рацемический соталол представляет собой комбинацию D- и L-изомеров, вследствие чего сочетает свойства неселективного блокатора β-адренорецепторов (L-энантиомер) и блокаторов калиевых каналов (D-энантиомер), обладая свойствами антиаритмического препарата II и III класса по классификации W. Williams.

Механизм антиаритмического эффекта заключается в увеличении продолжительности потенциала действия без влияния на время проводимости; абсолютный рефрактерный период при этом удлиняется. Указанный электрофизиологический механизм присущ как пpавовращающим, так и левовращающим изомерам вещества и реализуется в предсердиях, AV-узле, ножках предсердно-желудочкового пучка и желудочках. Неселективная блокада β-адренорецепторов обусловлена левовращающим изомером без ВСA. В зависимости от тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы соталол оказывает отрицательное хроно- и инотропное действие, тормозит AV-проводимость и снижает активность ренина плазмы крови. Воздействие на β 2 -адренорецепторы может вызывать повышение тонуса гладких мышц стенок сосудов и бронхов.