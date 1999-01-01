Содержит фитостеролы, ситостерин, жирные кислоты, эфирные масла и др. Обладает мочегонным, антисептическим действием, вызывающим уменьшаюшение гиперплазии предстательной железы, а также повышающим потенцию и либидо.

Экстракт плодов пальмы сабаль обладает андрогенными, противоотечными, противовоспалительными и вазопротекторными свойствами. Препарат является ингибитором 5-альфа-редуктазы и ароматазы – основных ферментов, способствующих превращению тестостерона в дигидротестостерон, учавствующих в развитии ДГПЖ; оказывает антиандрогенное действие; предупреждает связывание ДГТ с клеточными рецепторами в простате; подавляет ароматазу и снижает конверсию тестостерона и андростендиона в эстрогены; подавляет связывание эстрогенов с рецепторами клеток в простате, что сопровождается редукцией эстрогенного эффекта. Таким образом препарат останавливает индуцированный ДГТ рост клеток предстательной железы. Кроме того, биологически активные компоненты экстракта Сабаль фитостеролы – снимают отек и воспаление предстательной железы, постоянно сопутствующие гиперплазии. Сочетание патогенетического и неспецефического механизмов действия препарата позволяет быстро и надежно улучшить показатели уродинамики и состояния пациентов с ДГПЖ..