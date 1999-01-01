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ПАЛЬМА САБАЛЬ МЕЛКОПИЛЬЧАТЫЙ (SABAL SERRULATE)* (SABAL SERRULATE*)0

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Простамол® Уно
Простамол® Уно
Капсулы мягкие 320 мг блистер №30
Menarini Group
от 469,00 грн
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Простамол® Уно
Простамол® Уно
Капсулы мягкие 320 мг блистер №60
Menarini Group
от 936,08 грн
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Простамол® Уно
Простамол® Уно
Капсулы мягкие 320 мг блистер №90
Menarini Group
от 1322,88 грн
в 315 аптеках
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Форма выпуска

Капсулы в упаковке по 30 штук, 1 капсула содержит 320 мг экстракта плодов низкорослой мелкопильчатой пальмы Сабаль

Фармакологические свойства

Содержит фитостеролы, ситостерин, жирные кислоты, эфирные масла и др. Обладает мочегонным, антисептическим действием, вызывающим уменьшаюшение гиперплазии предстательной железы, а также повышающим потенцию и либидо.
Экстракт плодов пальмы сабаль обладает андрогенными, противоотечными, противовоспалительными и вазопротекторными свойствами. Препарат является ингибитором 5-альфа-редуктазы и ароматазы – основных ферментов, способствующих превращению тестостерона в дигидротестостерон, учавствующих в развитии ДГПЖ; оказывает антиандрогенное действие; предупреждает связывание ДГТ с клеточными рецепторами в простате; подавляет ароматазу и снижает конверсию тестостерона и андростендиона в эстрогены; подавляет связывание эстрогенов с рецепторами клеток в простате, что сопровождается редукцией эстрогенного эффекта. Таким образом препарат останавливает индуцированный ДГТ рост клеток предстательной железы. Кроме того, биологически активные компоненты экстракта Сабаль фитостеролы – снимают отек и воспаление предстательной железы, постоянно сопутствующие гиперплазии. Сочетание патогенетического и неспецефического механизмов действия препарата позволяет быстро и надежно улучшить показатели уродинамики и состояния пациентов с ДГПЖ..

Показания

нарушения мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I и II стадии. В комплексном лечении воспаления мочевого пузыря, инфекциях мочевыводящих путей.

Применение

внутрь по 1 капсуле 1 раз в сут, не разжевывая, с небольшим количеством жидкости.

Противопоказания

обострение пептической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Побочные эффекты

в редких случаях — легкие расстройства желудочно-кишечного тракта.

Взаимодействия

не выявлены.

Условия хранения

при комнатной температуре.

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