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Активные вещества — “С”СОФОРА ЯПОНСКАЯ* (SOPHORA JAPONICA*)

СОФОРА ЯПОНСКАЯ* (SOPHORA JAPONICA*) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Софоры японской настойка настойка, 40 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Софоры японской настойка Настойка, 40 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 528 аптеках
от 23,64 грн
Цены в аптеках
Софоры японской настойка настойка, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Софоры японской настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 295 аптеках
от 28,22 грн
Цены в аптеках
Софоры японской настойка настойка, 40 мл, флакон, № 1; Фитофарм
Софоры японской настойка Настойка, 40 мл, флакон, № 1 Фитофарм
В 4 аптеках
от 26,23 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: настойка.

листопадное дерево семейства бобовых. В качестве лекарственного сырья используют бутоны и плоды (бобы), которые содержат рутозид, представляющий собой глюкорамногликозид кверцетина, софорозид, кверцетин-3-рутинозид и генистеин-2-софорабиозид, алкалоиды, и до 47% витамина С. Семена содержат до 10% жирного масла. Рутозид обладает Р-витаминной активностью, оказывает капилляропротекторное действие, снижает проницаемость сосудов, способствует усвоению аскорбиновой кислоты (витамина С). Кверцетин обладает теми же свойствами, что и рутозид.
Из плодов софоры японской (свежих или сухих) готовят настойку, которую используют для орошения, промывания и примочек при ранах, трофических язвах и как бактерицидное средство для лечения гнойных ран; ускоряет регенерацию тканей. Бактерицидное действие обусловливается в основном кверцетином и генистеином.

гнойные раны, воспалительные процессы, трофические язвы.

местно в виде орошений, промываний и примочек.

повышенная чувствительность к препаратам софоры японской.

возможны аллергические реакции.