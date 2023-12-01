СОТАЛОЛ (SOTALOLUM) Действующее вещество
рацемический соталол представляет собой комбинацию D- и L-изомеров, вследствие чего сочетает свойства неселективного блокатора β-адренорецепторов (L-энантиомер) и блокаторов калиевых каналов (D-энантиомер), обладая свойствами антиаритмического препарата II и III класса по классификации W. Williams.
Механизм антиаритмического эффекта заключается в увеличении продолжительности потенциала действия без влияния на время проводимости; абсолютный рефрактерный период при этом удлиняется. Указанный электрофизиологический механизм присущ как пpавовращающим, так и левовращающим изомерам вещества и реализуется в предсердиях, AV-узле, ножках предсердно-желудочкового пучка и желудочках. Неселективная блокада β-адренорецепторов обусловлена левовращающим изомером без ВСA. В зависимости от тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы соталол оказывает отрицательное хроно- и инотропное действие, тормозит AV-проводимость и снижает активность ренина плазмы крови. Воздействие на β2-адренорецепторы может вызывать повышение тонуса гладких мышц стенок сосудов и бронхов.
суправентрикулярная тахиаритмия, в том числе при WPW с-ме; пароксизмальная форма фибрилляции предсердий; желудочковая тахикардия; АГ и ИБС, сочетающиеся с указанными нарушениями сердечного ритма.
при тахиаритмии обычно назначают по 80 мг соталола 2–3 раза в сутки или по 160 мг 2 раза в сутки.
При АГ лечение начинают с назначения 80 мг соталола 1 раз в сутки утром. При необходимости через 1 нед дозу можно повысить до 160 мг в 1 прием утром.
При ИБС назначают 80–160 мг соталола в сутки. У пациентов с почечной недостаточностью при клиренсе креатинина 10–30 мл/мин следует назначать ½ рекомендованной дозы, а при клиренсе креатинина <10 мл/мин — ¼ дозы соталола.
сердечная недостаточность III–IV функционального класса по NYHA, AV-блокада (II–III степени), синоаурикулярная блокада, синдром слабости синусного узла, брадикардия (ЧСС <50 уд./мин), наличие удлиненного интервала Q–T, гипокалиемия, выраженная артериальная гипотензия, тяжелые окклюзионные поражения периферических артерий, БА, ХОБЛ, повышенная чувствительность к соталолу и сульфаниламидам, аллергический ринит, острый отек гортани.
возможны брадикардия, AV-блокада, усиление симптомов сердечной недостаточности, артериальная гипотензия, бронхоспазм, повышенная утомляемость, головная боль, головокружение, сонливость, парестезии, похолодение конечностей, мышечная слабость. Редко — тошнота, диарея, запор, кожно-аллергические реакции, нарушение сна, ощущение сухости во рту, гипогликемия, нарушение сексуальной функции, депрессия. Имеются отдельные сообщения о случаях учащения приступов стенокардии, снижения остроты зрения, возникновения кератита и конъюнктивита, синкопальных состояний.
необходимо соблюдать осторожность при назначении соталола пациентам с сахарным диабетом, перенесшим инфаркт миокарда, с феохромоцитомой, а также в период лечебного голодания.
Больным псориазом и лицам с отягощенным анамнезом по этому заболеванию блокаторы β-адренорецепторов назначают только в случае крайней необходимости, так как их применение может спровоцировать рецидив заболевания или усугубить его симптоматику.
Нет клинического опыта применения соталола в I триместр беременности. Показания к применению соталола в более поздние сроки беременности и в период кормления грудью должны быть тщательно обоснованы.
одновременное применение нифедипина может вызвать резкое снижение АД. Комбинированный прием соталола и норэпинефрина, а также ингибиторов МАО приводит к значительному повышению АД. Не показано сочетанное применение соталола с трициклическими антидепрессантами, барбитуратами, фенотиазином, диуретиками, наркотическими средствами из-за риска значительных колебаний уровня АД.