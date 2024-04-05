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Активные вещества — “С”СИЛОДОЗИН (SILODOSIN)

СИЛОДОЗИН (SILODOSIN) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Урорек капсулы твердые, 8 мг, блистер, № 30; Recordati Ireland Ltd
Урорек Капсулы твердые, 8 мг, блистер, № 30 Recordati Ireland Ltd
В 776 аптеках
от 428,54 грн
Цены в аптеках
Урорек капсулы твердые, 4 мг, блистер, № 30; Recordati Ireland Ltd
Урорек Капсулы твердые, 4 мг, блистер, № 30 Recordati Ireland Ltd
В 642 аптеках
от 375,46 грн
Цены в аптеках
Урорек капсулы твердые, 8 мг, блистер, № 90; Recordati Ireland Ltd
Урорек Капсулы твердые, 8 мг, блистер, № 90 Recordati Ireland Ltd
В 611 аптеке
от 961,61 грн
Цены в аптеках