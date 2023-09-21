СТРЕПТОКИНАЗА (STREPTOKINASUM) Действующее вещество
стрептокиназа — высокоочищенный фермент, получаемый при культивировании штамма β-гемолитического стрептококка группы C. Обладает фибринолитической активностью. При соединении с плазминогеном стрептокиназа образует комплекс, активирующий переход плазминогена крови или кровяного сгустка в плазмин. Плазмин растворяет сгустки фибрина, а также приводит к деградации фибриногена и других белков плазмы крови. После окончания инфузии гиперфибринолитический эффект стрептокиназы наблюдается только в течение нескольких часов, однако удлинение тромбинового времени может сохраняться до 24 ч вследствие одновременного снижения уровня фибриногена и увеличения числа циркулирующих продуктов деградации фибрина и фибриногена.
T½ комплекса стрептокиназа—плазминоген, активирующего плазмин, составляет около 23 мин. Поскольку стрептокиназа является слабым стрептококковым антигеном, она частично инактивируется антистрептококковыми антителами, которые всегда присутствуют в крови. Состояние фибринолиза достигается только при введении избыточного количества стрептокиназы, необходимого для нейтрализации антител и последующего проникновения активной стрептокиназы в тромб. Метаболиты и механизм выведения стрептокиназы неизвестны.
острый инфаркт миокарда; тромбоз глубоких вен; острая массивная тромбоэмболия легочной артерии; острая окклюзия артерий эмболом или тромбом; тромбирование гемодиализного шунта.
при инфаркте миокарда назначают в/в капельно в дозе 1 500 000 МЕ, разведенной в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы. Возможно интракоронарное введение в дозе 250 000–300 000 МЕ в течение 30–60 мин.
При тромбозе глубоких вен, эмболии легочной артерии и артериальной окклюзии — в/в капельно в дозе 250 000 МЕ в 100–300 мл растворителя в течение 30 мин. Сразу после введения ударной дозы начинают поддерживающую терапию. Возможно введение по 100 000 МЕ стрептокиназы каждый час в течение 3 дней. Можно проводить 12-часовую инфузию в дозе 1 200 000 МЕ в 500 мл растворителя. Очень важно, чтобы скорость инфузии была постоянной. Желательно по окончании инфузии провести контрольное исследование проходимости сосудов. В том случае, если в течение 3 дней не отмечается положительного клинического эффекта, терапию следует прекратить. При необходимости лечение стрептокиназой может быть продлено еще на 1–3 дня.
Для растворения тромбов в гемодиализных шунтах 100 000 МЕ стрептокиназы разводят в 100 мл изотонического р-ра натрия хлорида. 10 000–25 000 МЕ (10–25 мл) вводят в затромбированный отдел шунта, после чего его венозный конец перекрывают зажимом. К артериальному концу шунта присоединяют стерильный шприц-тюбик для формирования воздушной полости, обеспечивающей пульсацию артерии. При необходимости введение стрептокиназы можно повторить через 30–45 мин.
перенесенные в предыдущие 10 дней операция, травма, биопсия, пункция неспадающегося сосуда (подключичной или яремной вены), тампонада сердца, эндотрахеальная интубация; поражение артерий мозга, которое возможно при тяжелой АГ, гипертонической или диабетической ретинопатии, недавно (до 2 мес) перенесенном инсульте или другой цереброваскулярной патологии; кровотечение или высокий риск возникновения кровотечения (геморрагические диатезы, тромбоцитопения, тяжелая почечная и/или печеночная недостаточность, эрозивно-язвенные поражения пищеварительного тракта в предыдущие 6 мес — пептическая язва, неспецифический язвенный колит, дивертикулит, обильные менструальные кровотечения, период беременности — особенно первые 18 нед, состояние после родов, активная форма туберкулеза, опухоли); риск кардиальной эмболии, например при фибрилляции предсердий на фоне поражения митрального клапана и бактериальном эндокардите; недавнее лечение стрептокиназой (от 5 дней до 6 мес перед предыдущим выявлением высокого титра нейтрализующих антител).
возможны повышение температуры тела на 1–2 °C (в течение первых 5–8 ч введения), кожная сыпь, крапивница; кровотечение из мест пункций и разрезов; нарушения менструального цикла.
следует соблюдать особую осторожность при назначении стрептокиназы пациентам в возрасте старше 75 лет.
Применение гепарина можно начинать не ранее чем через 4 ч после прекращения инфузии стрептокиназы.
Не рекомендуют назначать стрептокиназу в течение всего периода беременности. Однако отмечен положительный эффект в нескольких случаях назначения стрептокиназы для предупреждения преждевременной отслойки плаценты.
при одновременном назначении стрептокиназы и препаратов, влияющих на систему свертывания крови (гепарин, непрямые антикоагулянты, антиагреганты), повышается риск возникновения кровотечений.
в случае возникновения кровотечения введение стрептокиназы следует прекратить. Если необходимо быстро восстановить прежнее состояние системы свертывания крови, следует начать лечение препаратами аминокапроновой кислоты. При необходимости восполнения объема крови рекомендуют введение плазмозаменителей, эритроцитарной массы или цельной крови.