листопадное дерево семейства бобовых. В качестве лекарственного сырья используют бутоны и плоды (бобы), которые содержат рутозид, представляющий собой глюкорамногликозид кверцетина, софорозид, кверцетин-3-рутинозид и генистеин-2-софорабиозид, алкалоиды, и до 47% витамина С. Семена содержат до 10% жирного масла. Рутозид обладает Р-витаминной активностью, оказывает капилляропротекторное действие, снижает проницаемость сосудов, способствует усвоению аскорбиновой кислоты (витамина С). Кверцетин обладает теми же свойствами, что и рутозид.

Из плодов софоры японской (свежих или сухих) готовят настойку, которую используют для орошения, промывания и примочек при ранах, трофических язвах и как бактерицидное средство для лечения гнойных ран; ускоряет регенерацию тканей. Бактерицидное действие обусловливается в основном кверцетином и генистеином.