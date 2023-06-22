СИМЕПРЕВИР (SIMEPREVIRUM) Действующее вещество
фармакодинамика. Симепревир — специфический ингибитор NS3/4A протеазы вируса гепатита С (ВГС), которая имеет существенное значение для репликации вируса. По результатам биохимического анализа крови симепревир ингибировал протеолитическую активность рекомбинантных протеаз NS3/4A ВГС генотипа 1а и 1b с медианой значений Ки 0,5 нМ и 1,4 нМ соответственно.
Фармакокинетика. AUC у пациентов с инфекцией ВГС была примерно в 2–3 раза выше таковой у здоровых субъектов. Cmax и AUC симепревира были одинаковыми при одновременном применении пэгинтерферона альфа и рибавирина по сравнению с применением только симепревира.
Биодоступность симепревира после однократного применения в дозе 150 мг с пищей составляет 62%. Cmax в целом достигается через 4–6 ч после приема дозы.
Воздействие пищи на абсорбцию. По сравнению с приемом натощак применение симепревира с пищей у здоровых субъектов повышало AUC на 61% после калорийного завтрака с высоким содержанием жиров (928 ккал) и на 69% после завтрака с обычным содержанием калорий (533 ккал) и задерживало абсорбцию на 1 ч и 1,5 ч соответственно.
Симепревир следует принимать с пищей. Тип пищи не влияет на концентрацию симепревира.
Симепревир в значительной степени связывается с протеинами плазмы крови (99,9%), преимущественно с альбумином и, в меньшей степени, с α1-кислым гликопротеином. Связывание с протеинами плазмы крови незначительно изменяется у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью.
Симепревир метаболизируется в печени. Симепревир преимущественно подвергается окислительному метаболизму с помощью системы CYP 3A4 печени. Умеренные или мощные ингибиторы CYP 3A4 значительно повышают, а умеренные или мощные индукторы CY3 A4 значительно снижают концентрацию симепревира в плазме крови. Симепревир не индуцирует CYP 1A2 или CYP 3A4 in vitro. Симепревир не является клинически значимым ингибитором ферментной активности катепсина А.
Симепревир выводится с желчью. После однократного перорального применения 200 мг 14C-симепревира здоровыми субъектами в среднем 91% общей радиоактивности обнаруживали в кале. Менее 1% применяемой дозы выявляли в моче. Неизмененный симепревир в кале составлял примерно 31% применяемой дозы.
Т½ — 10-13 ч у здоровых субъектов и 41 ч у пациентов с ВГС, получавших 200 мг симепревира.
лечение хронического гепатита С (ХГС) у взрослых пациентов в сочетании с другими лекарственными средствами.
рекомендуемая доза — 1 капсула 150 мг 1 раз в сутки во время еды в течение 12 нед.
Симепревир не назначают в качестве монотерапии. Симепревир применяют в комбинации с другими лекарственными средствами для лечения ХГС. Перед началом лечения симепревиром с пэгинтерфероном альфа и рибавирином пациентов с ВГС генотипа 1а следует провести анализ на наличие вируса с полиморфизмом NS3 Q80K.
См. также инструкции по медицинскому применению лекарственных средств, применяемых в комбинации с симепревиром.
Препараты, которые рекомендуется назначать вместе с симепревиром, и длительность комбинированной терапии
|Пациенты
|Лечение
|Длительность
|Пациенты с ВГС генотипа 1 или 4, не получавшие лечение ранее, пациенты с рецидивом в анамнезе, с отсутствием ответа на предыдущее лечение (включая пациентов с частичным ответом и полным отсутствием ответа), с циррозом или без него, с коинфекцией ВИЧ или без таковой
|Симепревир + софосбувир (+/– рибавирин)
|12 нед
|Пациенты с ВГС генотипа 1 или 4, не получавшие лечения ранее, и пациенты с рецидивом в анамнезе:
|– с циррозом или без цирроза, без коинфекции ВИЧ без цирроза, с коинфекцией ВИЧ
|Симепревир + пэгинтерферон альфа + рибавирин
|24 нед
Применение симепревира следует начинать в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином в течение 12 нед, после чего в течение 12 нед продолжать применение только пэгинтерферона альфа и рибавирина
|– с циррозом, с коинфекцией ВИЧ
|Симепревир + пэгинтерферон альфа + рибавирин
|48 нед
Применение симепревира следует начинать в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином в течение 12 нед, после чего в течение 36 нед продолжать применение только пэгинтерферона альфа и рибавирина
|Пациенты с ВГС генотипа 1 или 4 с отсутствием ответа на предварительное лечение (включая пациентов с частичным ответом и полным отсутствием ответа) с циррозом или без цирроза, с коинфекцией ВИЧ или без таковой
|Симепревир + пэгинтерферон альфа + рибавирин
|48 нед
Применение симепревира следует начинать в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином в течение 12 нед, после чего в течение 36 нед продолжать применение только пэгинтерферона альфа и рибавирина
повышенная чувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ.
|Класс систем органов
|Категория частоты
|Симепревир + пэгинтерферон альфа + рибавирин
N=781
|Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения
|Очень часто
|Диспноэ
|Желудочно-кишечные нарушения
|Очень часто
Часто
|Тошнота
Запор
|Гепатобилиарные нарушения
|Часто
|Повышение уровня билирубина в крови
|Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани
|Очень часто
Часто
|Сыпь, зуд
Реакция светочувствительности
Отдельные побочные эффекты
Сыпь и зуд. В течение 12 нед лечения симепревиром сыпь и зуд наблюдались у 21,8% и 21,9% пациентов соответственно. Большинство случаев сыпи и зуда у пациентов, получавших лечение симепревиром, были от легкой до умеренной степени тяжести.
Повышение уровня билирубина в крови. В течение 12 нед лечения симепревиром повышение уровня билирубина в крови наблюдалось у 7,4% пациентов по сравнению с 2,8% пациентов, получавших плацебо, пэгинтерферон альфа и рибавирин. При применении симепревира с пэгинтерфероном альфа и рибавирином повышение уровня прямого и непрямого билирубина в целом не связывалось с ростом уровня печеночных трансаминаз и нормализовалось после окончания лечения.
Реакции светочувствительности. В течение 12 нед лечения симепревиром реакции светочувствительности наблюдались у 4,7% пациентов группы симепревира по сравнению с 0,8% пациентов группы плацебо, пэгинтерферона альфа и рибавирина. Большинство реакций светочувствительности у пациентов группы симепревира были от легкой до средней степени тяжести.
Одышка. В течение первых 12 нед лечения симепревиром одышка наблюдалась у 11,8% пациентов, принимавших симепревир, по сравнению с 7,6% пациентов, получавших плацебо, пэгинтерферон альфа и рибавирин.
Аритмия. При одновременном применении симепревира в комбинации с софосбувиром и амиодароном наблюдались случаи брадикардии.
Печеночная недостаточность. Концентрация симепревира в плазме крови значительно повышается у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью. Наблюдается тенденция к увеличению количества случаев повышения уровня билирубина при повышении плазменной концентрации симепревира. Это явление не связывалось с каким-либо негативным влиянием на печень. Сообщалось о более высокой частоте анемии у пациентов с прогрессирующим фиброзом.
|Лекарственные средства
|Влияние на уровне препарата
Средний коэффициент по методу наименьших квадратов (90% ДИ)
|Рекомендации по одновременному применению
|АНАЛЕПТИКИ
|Кофеин 150 мг
|кофеин AUC 1,26 (1,21–1,32) ↑
кофеин Cmax 1,12 (1,06–1,19) ↔
кофеин Cmin НД
|Корректировать дозу не нужно
|АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
|Дигоксин 0,25 мг
|дигоксин AUC 1,39 (1,16–1,67) ↑
дигоксин Cmax 1,31 (1,14–1,51) ↑
дигоксин Cmin НД (угнетение транспортера Р-гп)
|Плазменные концентрации дигоксина необходимо контролировать и, соответственно, титровать дозы дигоксина для получения желаемого клинического эффекта
|Амиодарон
|Взаимодействие не исследовалось. Можно ожидать незначительного повышения концентрации амиодарона при его пероральном применении
(угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике)
Может возникнуть незначительное повышение концентраций симепревира вследствие угнетения CYP 3A4 амиодароном
|Режим лечения без софосбувира:
при пероральном применении амиодарона необходима осторожность и терапевтический и/или клинический мониторинг (ЭКГ и т.п.)
Режим лечения с софосбувиром:
одновременное применение возможно только при отсутствии альтернативного лечения. Рекомендуется тщательное наблюдение при применении амиодарона одновременно с симепревиром и софосбувиром
|Дизопирамид
Флекаинид
Мексилетин
Пропафенон
Хинидин
|Взаимодействие не исследовалось. При пероральном применении этих лекарственных средств можно ожидать незначительного повышения концентраций антиаритмических препаратов
(угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике)
|При пероральном применении этих антиаритмических препаратов необходима осторожность и терапевтический и/или клинический мониторинг (ЭКГ и т.п.)
|АНТИКОАГУЛЯНТЫ
|Варфарин 10 мг
|S-варфарин AUC 1,04 (1,00–1,07) ↔
S-варфарин Cmax 1,00 (0,94–1,06) ↔
S-варфарин Cmin НД
|Корректировать дозу не следует, однако рекомендуется контроль МНО
|ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
|Карбамазепин
Окскарбазепин
Фенобарбитал
Фенитоин
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное снижение концентрации симепревира в плазме крови
(мощная индукция CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с этими противосудорожными препаратами не рекомендуется, следствием такого применения может стать утрата терапевтической эффективности симепревира
|АНТИДЕПРЕССАНТЫ
|Эсциталопрам 10 мг 1 раз на добу
|эсциталопрам AUC 1,00 (0,97–1,03) ↔
эсциталопрам Cmax 1,03 (0,99–1,07) ↔
эсциталопрам Cmin 1,00 (0,95–1,05) ↔
симепревир AUC 0,75 (0,68–0,83) ↓
симепревир Cmax 0,80 (0,71–0,89) ↓
симепревир Cmin 0,68 (0,59–0,79) ↓
|Коррректировать дозу не нужно
|АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
|Астемизол
Терфенадин
|Взаимодействие не исследовалось. Астемизол и терфенадин потенциально способны вызывать сердечную аритмию. Ожидается незначительное повышение концентраций антигистаминных препаратов в плазме крови
(угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике)
|Одновременное применение симепревира с астемизолом или терфенадином не рекомендуется
|ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
|Антибиотики (системного применения)
|Азитромицин
|Взаимодействие не исследовалось. Учитывая путь элиминации азитромицина, взаимодействие между азитромицином и симепревиром не ожидается
|Корректировать дозу не нужно
|Эритромицин 500 мг 3 раза в сутки
|эритромицин AUC 1,90 (1,53–2,36) ↑
эритромицин Cmax 1,59 (1,23–2,05) ↑
эритромицин Cmin 3,08 (2,54–3,73) ↑
симепревир AUC 7,47 (6,41–8,70) ↑
симепревир Cmax 4,53 (3,91–5,25) ↑
симепревир Cmin 12,74 (10,19–15,93) ↑
(угнетение ферментов CYP 3A4 и транспортера Р-гп эритромицином и симепревиром)
|Одновременное применение симепревира с эритромицином системного применения не рекомендуется
|Кларитромицин
Телитромицин
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентрации симепревира в плазме крови
(мощное угнетение фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с кларитромицином или телитромицином не рекомендуется
|Противогрибковые препараты (системного применения)
|Итраконазол
Кетоконазол
Посаконазол
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное повышение концентрации симепревира в плазме крови
(мощное угнетение фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с итраконазолом, кетоконазолом или посаконазолом системного применения не рекомендуется
|Флуконазол
Вориконазол
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное повышение концентрации симепревира в плазме крови
(незначительное или умеренное угнетение фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с системным флуконазолом или вориконазолом не рекомендуется
|Противотуберкулезные средства
|Бедаквилин
|Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается
|Корректировать дозу не нужно
|Рифампицин 600 мг 1 раз в сутки
|рифампицин AUC 1,00 (0,93–1,08) ↔
рифампицин Cmax 0,92 (0,80–1,07) ↔
рифампицин Cmin НД
25-дезацетил-рифампицин AUC 1,24 (1,13–1,36) ↑
25-дезацетил-рифампицин Cmax 1,08 (0,98–1,19) ↔
25-дезацетил-рифампицин Cmin НД
симепревир AUC 0,52 (0,41–0,67) ↓
симепревир Cmax 1,31 (1,03–1,66) ↑
симепревир Cmin 0,08 (0,06–0,11) ↓
(индукция фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с рифампицином не рекомендуется, следствием этого может стать потеря терапевтического эффекта симепревира
|Рифабутин
Рифапентин
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное снижение концентраций симепревира в плазме крови
(индукция фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с рифабутином или рифапентином не рекомендуется — следствием такого применения может стать утрата терапевтического эффекта симепревира
|ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА
|Декстрометорфан 30 мг
|декстрометорфан AUC 1,08 (0,87–1,35) ↑
декстрометорфан Cmax 1,21 (0,93–1,57) ↑
декстрометорфан Cmin НД
декстрорфан AUC 1,09 (1,03–1,15) ↔
декстрорфан Cmax 1,03 (0,93–1,15) ↔
декстрорфан Cmin НД
|Корректировать дозу не нужно
|БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ (перорального применения)
|Амлодипин
Бепридил
Дилтиазем
Фелодипин
Никардипин
Нифедипин
Нисолдипин
Верапамил
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентраций блокаторов кальциевых каналов перорального применения в плазме крови
(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике и Р-гп транспортера)
Концентрация симепревира может повышаться из-за незначительного ингибирования CYP 3A4 амлодипином и умеренного угнетения CYP 3A4 дилтиаземом и верапамилом
|При пероральном применении блокаторов кальциевых каналов необходима осторожность и клиническое наблюдение за пациентами
|ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ
|Дексаметазон (системный)
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается снижение концентраций симепревира в плазме крови.
(умеренная индукция фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с системным дексаметазоном не рекомендуется, следствием этого может стать потеря терапевтического эффекта симепревира
|Будесонид
Флутиказон
Метилпреднизолон
Преднизон
|Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается
|Корректировать дозу не нужно
|ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ СРЕДСТВА
|Антациды
|Гидроксид алюминия или магния, карбонат кальция
|Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается
|Корректировать дозу не нужно
|Антагонисты H2-рецепторов
|Циметидин
Низатидин
Ранитидин
|Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается
|Корректировать дозу не нужно
|Пропульсанты
|Цисаприд
|Взаимодействие не исследовалось. Цисаприд способен вызывать сердечную аритмию. Может наблюдаться повышение концентрации цисаприда в плазме крови
(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике)
|Одновременное применение симепревира с цисапридом не рекомендуется
|Ингибиторы протонной помпы
|Омепразол 40 мг
|омепразол AUC 1,21 (1,00–1,46) ↑
омепразол Cmax 1,14 (0,93–1,39) ↑
омепразол Cmin НД
|Коррректировать дозу не нужно
|Декслансопразол
Эзомепразол
Лансопразол
Пантопразол
Рабепразол
|Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается
|Корректировать дозу не нужно
|СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ гепатита С
|Противовирусные препараты
|Даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки
|даклатасвир AUC 1,96 (1,84–2,10) ↑
даклатасвир Cmax 1,50 (1,39–1,62) ↑
даклатасвир Cmin 2,68 (2,42–2,98) ↑
симепревир AUC 1,44 (1,32–1,56) ↑
симепревир Cmax 1,39 (1,27–1,52) ↑
симепревир Cmin 1,49 (1,33–1,67) ↑
|Коррректировать дозу не нужно
|Ледипасвир 30 мг 1 раз в сутки
|ледипасвир AUC 1,92 (1,77–2,07) ↑
ледипасвир Cmax 1,81 (1,69–2,94) ↑
ледипасвир Cmin НД
симепревир AUC 2,69 (2,44–2,96) ↑
симепревир Cmax 2,61 (2,34–2,86) ↑
симепревир Cmin НД
|Концентрации ледипасвира и симепревира повышаются при одновременном применении. Одновременное применение симепревира с ледипасвиром не рекомендуется
|Софосбувир 400 мг 1 раз в сутки
|софосбувир AUC 3,16 (2,25–4,44) ↑
софосбувир Cmax 1,91 (1,26–2,90) ↑
софосбувир Cmin НД
GS-331007 AUC 1,09 (0,87–1,37) ↔
GS-331007 Cmax 0,69 (0,52–0,93) ↓
GS-331007 Cmin НД
симепревир AUC 0,94 (0,67–1,33) ↔
симепревир Cmax 0,96 (0,71–1,30) ↔
симепревир Cmin НД
|Повышение концентраций софосбувира в плазме крови, наблюдавшееся в предыдущем фармакокинетическом субисследовании, не является клинически важным
|РАСТИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
|Расторопша (Silybum marianum)
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентраций симепревира в плазме крови
(угнетение фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с расторопшей не рекомендуется
|Экстракт зверобоя (Hypericum perforatum)
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное снижение концентраций симепревира в плазме крови
(индукция фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с экстрактом зверобоя не рекомендуется — следствием такого применения может стать потеря терапевтического эффекта симепревира
|СРЕДСТВА ПРОТИВ ВИЧ
|Антиретровирусные препараты — антагонисты CCR5
|Маравирок
|Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается
|При одновременном применении симепревира с маравироком корректировать дозу ни одного из этих препаратов не требуется
|Антиретровирусные препараты — ингибиторы интегразы
|Ралтегравир 400 мг 2 раза в сутки
|ралтегравир AUC 1,08 (0,85–1,38) ↑
ралтегравир Cmax 1,03 (0,78–1,36) ↔
ралтегравир Cmin 1,14 (0,97–1,36) ↑
симепревир AUC 0,89 (0,81–0,98) ↔
симепревир Cmax 0,93 (0,85–1,02) ↔
симепревир Cmin 0,86 (0,75–0,98) ↓
|Корректировать дозу не нужно
|Долутегравир
|Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается
|Корректировать дозу не нужно
|Антиретровирусные препараты — ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
|Эфавиренц 600 мг 1 раз в сутки
|эфавиренц AUC 0,90 (0,85–0,95) ↔
эфавиренц max 0,97 (0,89–1,06) ↔
эфавиренц Cmin 0,87 (0,81–0,93) ↔
симепревир AUC 0,29 (0,26–0,33) ↓
симепревир Cmax 0,49 (0,44–0,54) ↓
симепревир Cmin 0,09 (0,08–0,12) ↓
(индукция фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с эфавиренцем не рекомендуется — следствием такого применения может стать утрата терапевтического эффекта симепревира
|Рилпивирин 25 мг 1 раз в сутки
|рилпивирин AUC 1,12 (1,05–1,19) ↔
рилпивирин Cmax 1,04 (0,95–1,13) ↔
рилпивирин Cmin 1,25 (1,16–1,35) ↑
симепревир AUC 1,06 (0,94–1,19) ↔
симепревир Cmax 1,10 (0,97–1,26) ↑
симепревир Cmin 0,96 (0,83–1,11) ↔
|Корректировать дозу не нужно
|Другие ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (делавирдин, этравирин, невирапин)
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается изменение концентрации симепревира в плазме крови
(индукция (этравирин или невирапин) или угнетение (делавирдин) фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с делавирдином, этравирином или невирапином не рекомендуется
|Антиретровирусные препараты — нуклеозидные или нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы
|Тенофовира дизопроксила фумарат 300 мг 1 раз в сутки
|тенофовир AUC 1,18 (1,13–1,24) ↔
тенофовир Cmax 1,19 (1,10–1,30) ↑
тенофовир Cmin 1,24 (1,15–1,33) ↑
симепревир AUC 0,86 (0,76–0,98) ↓
симепревир Cmax 0,85 (0,73–0,99) ↓
симепревир Cmin 0,93 (0,78–1,11) ↓
|Корректировать дозу не нужно
|Другие нуклеозидные или нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы (абакавир, диданозин, эмтрицитабин, ламивудин, ставудин, зидовудин)
|Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается
|Корректировать дозу не нужно
|Антиретровирусные препараты — ингибиторы протеазы
|Дарунавир/ритонавир 800/100 мг 1 раз в сутки
|дарунавир AUC 1,18 (1,11–1,25) ↑
дарунавир Cmax 1,04 (0,99–1,10) ↔
дарунавир Cmin 1,31 (1,13–1,52) ↑
ритонавир AUC 1,32 (1,25–1,40) ↑
ритонавир Cmax 1,23 (1,14–1,32) ↑
ритонавир Cmin 1,44 (1,30–1,61) ↑
симепревир AUC 2,59 (2,15–3,11) ↑*
симепревир Cmax 1,79 (1,55–2,06) ↑*
симепревир Cmin 4,58 (3,54–5,92) ↑*
*Дарунавир/ритонавир + 50 мг симепревира в сравнении с 150 мг только симепревира (мощное угнетение фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с дарунавиром/ритонавиром не рекомендуется
|Ритонавир 100 мг 2 раза в сутки
|симепревир AUC 7,18 (5,63–9,15) ↑
симепревир Cmax 4,70 (3,84–5,76) ↑
симепревир Cmin 14,35 (10,29–20,01) ↑
(мощное угнетение фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с ритонавиром не рекомендуется
|Другие ритонавир-потенциированные или непотенциированные ингибиторы протеазы ВИЧ (например атазанавир, (фос)ампренавир, лопинавир, индинавир, нелфинавир, саквинавир, типранавир)
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается изменение концентрации симепревира в плазме крови
(индукция или угнетение фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с любым ингибитором протеазы ВИЧ, с ритонавиром или без него, не рекомендуется
|Лекарственные средства с содержанием кобицистата
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное повышение концентрации симепревира в плазме крови
(мощная индукция фермента CYP 3A4)
|Одновременное применение симепревира с лекарственными средствами с содержанием кобицистата не рекомендуется
|ИНГИБИТОРЫ ГМГ-КоА-РЕДУКТАЗЫ
|Розувастатин 10 мг
|розувастатин AUC 2,81 (2,34–3,37) ↑
розувастатин Cmax 3,17 (2,57–3,91) ↑
розувастатин Cmin НД
(угнетение транспортеров OATP1B1/3, BCRP)
|При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу розувастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента
|Питавастатин
Правастатин
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентраций питастатина и правастатина в плазме крови
(угнетение транспортера OATP1B1/3)
|При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу питастатина и правастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента
|Аторвастатин 40 мг
|аторвастатин AUC 2,12 (1,72–2,62) ↑
аторвастатин Cmax 1,70 (1,42–2,04) ↑
аторвастатин Cmin НД
2-OH-аторвастатин AUC 2,29 (2,08–2,52) ↑
2-OH-аторвастатин Cmax 1,98 (1,70–2,31) ↑
2-OH-аторвастатин Cmin НД
(угнетение транспортеров OATP1B1/3 и/или фермента CYP 3A4)
Ожидается повышение концентраций симепревира вследствие угнетения OATP1B1 аторвастатином
|При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу аторвастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента
|Симвастатин 40 мг
|симвастатин AUC 1,51 (1,32–1,73) ↑
симвастатин Cmax 1,46 (1,17–1,82) ↑
симвастатин Cmin НД
симвастатиновая кислота AUC 1,88 (1,63–2,17) ↑
симвастатиновая кислота Cmax 3,03 (2,49–3,69) ↑
симвастатиновая кислота Cmin НД
(угнетение транспортера OATP1B1 и/или фермента CYP 3A4)
|При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу симвастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента
|Ловастатин
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентрации ловастатина в плазме крови.
(угнетение транспортера OATP1B1 и/или фермента CYP 3A4)
|При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу ловастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента
|Флувастатин
|Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается
|Корректировать дозу не нужно
|ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ
|Этинилэстрадиол и норэтиндрон 0,035 мг 1 раз в сутки/1 мг 1 раз в сутки
|этинилэстрадиол AUC 1,12 (1,05–1,20) ↔
этинилэстрадиол Cmax 1,18 (1,09–1,27) ↑
этинилэстрадиол Cmin 1,00 (0,89–1,13) ↔
норэтиндрон AUC 1,15 (1,08–1,22) ↔
норэтиндрон Cmax 1,06 (0,99–1,14) ↔
норэтиндрон Cmin 1,24 (1,13–1,35) ↑
|Корректировать дозу не нужно
|ИММУНОСУПРЕССАНТЫ
|Циклоспорин 100 мг индивидуально подобранная доза
|циклоспорин AUC 1,19 (1,13–1,26) ↑
циклоспорин Cmax 1,16 (1,07–1,26) ↑
циклоспорин Cmin НД
симепревир AUC 5,81 (3,56–9,48) ↑
симепревир Cmax 4,74 (3,12–7,18) ↑
симепревир Cmin НД
(угнетение OATP1B1/3, Р-гп и CYP 3A циклоспорином)
|Одновременное применение циклоспорина с симепревиром не рекомендуется
|Такролимус 2 мг индивидуально подобранная доза
|такролимус AUC 0,83 (0,59–1,16) ↓
такролимус Cmax 0,76 (0,65–0,90) ↓
такролимус Cmin НД
симепревир AUC 1,85 (1,18–2,91) ↑
симепревир Cmax 1,79 (1,22–2,62) ↑
симепревир Cmin НД
(угнетение OATP1B1 такролимусом)
|При одновременном применении с симепревиром корректировать дозу не требуется. Рекомендуется контроль концентраций такролимуса в крови
|Сиролимус
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается незначительное повышение или понижение концентрации сиролимуса в плазме крови
|Рекомендуется контроль концентрации в плазме крови
|НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ
|Метадон 30–150 мг 1 раз в сутки, индивидуальная доза
|R(–) метадон AUC 0,99 (0,91–1,09) ↔
R(–) метадон Cmax 1,03 (0,97–1,09) ↔
R(–) метадон Cmin 1,02 (0,93–1,12) ↔
|Коррректировать дозу не нужно
|Бупренорфин
Налоксон
|Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается
|Коррректировать дозу не нужно
|ИНГИБИТОРЫ ФДЭ-5
|Силденафил
Тадалафил
Варденафил
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается незначительное повышение концентрации ингибиторов ФДЭ-5
(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике)
Может наблюдаться незначительное повышение концентрации симепревира в плазме крови вследствие слабого угнетения OATP1B1 силденафилом
|При одновременном применении симепревира с силденафилом, варденафилом или тадалафилом в дозах, предназначенных для лечения эректильной дисфункции, корректировать дозу не требуется
Может потребоваться коррекция дозы ингибитора ФДЭ-5 при одновременном применении симепревира с силденафилом или тадалафилом, которые постоянно принимают в дозах, необходимых для лечения легочной гипертензии. Следует рассмотреть возможность начала лечения с наиболее низкой дозы ингибитора ФДЭ-5 с постепенным повышением при необходимости. Следует наблюдать за состоянием таких пациентов
|СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ/АНКСИОЛИТИКИ
|Мидазолам
Пероральный: 0,075 мг/кг
В/в: 0,025 мг/кг
|Пероральный:
мидазолам AUC 1,45 (1,35–1,57) ↑
мидазолам Cmax 1,31 (1,19–1,45) ↑
мидазолам Cmin НД
В/в:
мидазолам AUC 1,10 (0,95–1,26) ↑
мидазолам Cmax 0,78 (0,52–1,17) ↓
мидазолам Cmin НД
(слабое угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике)
|При в/в применении влияния на концентрацию мидазолама в плазме крови не наблюдалось, поскольку симепревир не ингибирует активность CYP 3A4 в печени.
Необходима осторожность при пероральном применении этого средства с узким терапевтическим диапазоном одновременно с симепревиром
|Триазолам (пероральный)
|Взаимодействие не исследовалось. Ожидается незначительное повышение концентрации триазолама в плазме крови
(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике)
|Необходима осторожность при пероральном применении этого средства с узким терапевтическим диапазоном одновременно с симепревиром
|ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ
|Метилфенидат
|Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается
|Корректировать дозу не нужно
Направление стрелки (↑ = повышение, ↓ = снижение, ↔ = отсутствие изменений) для каждого фармакокинетического параметра основывается на 90% ДИ среднего геометрического значения в пределах (↔), ниже (↓) или выше (↑) диапазона 0,80–1,25.
опыт передозировки симепревира у людей ограничен. У здоровых взрослых субъектов, получавших однократные дозы до 600 мг или до 400 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней и у ВГС-инфицированных взрослых пациентов, получавших 200 мг 1 раз в сутки в течение 4 нед, нежелательные реакции соответствовали наблюдаемым в клинических исследованиях при применении рекомендуемой дозы.
При передозировке симепревиром специфического антидота нет. В случае передозировки симепревиром рекомендуется проводить обычные поддерживающие мероприятия и наблюдать за клиническим состоянием пациента. Симепревир в значительной степени связывается с белками, поэтому маловероятно, что диализ приведет к существенному удалению симепревира.