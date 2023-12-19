САКСАГЛИПТИН (SAXAGLIPTINUM)

общие. Саксаглиптин не следует применять у пациентов с сахарным диабетом I типа или для лечения диабетического кетоацидоза. Применение саксаглиптина не изучали в комбинации с инсулином.

Пациенты с почечной недостаточностью. Коррекция разовой дозы рекомендуется у пациентов с нарушением функции почек средней или тяжелой степени. Саксаглиптин следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени, и не рекомендуется назначать пациентам с терминальной стадией заболевания почек, требующей проведения гемодиализа. Оценку функции почек рекомендуется проводить до начала приема саксаглиптина и в соответствии со стандартами лечения, обследование почек следует периодически проводить в дальнейшем.

Пациенты с печеночной недостаточностью. Саксаглиптин необходимо с осторожностью назначать пациентам с печеночной недостаточностью средней тяжести, пациентам с тяжелой недостаточностью функции печени саксаглиптин назначать не следует.

Применение с препаратами, которые могут вызвать гипогликемию. Препараты класса сульфонилмочевины из группы антигипергликемических средств могут служить причиной гипогликемии. Поэтому для снижения риска гипогликемии при их применении в комбинации с саксаглиптином может возникнуть необходимость в снижении дозы сульфонилмочевины и инсулина.

Реакции гиперчувствительности. Саксаглиптин не следует применять у пациентов с серьезными реакциями гиперчувствительности к ингибиторам ДПП-4.

Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Коррекция дозы на основе только возраста не рекомендуется. Опыт применения саксаглиптина у пациентов в возрасте 75 лет и старше очень ограничен, поэтому при лечении пациентов этой категории необходима осторожность.

Пациенты с кожными заболеваниями. Опыт применения у пациентов с кожными осложнениями сахарного диабета ограничен. При соблюдении стандартной схемы лечения пациентов с сахарным диабетом рекомендуется проводить мониторинг нарушений со стороны кожи, таких как образование пузырьков, язв или других элементов сыпи.

Пациенты с сердечной недостаточностью. Опыт применения у пациентов с I–II классом сердечной недостаточности по классификации NYHA ограничен.

Иммуноскомпроментированные пациенты. Эффективность и безопасность применения не установлены.

Применение с мощными индукторами CYP 3A4. Применение индукторов CYP 3A4, например, карбамазепина, дексаметазона, фенобарбитала, фенитоина и рифампицина, может ослаблять гипогликемический эффект саксаглиптина.

Пациенты с панкреатитом. Следует информировать пациентов о характерном симптоме острого панкреатита — постоянной сильной боли в животе. При подозрении на панкреатит прием саксаглиптина следует прекратить.

Адекватных данных относительно применения саксаглиптина в период беремености нет. Следовательно, саксаглиптин не следует применять в период беременности.

Неизвестно, проникает ли саксаглиптин в грудное молоко. Во время лечения саксаглиптином следует прекратить кормление грудью.

Безопасность и эффективность саксаглиптина у детей не установлены, поэтому саксаглиптин не применяют в педиатрической практике.

Учитывая наличие головокружения как побочной реакции, во время лечения саксаглиптином необходимо воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.