дарунавир C min 1,31 (1,13–1,52) ↑

ритонавир AUC 1,32 (1,25–1,40) ↑

ритонавир C max 1,23 (1,14–1,32) ↑

ритонавир C min 1,44 (1,30–1,61) ↑

симепревир AUC 2,59 (2,15–3,11) ↑*

симепревир C max 1,79 (1,55–2,06) ↑*

симепревир C min 4,58 (3,54–5,92) ↑*

*Дарунавир/ритонавир + 50 мг симепревира в сравнении с 150 мг только симепревира (мощное угнетение фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с дарунавиром/ритонавиром не рекомендуется

Ритонавир 100 мг 2 раза в сутки симепревир AUC 7,18 (5,63–9,15) ↑

симепревир C max 4,70 (3,84–5,76) ↑

симепревир C min 14,35 (10,29–20,01) ↑

(мощное угнетение фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с ритонавиром не рекомендуется

Другие ритонавир-потенциированные или непотенциированные ингибиторы протеазы ВИЧ (например атазанавир, (фос)ампренавир, лопинавир, индинавир, нелфинавир, саквинавир, типранавир) Взаимодействие не исследовалось. Ожидается изменение концентрации симепревира в плазме крови

(индукция или угнетение фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с любым ингибитором протеазы ВИЧ, с ритонавиром или без него, не рекомендуется

Лекарственные средства с содержанием кобицистата Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное повышение концентрации симепревира в плазме крови

(мощная индукция фермента CYP 3A4) Одновременное применение симепревира с лекарственными средствами с содержанием кобицистата не рекомендуется

ИНГИБИТОРЫ ГМГ-КоА-РЕДУКТАЗЫ

Розувастатин 10 мг розувастатин AUC 2,81 (2,34–3,37) ↑

розувастатин C max 3,17 (2,57–3,91) ↑

розувастатин C min НД

(угнетение транспортеров OATP1B1/3, BCRP) При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу розувастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента

Питавастатин

Правастатин Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентраций питастатина и правастатина в плазме крови

(угнетение транспортера OATP1B1/3) При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу питастатина и правастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента

Аторвастатин 40 мг аторвастатин AUC 2,12 (1,72–2,62) ↑

аторвастатин C max 1,70 (1,42–2,04) ↑

аторвастатин C min НД

2-OH-аторвастатин AUC 2,29 (2,08–2,52) ↑

2-OH-аторвастатин C max 1,98 (1,70–2,31) ↑

2-OH-аторвастатин C min НД

(угнетение транспортеров OATP1B1/3 и/или фермента CYP 3A4)

Ожидается повышение концентраций симепревира вследствие угнетения OATP1B1 аторвастатином При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу аторвастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента

Симвастатин 40 мг симвастатин AUC 1,51 (1,32–1,73) ↑

симвастатин C max 1,46 (1,17–1,82) ↑

симвастатин C min НД

симвастатиновая кислота AUC 1,88 (1,63–2,17) ↑

симвастатиновая кислота C max 3,03 (2,49–3,69) ↑

симвастатиновая кислота C min НД

(угнетение транспортера OATP1B1 и/или фермента CYP 3A4) При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу симвастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента

Ловастатин Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентрации ловастатина в плазме крови.

(угнетение транспортера OATP1B1 и/или фермента CYP 3A4) При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу ловастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента

Флувастатин Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается Корректировать дозу не нужно

ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ

Этинилэстрадиол и норэтиндрон 0,035 мг 1 раз в сутки/1 мг 1 раз в сутки этинилэстрадиол AUC 1,12 (1,05–1,20) ↔

этинилэстрадиол C max 1,18 (1,09–1,27) ↑

этинилэстрадиол C min 1,00 (0,89–1,13) ↔

норэтиндрон AUC 1,15 (1,08–1,22) ↔

норэтиндрон C max 1,06 (0,99–1,14) ↔

норэтиндрон C min 1,24 (1,13–1,35) ↑ Корректировать дозу не нужно

ИММУНОСУПРЕССАНТЫ

Циклоспорин 100 мг индивидуально подобранная доза циклоспорин AUC 1,19 (1,13–1,26) ↑

циклоспорин C max 1,16 (1,07–1,26) ↑

циклоспорин C min НД

симепревир AUC 5,81 (3,56–9,48) ↑

симепревир C max 4,74 (3,12–7,18) ↑

симепревир C min НД

(угнетение OATP1B1/3, Р-гп и CYP 3A циклоспорином) Одновременное применение циклоспорина с симепревиром не рекомендуется

Такролимус 2 мг индивидуально подобранная доза такролимус AUC 0,83 (0,59–1,16) ↓

такролимус C max 0,76 (0,65–0,90) ↓

такролимус C min НД

симепревир AUC 1,85 (1,18–2,91) ↑

симепревир C max 1,79 (1,22–2,62) ↑

симепревир C min НД

(угнетение OATP1B1 такролимусом) При одновременном применении с симепревиром корректировать дозу не требуется. Рекомендуется контроль концентраций такролимуса в крови

Сиролимус Взаимодействие не исследовалось. Ожидается незначительное повышение или понижение концентрации сиролимуса в плазме крови Рекомендуется контроль концентрации в плазме крови

НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ

Метадон 30–150 мг 1 раз в сутки, индивидуальная доза R(–) метадон AUC 0,99 (0,91–1,09) ↔

R(–) метадон C max 1,03 (0,97–1,09) ↔

R(–) метадон C min 1,02 (0,93–1,12) ↔ Коррректировать дозу не нужно

Бупренорфин

Налоксон Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается Коррректировать дозу не нужно

ИНГИБИТОРЫ ФДЭ-5

Силденафил

Тадалафил

Варденафил Взаимодействие не исследовалось. Ожидается незначительное повышение концентрации ингибиторов ФДЭ-5

(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике)







Может наблюдаться незначительное повышение концентрации симепревира в плазме крови вследствие слабого угнетения OATP1B1 силденафилом При одновременном применении симепревира с силденафилом, варденафилом или тадалафилом в дозах, предназначенных для лечения эректильной дисфункции, корректировать дозу не требуется



Может потребоваться коррекция дозы ингибитора ФДЭ-5 при одновременном применении симепревира с силденафилом или тадалафилом, которые постоянно принимают в дозах, необходимых для лечения легочной гипертензии. Следует рассмотреть возможность начала лечения с наиболее низкой дозы ингибитора ФДЭ-5 с постепенным повышением при необходимости. Следует наблюдать за состоянием таких пациентов

СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ/АНКСИОЛИТИКИ

Мидазолам

Пероральный : 0,075 мг/кг

В/в : 0,025 мг/кг Пероральный :

мидазолам AUC 1,45 (1,35–1,57) ↑

мидазолам C max 1,31 (1,19–1,45) ↑

мидазолам C min НД

В/в :

мидазолам AUC 1,10 (0,95–1,26) ↑

мидазолам C max 0,78 (0,52–1,17) ↓

мидазолам C min НД

(слабое угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике) При в/в применении влияния на концентрацию мидазолама в плазме крови не наблюдалось, поскольку симепревир не ингибирует активность CYP 3A4 в печени.

Необходима осторожность при пероральном применении этого средства с узким терапевтическим диапазоном одновременно с симепревиром

Триазолам (пероральный) Взаимодействие не исследовалось. Ожидается незначительное повышение концентрации триазолама в плазме крови

(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике) Необходима осторожность при пероральном применении этого средства с узким терапевтическим диапазоном одновременно с симепревиром

ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ