противоязвенное средство. Сукральфат — соединение, состоящее из сульфата сахарозы и алюминия гидроксида. Подвергаясь частичному гидролизу под воздействием соляной кислоты в желудке, сукральфат превращается в вязкую клейкую массу, создающую на поверхности слизистой оболочки защитную пленку. При частичной диссоциации соединение теряет катионы и приобретает отрицательный заряд, образуя полианион сукральфата. Посредством электростатических взаимодействий с положительно заряженными белками воспалительного экссудата при низком рН сукральфат избирательно фиксируется на пораженных участках слизистой оболочки пищеварительного тракта (в том числе на поверхности язвенных дефектов). Сукральфат довольно слабо нейтрализует соляную кислоту, но защитная пленка изолирует и защищает пораженные участки слизистой оболочки, препятствуя обратной диффузии ионов водорода соляной кислоты и подавляя пептическую активность путем предотвращения связывания пепсина с субстратом (например с белками в участке язвенного дефекта) и прямой адсорбции пепсина. Сукральфат адсорбирует и желчные кислоты. Кроме того, сукральфат активирует эндогенные физиологические факторы защиты, способствуя секреции простагландинов, слизи и бикарбонатов в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки.