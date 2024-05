САКСАГЛИПТИН (SAXAGLIPTINUM)

саксаглиптин — мощный селективный обратимый конкурентный ингибитор дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4). После пероральной нагрузки глюкозой угнетение ДПП-4 приводит к 3-кратному повышению уровня циркулирующих активных инкретиновых гормонов, включая глюкагоноподобный пептид-1 и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид, снижению концентрации глюкагона и повышению глюкозозависимой реакции β-клеток, что приводит к повышению концентрации инсулина и С-пептида. Высвобождение инсулина β-клетками поджелудочной железы и снижение высвобождения глюкагона из панкреатических α-клеток ассоциируется со снижением концентрации глюкозы натощак и снижением уровня глюкозы после нагрузки глюкозой или приема пищи. Саксаглиптин улучшает контроль гликемии, снижая концентрацию глюкозы натощак и гликемию после приема пищи у пациентов с сахарным диабетом II типа.

Саксаглиптин быстро абсорбируется после перорального приема натощак с достижением C max саксаглиптина и его основного метаболита в плазме крови в пределах 2 и 4 ч соответственно. C max и AUC саксаглиптина и его основного метаболита увеличивались пропорционально повышению дозы саксаглиптина.

Саксаглиптин можно принимать натощак или во время приема пищи. Количество саксаглиптина, абсорбируемого после приема пероральной дозы, составляет не менее 75%. Пища оказывала относительно умеренное влияние на фармакокинетику саксаглиптина у здоровых добровольцев. Прием пищи с высоким содержанием жиров не влиял на C max саксаглиптина, AUC при этом увеличивалась на 27% по сравнению с приемом натощак. Время достижения C max (Tmax) для саксаглиптина увеличивалось приблизительно на 0,5 ч при приеме сочетанно с пищей по сравнению с приемом натощак. Эти изменения не рассматривались как клинически значимые.

Изменения уровня белков крови при различных патологических состояниях (например почечная или печеночная недостаточность) не влияют на распределение саксаглиптина.

Метаболизм саксаглиптина в основном опосредован цитохромом P450 3A4/5 (CYP 3A4/5). Основной метаболит саксаглиптина — также селективный обратимый конкурентный ингибитор ДПП-4, обладает в 2 раза меньшей мощностью, чем саксаглиптин.

Саксаглиптин выделяется почками и печенью. После однократного приема дозы 50 мг 14C-саксаглиптина, 24, 36 и 75% дозы выводилось с мочой в виде саксаглиптина, его основного метаболита и полной радиоактивности соответственно. Средний почечный клиренс саксаглиптина (~230 мл/мин) был большим, чем средняя оцениваемая величина гломерулярной фильтрации (~120 мл/мин), что, вероятно, связано с активной почечной экскрецией. Для основного метаболита величина почечного клиренса сравнивалась с оцениваемой величиной гломерулярной фильтрации. В общем 22% введенной радиоактивности выявлено в кале, что соответствует части саксаглиптина, попавшей в желчь, и/или части саксаглиптина, не абсорбированного в ЖКТ.