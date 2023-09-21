при инфаркте миокарда назначают в/в капельно в дозе 1 500 000 МЕ, разведенной в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы. Возможно интракоронарное введение в дозе 250 000–300 000 МЕ в течение 30–60 мин.

При тромбозе глубоких вен, эмболии легочной артерии и артериальной окклюзии — в/в капельно в дозе 250 000 МЕ в 100–300 мл растворителя в течение 30 мин. Сразу после введения ударной дозы начинают поддерживающую терапию. Возможно введение по 100 000 МЕ стрептокиназы каждый час в течение 3 дней. Можно проводить 12-часовую инфузию в дозе 1 200 000 МЕ в 500 мл растворителя. Очень важно, чтобы скорость инфузии была постоянной. Желательно по окончании инфузии провести контрольное исследование проходимости сосудов. В том случае, если в течение 3 дней не отмечается положительного клинического эффекта, терапию следует прекратить. При необходимости лечение стрептокиназой может быть продлено еще на 1–3 дня.

Для растворения тромбов в гемодиализных шунтах 100 000 МЕ стрептокиназы разводят в 100 мл изотонического р-ра натрия хлорида. 10 000–25 000 МЕ (10–25 мл) вводят в затромбированный отдел шунта, после чего его венозный конец перекрывают зажимом. К артериальному концу шунта присоединяют стерильный шприц-тюбик для формирования воздушной полости, обеспечивающей пульсацию артерии. При необходимости введение стрептокиназы можно повторить через 30–45 мин.