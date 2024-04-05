Активные вещества — “С”СИЛОДОЗИН (SILODOSIN) СИЛОДОЗИН (SILODOSIN) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 3 препарата Плитка Список Урорек Капсулы твердые, 8 мг, блистер, № 30 Recordati Ireland Ltd В 776 аптеках от 428,54 грн Цены в аптеках Урорек Капсулы твердые, 4 мг, блистер, № 30 Recordati Ireland Ltd В 642 аптеках от 375,46 грн Цены в аптеках Урорек Капсулы твердые, 8 мг, блистер, № 90 Recordati Ireland Ltd В 611 аптеке от 961,61 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие СИЛОДОЗИН