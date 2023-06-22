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Активные вещества — “С”СИМЕПРЕВИР (SIMEPREVIRUM)

СИМЕПРЕВИР (SIMEPREVIRUM) Действующее вещество

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фармакодинамика. Симепревир — специфический ингибитор NS3/4A протеазы вируса гепатита С (ВГС), которая имеет существенное значение для репликации вируса. По результатам биохимического анализа крови симепревир ингибировал протеолитическую активность рекомбинантных протеаз NS3/4A ВГС генотипа 1а и 1b с медианой значений Ки 0,5 нМ и 1,4 нМ соответственно.
Фармакокинетика. AUC у пациентов с инфекцией ВГС была примерно в 2–3 раза выше таковой у здоровых субъектов. Cmax и AUC симепревира были одинаковыми при одновременном применении пэгинтерферона альфа и рибавирина по сравнению с применением только симепревира.
Биодоступность симепревира после однократного применения в дозе 150 мг с пищей составляет 62%. Cmax в целом достигается через 4–6 ч после приема дозы.
Воздействие пищи на абсорбцию. По сравнению с приемом натощак применение симепревира с пищей у здоровых субъектов повышало AUC на 61% после калорийного завтрака с высоким содержанием жиров (928 ккал) и на 69% после завтрака с обычным содержанием калорий (533 ккал) и задерживало абсорбцию на 1 ч и 1,5 ч соответственно.
Симепревир следует принимать с пищей. Тип пищи не влияет на концентрацию симепревира.
Симепревир в значительной степени связывается с протеинами плазмы крови (99,9%), преимущественно с альбумином и, в меньшей степени, с α1-кислым гликопротеином. Связывание с протеинами плазмы крови незначительно изменяется у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью.
Симепревир метаболизируется в печени. Симепревир преимущественно подвергается окислительному метаболизму с помощью системы CYP 3A4 печени. Умеренные или мощные ингибиторы CYP 3A4 значительно повышают, а умеренные или мощные индукторы CY3 A4 значительно снижают концентрацию симепревира в плазме крови. Симепревир не индуцирует CYP 1A2 или CYP 3A4 in vitro. Симепревир не является клинически значимым ингибитором ферментной активности катепсина А.
Симепревир выводится с желчью. После однократного перорального применения 200 мг 14C-симепревира здоровыми субъектами в среднем 91% общей радиоактивности обнаруживали в кале. Менее 1% применяемой дозы выявляли в моче. Неизмененный симепревир в кале составлял примерно 31% применяемой дозы.
Т½ — 10-13 ч у здоровых субъектов и 41 ч у пациентов с ВГС, получавших 200 мг симепревира.

лечение хронического гепатита С (ХГС) у взрослых пациентов в сочетании с другими лекарственными средствами.

рекомендуемая доза — 1 капсула 150 мг 1 раз в сутки во время еды в течение 12 нед.
Симепревир не назначают в качестве монотерапии. Симепревир применяют в комбинации с другими лекарственными средствами для лечения ХГС. Перед началом лечения симепревиром с пэгинтерфероном альфа и рибавирином пациентов с ВГС генотипа 1а следует провести анализ на наличие вируса с полиморфизмом NS3 Q80K.
См. также инструкции по медицинскому применению лекарственных средств, применяемых в комбинации с симепревиром.
Препараты, которые рекомендуется назначать вместе с симепревиром, и длительность комбинированной терапии

ПациентыЛечениеДлительность
Пациенты с ВГС генотипа 1 или 4, не получавшие лечение ранее, пациенты с рецидивом в анамнезе, с отсутствием ответа на предыдущее лечение (включая пациентов с частичным ответом и полным отсутствием ответа), с циррозом или без него, с коинфекцией ВИЧ или без таковойСимепревир + софосбувир (+/– рибавирин)12 нед
Пациенты с ВГС генотипа 1 или 4, не получавшие лечения ранее, и пациенты с рецидивом в анамнезе:  
– с циррозом или без цирроза, без коинфекции ВИЧ без цирроза, с коинфекцией ВИЧСимепревир + пэгинтерферон альфа + рибавирин24 нед
Применение симепревира следует начинать в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином в течение 12 нед, после чего в течение 12 нед продолжать применение только пэгинтерферона альфа и рибавирина
– с циррозом, с коинфекцией ВИЧСимепревир + пэгинтерферон альфа + рибавирин48 нед
Применение симепревира следует начинать в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином в течение 12 нед, после чего в течение 36 нед продолжать применение только пэгинтерферона альфа и рибавирина
Пациенты с ВГС генотипа 1 или 4 с отсутствием ответа на предварительное лечение (включая пациентов с частичным ответом и полным отсутствием ответа) с циррозом или без цирроза, с коинфекцией ВИЧ или без таковойСимепревир + пэгинтерферон альфа + рибавирин48 нед
Применение симепревира следует начинать в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином в течение 12 нед, после чего в течение 36 нед продолжать применение только пэгинтерферона альфа и рибавирина

повышенная чувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ.

Класс систем органовКатегория частотыСимепревир + пэгинтерферон альфа + рибавирин
N=781
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушенияОчень частоДиспноэ
Желудочно-кишечные нарушенияОчень часто
Часто		Тошнота
Запор
Гепатобилиарные нарушенияЧастоПовышение уровня билирубина в крови
Нарушения со стороны кожи и подкожной тканиОчень часто
Часто		Сыпь, зуд
Реакция светочувствительности


Отдельные побочные эффекты
Сыпь и зуд. В течение 12 нед лечения симепревиром сыпь и зуд наблюдались у 21,8% и 21,9% пациентов соответственно. Большинство случаев сыпи и зуда у пациентов, получавших лечение симепревиром, были от легкой до умеренной степени тяжести.
Повышение уровня билирубина в крови. В течение 12 нед лечения симепревиром повышение уровня билирубина в крови наблюдалось у 7,4% пациентов по сравнению с 2,8% пациентов, получавших плацебо, пэгинтерферон альфа и рибавирин. При применении симепревира с пэгинтерфероном альфа и рибавирином повышение уровня прямого и непрямого билирубина в целом не связывалось с ростом уровня печеночных трансаминаз и нормализовалось после окончания лечения.
Реакции светочувствительности. В течение 12 нед лечения симепревиром реакции светочувствительности наблюдались у 4,7% пациентов группы симепревира по сравнению с 0,8% пациентов группы плацебо, пэгинтерферона альфа и рибавирина. Большинство реакций светочувствительности у пациентов группы симепревира были от легкой до средней степени тяжести.
Одышка. В течение первых 12 нед лечения симепревиром одышка наблюдалась у 11,8% пациентов, принимавших симепревир, по сравнению с 7,6% пациентов, получавших плацебо, пэгинтерферон альфа и рибавирин.
Аритмия. При одновременном применении симепревира в комбинации с софосбувиром и амиодароном наблюдались случаи брадикардии.
Печеночная недостаточность. Концентрация симепревира в плазме крови значительно повышается у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью. Наблюдается тенденция к увеличению количества случаев повышения уровня билирубина при повышении плазменной концентрации симепревира. Это явление не связывалось с каким-либо негативным влиянием на печень. Сообщалось о более высокой частоте анемии у пациентов с прогрессирующим фиброзом.

Лекарственные средства Влияние на уровне препарата
Средний коэффициент по методу наименьших квадратов (90% ДИ)		Рекомендации по одновременному применению
АНАЛЕПТИКИ
Кофеин 150 мгкофеин AUC 1,26 (1,21–1,32) ↑
кофеин Cmax 1,12 (1,06–1,19) ↔
кофеин Cmin НД		Корректировать дозу не нужно
АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Дигоксин 0,25 мгдигоксин AUC 1,39 (1,16–1,67) ↑
дигоксин Cmax 1,31 (1,14–1,51) ↑
дигоксин Cmin НД (угнетение транспортера Р-гп)		Плазменные концентрации дигоксина необходимо контролировать и, соответственно, титровать дозы дигоксина для получения желаемого клинического эффекта
АмиодаронВзаимодействие не исследовалось. Можно ожидать незначительного повышения концентрации амиодарона при его пероральном применении
(угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике)

Может возникнуть незначительное повышение концентраций симепревира вследствие угнетения CYP 3A4 амиодароном		Режим лечения без софосбувира:
при пероральном применении амиодарона необходима осторожность и терапевтический и/или клинический мониторинг (ЭКГ и т.п.)

Режим лечения с софосбувиром:
одновременное применение возможно только при отсутствии альтернативного лечения. Рекомендуется тщательное наблюдение при применении амиодарона одновременно с симепревиром и софосбувиром
Дизопирамид
Флекаинид
Мексилетин
Пропафенон
Хинидин		Взаимодействие не исследовалось. При пероральном применении этих лекарственных средств можно ожидать незначительного повышения концентраций антиаритмических препаратов
(угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике)		При пероральном применении этих антиаритмических препаратов необходима осторожность и терапевтический и/или клинический мониторинг (ЭКГ и т.п.)
АНТИКОАГУЛЯНТЫ
Варфарин 10 мгS-варфарин AUC 1,04 (1,00–1,07) ↔
S-варфарин Cmax 1,00 (0,94–1,06) ↔
S-варфарин Cmin НД
Корректировать дозу не следует, однако рекомендуется контроль МНО
ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Карбамазепин
Окскарбазепин
Фенобарбитал
Фенитоин		Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное снижение концентрации симепревира в плазме крови
(мощная индукция CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с этими противосудорожными препаратами не рекомендуется, следствием такого применения может стать утрата терапевтической эффективности симепревира
АНТИДЕПРЕССАНТЫ
Эсциталопрам 10 мг 1 раз на добуэсциталопрам AUC 1,00 (0,97–1,03) ↔
эсциталопрам Cmax 1,03 (0,99–1,07) ↔
эсциталопрам Cmin 1,00 (0,95–1,05) ↔
симепревир AUC 0,75 (0,68–0,83) ↓
симепревир Cmax 0,80 (0,71–0,89) ↓
симепревир Cmin 0,68 (0,59–0,79) ↓		Коррректировать дозу не нужно
АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Астемизол
Терфенадин		Взаимодействие не исследовалось. Астемизол и терфенадин потенциально способны вызывать сердечную аритмию. Ожидается незначительное повышение концентраций антигистаминных препаратов в плазме крови
(угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике)		Одновременное применение симепревира с астемизолом или терфенадином не рекомендуется
ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Антибиотики (системного применения)
АзитромицинВзаимодействие не исследовалось. Учитывая путь элиминации азитромицина, взаимодействие между азитромицином и симепревиром не ожидаетсяКорректировать дозу не нужно
Эритромицин 500 мг 3 раза в суткиэритромицин AUC 1,90 (1,53–2,36) ↑
эритромицин Cmax 1,59 (1,23–2,05) ↑
эритромицин Cmin 3,08 (2,54–3,73) ↑
симепревир AUC 7,47 (6,41–8,70) ↑
симепревир Cmax 4,53 (3,91–5,25) ↑
симепревир Cmin 12,74 (10,19–15,93) ↑
(угнетение ферментов CYP 3A4 и транспортера Р-гп эритромицином и симепревиром)		Одновременное применение симепревира с эритромицином системного применения не рекомендуется
Кларитромицин
Телитромицин		Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентрации симепревира в плазме крови
(мощное угнетение фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с кларитромицином или телитромицином не рекомендуется
Противогрибковые препараты (системного применения)
Итраконазол
Кетоконазол
Посаконазол		Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное повышение концентрации симепревира в плазме крови
(мощное угнетение фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с итраконазолом, кетоконазолом или посаконазолом системного применения не рекомендуется
Флуконазол
Вориконазол		Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное повышение концентрации симепревира в плазме крови
(незначительное или умеренное угнетение фермента CYP 3A4) 		Одновременное применение симепревира с системным флуконазолом или вориконазолом не рекомендуется
Противотуберкулезные средства
БедаквилинВзаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидаетсяКорректировать дозу не нужно
Рифампицин 600 мг 1 раз в суткирифампицин AUC 1,00 (0,93–1,08) ↔
рифампицин Cmax 0,92 (0,80–1,07) ↔
рифампицин Cmin НД
25-дезацетил-рифампицин AUC 1,24 (1,13–1,36) ↑
25-дезацетил-рифампицин Cmax 1,08 (0,98–1,19) ↔
25-дезацетил-рифампицин Cmin НД
симепревир AUC 0,52 (0,41–0,67) ↓
симепревир Cmax 1,31 (1,03–1,66) ↑
симепревир Cmin 0,08 (0,06–0,11) ↓
(индукция фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с рифампицином не рекомендуется, следствием этого может стать потеря терапевтического эффекта симепревира
Рифабутин
Рифапентин		Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное снижение концентраций симепревира в плазме крови
(индукция фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с рифабутином или рифапентином не рекомендуется — следствием такого применения может стать утрата терапевтического эффекта симепревира
ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА
Декстрометорфан 30 мгдекстрометорфан AUC 1,08 (0,87–1,35) ↑
декстрометорфан Cmax 1,21 (0,93–1,57) ↑
декстрометорфан Cmin НД
декстрорфан AUC 1,09 (1,03–1,15) ↔
декстрорфан Cmax 1,03 (0,93–1,15) ↔
декстрорфан Cmin НД		Корректировать дозу не нужно
БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ (перорального применения)
Амлодипин
Бепридил
Дилтиазем
Фелодипин
Никардипин
Нифедипин
Нисолдипин
Верапамил		Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентраций блокаторов кальциевых каналов перорального применения в плазме крови
(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике и Р-гп транспортера)

Концентрация симепревира может повышаться из-за незначительного ингибирования CYP 3A4 амлодипином и умеренного угнетения CYP 3A4 дилтиаземом и верапамилом		При пероральном применении блокаторов кальциевых каналов необходима осторожность и клиническое наблюдение за пациентами
ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ
Дексаметазон (системный)Взаимодействие не исследовалось. Ожидается снижение концентраций симепревира в плазме крови.
(умеренная индукция фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с системным дексаметазоном не рекомендуется, следствием этого может стать потеря терапевтического эффекта симепревира
Будесонид
Флутиказон
Метилпреднизолон
Преднизон		Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидаетсяКорректировать дозу не нужно
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ СРЕДСТВА
Антациды
Гидроксид алюминия или магния, карбонат кальцияВзаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидаетсяКорректировать дозу не нужно
Антагонисты H2-рецепторов
Циметидин
Низатидин
Ранитидин 		Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидаетсяКорректировать дозу не нужно
Пропульсанты
ЦисапридВзаимодействие не исследовалось. Цисаприд способен вызывать сердечную аритмию. Может наблюдаться повышение концентрации цисаприда в плазме крови
(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике)		Одновременное применение симепревира с цисапридом не рекомендуется
Ингибиторы протонной помпы
Омепразол 40 мгомепразол AUC 1,21 (1,00–1,46) ↑
омепразол Cmax 1,14 (0,93–1,39) ↑
омепразол Cmin НД		Коррректировать дозу не нужно
Декслансопразол
Эзомепразол
Лансопразол
Пантопразол
Рабепразол		Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидаетсяКорректировать дозу не нужно
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ гепатита С
Противовирусные препараты
Даклатасвир 60 мг 1 раз в суткидаклатасвир AUC 1,96 (1,84–2,10) ↑
даклатасвир Cmax 1,50 (1,39–1,62) ↑
даклатасвир Cmin 2,68 (2,42–2,98) ↑
симепревир AUC 1,44 (1,32–1,56) ↑
симепревир Cmax 1,39 (1,27–1,52) ↑
симепревир Cmin 1,49 (1,33–1,67) ↑		Коррректировать дозу не нужно
Ледипасвир 30 мг 1 раз в суткиледипасвир AUC 1,92 (1,77–2,07) ↑
ледипасвир Cmax 1,81 (1,69–2,94) ↑
ледипасвир Cmin НД
симепревир AUC 2,69 (2,44–2,96) ↑
симепревир Cmax 2,61 (2,34–2,86) ↑
симепревир Cmin НД		Концентрации ледипасвира и симепревира повышаются при одновременном применении. Одновременное применение симепревира с ледипасвиром не рекомендуется
Софосбувир 400 мг 1 раз в суткисофосбувир AUC 3,16 (2,25–4,44) ↑
софосбувир Cmax 1,91 (1,26–2,90) ↑
софосбувир Cmin НД
GS-331007 AUC 1,09 (0,87–1,37) ↔
GS-331007 Cmax 0,69 (0,52–0,93) ↓
GS-331007 Cmin НД
симепревир AUC 0,94 (0,67–1,33) ↔
симепревир Cmax 0,96 (0,71–1,30) ↔
симепревир Cmin НД		Повышение концентраций софосбувира в плазме крови, наблюдавшееся в предыдущем фармакокинетическом субисследовании, не является клинически важным
РАСТИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Расторопша (Silybum marianum)Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентраций симепревира в плазме крови
(угнетение фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с расторопшей не рекомендуется
Экстракт зверобоя (Hypericum perforatum)Взаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное снижение концентраций симепревира в плазме крови
(индукция фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с экстрактом зверобоя не рекомендуется — следствием такого применения может стать потеря терапевтического эффекта симепревира
СРЕДСТВА ПРОТИВ ВИЧ
Антиретровирусные препараты — антагонисты CCR5
МаравирокВзаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидаетсяПри одновременном применении симепревира с маравироком корректировать дозу ни одного из этих препаратов не требуется
Антиретровирусные препараты — ингибиторы интегразы
Ралтегравир 400 мг 2 раза в суткиралтегравир AUC 1,08 (0,85–1,38) ↑
ралтегравир Cmax 1,03 (0,78–1,36) ↔
ралтегравир Cmin 1,14 (0,97–1,36) ↑
симепревир AUC 0,89 (0,81–0,98) ↔
симепревир Cmax 0,93 (0,85–1,02) ↔
симепревир Cmin 0,86 (0,75–0,98) ↓ 		Корректировать дозу не нужно
ДолутегравирВзаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидаетсяКорректировать дозу не нужно
Антиретровирусные препараты — ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
Эфавиренц 600 мг 1 раз в суткиэфавиренц AUC 0,90 (0,85–0,95) ↔
эфавиренц max 0,97 (0,89–1,06) ↔
эфавиренц Cmin 0,87 (0,81–0,93) ↔
симепревир AUC 0,29 (0,26–0,33) ↓
симепревир Cmax 0,49 (0,44–0,54) ↓
симепревир Cmin 0,09 (0,08–0,12) ↓
(индукция фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с эфавиренцем не рекомендуется — следствием такого применения может стать утрата терапевтического эффекта симепревира
Рилпивирин 25 мг 1 раз в суткирилпивирин AUC 1,12 (1,05–1,19) ↔
рилпивирин Cmax 1,04 (0,95–1,13) ↔
рилпивирин Cmin 1,25 (1,16–1,35) ↑
симепревир AUC 1,06 (0,94–1,19) ↔
симепревир Cmax 1,10 (0,97–1,26) ↑
симепревир Cmin 0,96 (0,83–1,11) ↔ 		Корректировать дозу не нужно
Другие ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (делавирдин, этравирин, невирапин)Взаимодействие не исследовалось. Ожидается изменение концентрации симепревира в плазме крови
(индукция (этравирин или невирапин) или угнетение (делавирдин) фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с делавирдином, этравирином или невирапином не рекомендуется
Антиретровирусные препараты — нуклеозидные или нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы
Тенофовира дизопроксила фумарат 300 мг 1 раз в суткитенофовир AUC 1,18 (1,13–1,24) ↔
тенофовир Cmax 1,19 (1,10–1,30) ↑
тенофовир Cmin 1,24 (1,15–1,33) ↑
симепревир AUC 0,86 (0,76–0,98) ↓
симепревир Cmax 0,85 (0,73–0,99) ↓
симепревир Cmin 0,93 (0,78–1,11) ↓ 		Корректировать дозу не нужно
Другие нуклеозидные или нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы (абакавир, диданозин, эмтрицитабин, ламивудин, ставудин, зидовудин)Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидаетсяКорректировать дозу не нужно
Антиретровирусные препараты — ингибиторы протеазы
Дарунавир/ритонавир 800/100 мг 1 раз в суткидарунавир AUC 1,18 (1,11–1,25) ↑
дарунавир Cmax 1,04 (0,99–1,10) ↔
дарунавир Cmin 1,31 (1,13–1,52) ↑
ритонавир AUC 1,32 (1,25–1,40) ↑
ритонавир Cmax 1,23 (1,14–1,32) ↑
ритонавир Cmin 1,44 (1,30–1,61) ↑
симепревир AUC 2,59 (2,15–3,11) ↑*
симепревир Cmax 1,79 (1,55–2,06) ↑*
симепревир Cmin 4,58 (3,54–5,92) ↑*
*Дарунавир/ритонавир + 50 мг симепревира в сравнении с 150 мг только симепревира (мощное угнетение фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с дарунавиром/ритонавиром не рекомендуется
Ритонавир 100 мг 2 раза в суткисимепревир AUC 7,18 (5,63–9,15) ↑
симепревир Cmax 4,70 (3,84–5,76) ↑
симепревир Cmin 14,35 (10,29–20,01) ↑
(мощное угнетение фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с ритонавиром не рекомендуется
Другие ритонавир-потенциированные или непотенциированные ингибиторы протеазы ВИЧ (например атазанавир, (фос)ампренавир, лопинавир, индинавир, нелфинавир, саквинавир, типранавир)Взаимодействие не исследовалось. Ожидается изменение концентрации симепревира в плазме крови
(индукция или угнетение фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с любым ингибитором протеазы ВИЧ, с ритонавиром или без него, не рекомендуется
Лекарственные средства с содержанием кобицистатаВзаимодействие не исследовалось. Ожидается значительное повышение концентрации симепревира в плазме крови
(мощная индукция фермента CYP 3A4)		Одновременное применение симепревира с лекарственными средствами с содержанием кобицистата не рекомендуется
ИНГИБИТОРЫ ГМГ-КоА-РЕДУКТАЗЫ
Розувастатин 10 мгрозувастатин AUC 2,81 (2,34–3,37) ↑
розувастатин Cmax 3,17 (2,57–3,91) ↑
розувастатин Cmin НД
(угнетение транспортеров OATP1B1/3, BCRP)		При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу розувастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента
Питавастатин
Правастатин		Взаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентраций питастатина и правастатина в плазме крови
(угнетение транспортера OATP1B1/3)		При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу питастатина и правастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента
Аторвастатин 40 мгаторвастатин AUC 2,12 (1,72–2,62) ↑
аторвастатин Cmax 1,70 (1,42–2,04) ↑
аторвастатин Cmin НД
2-OH-аторвастатин AUC 2,29 (2,08–2,52) ↑
2-OH-аторвастатин Cmax 1,98 (1,70–2,31) ↑
2-OH-аторвастатин Cmin НД
(угнетение транспортеров OATP1B1/3 и/или фермента CYP 3A4)
Ожидается повышение концентраций симепревира вследствие угнетения OATP1B1 аторвастатином		При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу аторвастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента
Симвастатин 40 мгсимвастатин AUC 1,51 (1,32–1,73) ↑
симвастатин Cmax 1,46 (1,17–1,82) ↑
симвастатин Cmin НД
симвастатиновая кислота AUC 1,88 (1,63–2,17) ↑
симвастатиновая кислота Cmax 3,03 (2,49–3,69) ↑
симвастатиновая кислота Cmin НД
(угнетение транспортера OATP1B1 и/или фермента CYP 3A4)		При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу симвастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента
ЛовастатинВзаимодействие не исследовалось. Ожидается повышение концентрации ловастатина в плазме крови.
(угнетение транспортера OATP1B1 и/или фермента CYP 3A4)		При одновременном применении с симепревиром следует осторожно титровать дозу ловастатина и применять наиболее низкую эффективную дозу, при этом наблюдая за состоянием пациента
ФлувастатинВзаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидается Корректировать дозу не нужно
ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ
Этинилэстрадиол и норэтиндрон 0,035 мг 1 раз в сутки/1 мг 1 раз в суткиэтинилэстрадиол AUC 1,12 (1,05–1,20) ↔
этинилэстрадиол Cmax 1,18 (1,09–1,27) ↑
этинилэстрадиол Cmin 1,00 (0,89–1,13) ↔
норэтиндрон AUC 1,15 (1,08–1,22) ↔
норэтиндрон Cmax 1,06 (0,99–1,14) ↔
норэтиндрон Cmin 1,24 (1,13–1,35) ↑ 		Корректировать дозу не нужно
ИММУНОСУПРЕССАНТЫ
Циклоспорин 100 мг индивидуально подобранная дозациклоспорин AUC 1,19 (1,13–1,26) ↑
циклоспорин Cmax 1,16 (1,07–1,26) ↑
циклоспорин Cmin НД
симепревир AUC 5,81 (3,56–9,48) ↑
симепревир Cmax 4,74 (3,12–7,18) ↑
симепревир Cmin НД
(угнетение OATP1B1/3, Р-гп и CYP 3A циклоспорином)		Одновременное применение циклоспорина с симепревиром не рекомендуется
Такролимус 2 мг индивидуально подобранная дозатакролимус AUC 0,83 (0,59–1,16) ↓
такролимус Cmax 0,76 (0,65–0,90) ↓
такролимус Cmin НД
симепревир AUC 1,85 (1,18–2,91) ↑
симепревир Cmax 1,79 (1,22–2,62) ↑
симепревир Cmin НД
(угнетение OATP1B1 такролимусом)		При одновременном применении с симепревиром корректировать дозу не требуется. Рекомендуется контроль концентраций такролимуса в крови
СиролимусВзаимодействие не исследовалось. Ожидается незначительное повышение или понижение концентрации сиролимуса в плазме кровиРекомендуется контроль концентрации в плазме крови
НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ
Метадон 30–150 мг 1 раз в сутки, индивидуальная дозаR(–) метадон AUC 0,99 (0,91–1,09) ↔
R(–) метадон Cmax 1,03 (0,97–1,09) ↔
R(–) метадон Cmin 1,02 (0,93–1,12) ↔ 		Коррректировать дозу не нужно
Бупренорфин
Налоксон		Взаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидаетсяКоррректировать дозу не нужно
ИНГИБИТОРЫ ФДЭ-5
Силденафил
Тадалафил
Варденафил		Взаимодействие не исследовалось. Ожидается незначительное повышение концентрации ингибиторов ФДЭ-5
(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике)



Может наблюдаться незначительное повышение концентрации симепревира в плазме крови вследствие слабого угнетения OATP1B1 силденафилом		При одновременном применении симепревира с силденафилом, варденафилом или тадалафилом в дозах, предназначенных для лечения эректильной дисфункции, корректировать дозу не требуется

Может потребоваться коррекция дозы ингибитора ФДЭ-5 при одновременном применении симепревира с силденафилом или тадалафилом, которые постоянно принимают в дозах, необходимых для лечения легочной гипертензии. Следует рассмотреть возможность начала лечения с наиболее низкой дозы ингибитора ФДЭ-5 с постепенным повышением при необходимости. Следует наблюдать за состоянием таких пациентов
СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ/АНКСИОЛИТИКИ
Мидазолам
Пероральный: 0,075 мг/кг
В/в: 0,025 мг/кг		Пероральный:
мидазолам AUC 1,45 (1,35–1,57) ↑
мидазолам Cmax 1,31 (1,19–1,45) ↑
мидазолам Cmin НД
В/в:
мидазолам AUC 1,10 (0,95–1,26) ↑
мидазолам Cmax 0,78 (0,52–1,17) ↓
мидазолам Cmin НД
(слабое угнетение активности CYP 3A4 в кишечнике)		При в/в применении влияния на концентрацию мидазолама в плазме крови не наблюдалось, поскольку симепревир не ингибирует активность CYP 3A4 в печени.
Необходима осторожность при пероральном применении этого средства с узким терапевтическим диапазоном одновременно с симепревиром
Триазолам (пероральный)Взаимодействие не исследовалось. Ожидается незначительное повышение концентрации триазолама в плазме крови
(угнетение активности фермента CYP 3A4 в кишечнике)		Необходима осторожность при пероральном применении этого средства с узким терапевтическим диапазоном одновременно с симепревиром
ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ
МетилфенидатВзаимодействие не исследовалось. Клинически важное взаимодействие между препаратами не ожидаетсяКорректировать дозу не нужно


Направление стрелки (↑ = повышение, ↓ = снижение, ↔ = отсутствие изменений) для каждого фармакокинетического параметра основывается на 90% ДИ среднего геометрического значения в пределах (↔), ниже (↓) или выше (↑) диапазона 0,80–1,25.

опыт передозировки симепревира у людей ограничен. У здоровых взрослых субъектов, получавших однократные дозы до 600 мг или до 400 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней и у ВГС-инфицированных взрослых пациентов, получавших 200 мг 1 раз в сутки в течение 4 нед, нежелательные реакции соответствовали наблюдаемым в клинических исследованиях при применении рекомендуемой дозы.
При передозировке симепревиром специфического антидота нет. В случае передозировки симепревиром рекомендуется проводить обычные поддерживающие мероприятия и наблюдать за клиническим состоянием пациента. Симепревир в значительной степени связывается с белками, поэтому маловероятно, что диализ приведет к существенному удалению симепревира.