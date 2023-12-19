САКСАГЛИПТИН (SAXAGLIPTINUM) Действующее вещество
USPDDN: (1S,3S,5S)-2-((2S)-амино(3-гидрокситрицикло(3.3.1.13,7)дец-1-ил)ацетил)2-азабицикло(3.1.0)гексан-3-карбонитрилмоногидрат.
саксаглиптин — мощный селективный обратимый конкурентный ингибитор дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4). После пероральной нагрузки глюкозой угнетение ДПП-4 приводит к 3-кратному повышению уровня циркулирующих активных инкретиновых гормонов, включая глюкагоноподобный пептид-1 и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид, снижению концентрации глюкагона и повышению глюкозозависимой реакции β-клеток, что приводит к повышению концентрации инсулина и С-пептида. Высвобождение инсулина β-клетками поджелудочной железы и снижение высвобождения глюкагона из панкреатических α-клеток ассоциируется со снижением концентрации глюкозы натощак и снижением уровня глюкозы после нагрузки глюкозой или приема пищи. Саксаглиптин улучшает контроль гликемии, снижая концентрацию глюкозы натощак и гликемию после приема пищи у пациентов с сахарным диабетом II типа.
Саксаглиптин быстро абсорбируется после перорального приема натощак с достижением Cmax саксаглиптина и его основного метаболита в плазме крови в пределах 2 и 4 ч соответственно. Cmax и AUC саксаглиптина и его основного метаболита увеличивались пропорционально повышению дозы саксаглиптина.
Саксаглиптин можно принимать натощак или во время приема пищи. Количество саксаглиптина, абсорбируемого после приема пероральной дозы, составляет не менее 75%. Пища оказывала относительно умеренное влияние на фармакокинетику саксаглиптина у здоровых добровольцев. Прием пищи с высоким содержанием жиров не влиял на Cmax саксаглиптина, AUC при этом увеличивалась на 27% по сравнению с приемом натощак. Время достижения Cmax (Tmax) для саксаглиптина увеличивалось приблизительно на 0,5 ч при приеме сочетанно с пищей по сравнению с приемом натощак. Эти изменения не рассматривались как клинически значимые.
Изменения уровня белков крови при различных патологических состояниях (например почечная или печеночная недостаточность) не влияют на распределение саксаглиптина.
Метаболизм саксаглиптина в основном опосредован цитохромом P450 3A4/5 (CYP 3A4/5). Основной метаболит саксаглиптина — также селективный обратимый конкурентный ингибитор ДПП-4, обладает в 2 раза меньшей мощностью, чем саксаглиптин.
Саксаглиптин выделяется почками и печенью. После однократного приема дозы 50 мг 14C-саксаглиптина, 24, 36 и 75% дозы выводилось с мочой в виде саксаглиптина, его основного метаболита и полной радиоактивности соответственно. Средний почечный клиренс саксаглиптина (~230 мл/мин) был большим, чем средняя оцениваемая величина гломерулярной фильтрации (~120 мл/мин), что, вероятно, связано с активной почечной экскрецией. Для основного метаболита величина почечного клиренса сравнивалась с оцениваемой величиной гломерулярной фильтрации. В общем 22% введенной радиоактивности выявлено в кале, что соответствует части саксаглиптина, попавшей в желчь, и/или части саксаглиптина, не абсорбированного в ЖКТ.
монотерапия. Саксаглиптин показан пациентам с сахарным диабетом II типа как дополнение к диете и физическим упражнениям для улучшения контроля гликемии.
Дополнение к проводимой терапии. Саксаглиптин показан пациентам с сахарным диабетом II типа для улучшения контроля гликемии как дополнения к терапии метформином, тиазолидиндионом или сульфонилмочевиной, когда монотерапия этими препаратами в комбинации с диетой и физическими упражнениями не обеспечивает адекватного контроля гликемии.
Начальная комбинированная терапия. Саксаглиптин показан пациентам с сахарным диабетом II типа как начальная комбинированная терапия сочетанно с метформином, в дополнение к диете и физическим упражнениям для улучшения контроля гликемии.
монотерапия. Рекомендованная доза саксаглиптина в качестве монотерапии составляет 5 мг 1 раз в сутки.
Дополнение к проводимой терапии. Рекомендованная доза саксаглиптина как дополнение к терапии метформином, агонистами PPAR-γ (тиазолидиндионы) или сульфонилмочевиной составляет 5 мг 1 раз в сутки.
Начальная комбинированная терапия. Рекомендованные дозы саксаглиптина и метформина при назначении начальной комбинированной терапии составляют 5 мг саксаглиптина 1 раз в сутки и 500 мг метформина в сутки.
Пациентам, у которых не удается достичь контроля гликемии, применяя начальные дозы, дозу метформина следует повысить согласно одобренным рекомендациям по дозированию.
Если пациент пропустил дозу, ее следует принять сразу, как только он вспомнил об этом. Удваивать дозу не следует.
Саксаглиптин можно принимать независимо от приема пищи.
Пациенты с почечной недостаточностью. Коррекция дозы у пациентов с нарушением функции почек легкой степени не рекомендуется.
Дозу саксаглиптина необходимо снизить до 2,5 мг 1 раз в сутки у пациентов с нарушением функции почек средней или тяжелой степени.
Опыт применения саксаглиптина у пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени очень ограничен. Поэтому саксаглиптин необходимо с осторожностью применять у этой категории пациентов. Саксаглиптин не рекомендуется для применения у пациентов с терминальной стадией заболевания почек, требующей проведения гемодиализа.
Поскольку дозу саксаглиптина следует снижать до 2,5 мг в зависимости от функции почек, оценки функции почек рекомендуется проводить до начала приема саксаглиптина и в соответствии со стандартами лечения, обследование функции почек следует периодически проводить в дальнейшем.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Пациентам с легкой, умеренной и тяжелой степенью печеночной недостаточности коррекции дозы не требуется. Саксаглиптин следует назначать с осторожностью пациентам с умеренным нарушением функции печени и не рекомендуется для применения у пациентов с тяжелым нарушением функции печени.
Пациенты, принимающие мощные ингибиторы CYP 3A4/5. В случае одновременного применения с мощными ингибиторами CYP 3A4/5 (такими как кетоконазол, атазанавир, кларитромицин, индинавир, итраконазол, нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир и телитромицин) дозу саксаглиптина необходимо ограничить до 2,5 мг/сут.
Пациенты пожилого возраста. Коррекция дозы на основе только возраста не рекомендуется. Опыт применения саксаглиптина у пациентов в возрасте 75 лет и старше очень ограничен, поэтому при лечении пациентов этой категории необходима осторожность.
гиперчувствительность к саксаглиптину; панкреатит; период беременности и кормления грудью; детский возраст.
классификация по частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), иногда (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), включая единичные сообщения.
Инфекции и инвазии: часто — инфекции верхних дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей, гастроэнтерит, синусит, ринофарингит.
Со стороны обмена веществ и питания: очень часто — гипогликемия.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль.
Со стороны ЖКТ: часто — рвота.
общие. Саксаглиптин не следует применять у пациентов с сахарным диабетом I типа или для лечения диабетического кетоацидоза. Применение саксаглиптина не изучали в комбинации с инсулином.
Пациенты с почечной недостаточностью. Коррекция разовой дозы рекомендуется у пациентов с нарушением функции почек средней или тяжелой степени. Саксаглиптин следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени, и не рекомендуется назначать пациентам с терминальной стадией заболевания почек, требующей проведения гемодиализа. Оценку функции почек рекомендуется проводить до начала приема саксаглиптина и в соответствии со стандартами лечения, обследование почек следует периодически проводить в дальнейшем.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Саксаглиптин необходимо с осторожностью назначать пациентам с печеночной недостаточностью средней тяжести, пациентам с тяжелой недостаточностью функции печени саксаглиптин назначать не следует.
Применение с препаратами, которые могут вызвать гипогликемию. Препараты класса сульфонилмочевины из группы антигипергликемических средств могут служить причиной гипогликемии. Поэтому для снижения риска гипогликемии при их применении в комбинации с саксаглиптином может возникнуть необходимость в снижении дозы сульфонилмочевины и инсулина.
Реакции гиперчувствительности. Саксаглиптин не следует применять у пациентов с серьезными реакциями гиперчувствительности к ингибиторам ДПП-4.
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Коррекция дозы на основе только возраста не рекомендуется. Опыт применения саксаглиптина у пациентов в возрасте 75 лет и старше очень ограничен, поэтому при лечении пациентов этой категории необходима осторожность.
Пациенты с кожными заболеваниями. Опыт применения у пациентов с кожными осложнениями сахарного диабета ограничен. При соблюдении стандартной схемы лечения пациентов с сахарным диабетом рекомендуется проводить мониторинг нарушений со стороны кожи, таких как образование пузырьков, язв или других элементов сыпи.
Пациенты с сердечной недостаточностью. Опыт применения у пациентов с I–II классом сердечной недостаточности по классификации NYHA ограничен.
Иммуноскомпроментированные пациенты. Эффективность и безопасность применения не установлены.
Применение с мощными индукторами CYP 3A4. Применение индукторов CYP 3A4, например, карбамазепина, дексаметазона, фенобарбитала, фенитоина и рифампицина, может ослаблять гипогликемический эффект саксаглиптина.
Пациенты с панкреатитом. Следует информировать пациентов о характерном симптоме острого панкреатита — постоянной сильной боли в животе. При подозрении на панкреатит прием саксаглиптина следует прекратить.
Адекватных данных относительно применения саксаглиптина в период беремености нет. Следовательно, саксаглиптин не следует применять в период беременности.
Неизвестно, проникает ли саксаглиптин в грудное молоко. Во время лечения саксаглиптином следует прекратить кормление грудью.
Безопасность и эффективность саксаглиптина у детей не установлены, поэтому саксаглиптин не применяют в педиатрической практике.
Учитывая наличие головокружения как побочной реакции, во время лечения саксаглиптином необходимо воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
мощные ингибиторы CYP 3A4/5. Одновременное назначение саксаглиптина с мощным ингибитором CYP 3A4/5 кетоконазолом приводило к повышению Cmax саксаглиптина на 62% и увеличению AUC саксаглиптина в 2,5 раза, эти показатели для активного метаболита снижались на 95 и 88% соответственно.
При применении саксаглиптина сочетанно с мощными ингибиторами CYP 3A4/5 (такими как атазанавир, кларитромицин, индинавир, итраконазол, нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир и телитромицин) также можно ожидать подобного повышения концентрации саксаглиптина в плазме крови. В случае одновременного применения с мощными ингибиторами CYP 3A4/5 дозу саксаглиптина необходимо ограничить до 2,5 мг/сут.
Умеренные ингибиторы CYP 3A4/5. Одновременное назначение саксаглиптина с умеренным ингибитором CYP 3A4/5 дилтиаземом приводило к повышению Cmax саксаглиптина на 63% и увеличению AUC саксаглиптина в 2,1 раза, эти показатели для активного метиболита снижались на 44 и 34% соответственно. Дилтиазем повышает экспозицию саксаглиптина. Подобного повышения концентрации саксаглиптина в плазме крови можно ожидать при наличии других умеренных ингибиторов CYP 3A4/5 (таких как ампренавир, апрепитант, эритромицин, флуконазол, фозампренавир, грейпфрутовый сок и верапамил), однако снижения дозы саксаглиптина при этом не требуется.
Индукторы ферментов CYP 3A4/5. Рифампицин значительно уменьшает системную экспозицию саксаглиптина и не влияет на AUC его активного метаболита гидроксисаксаглиптина. При этом рифампицин не влияет на степень угнетения активности ДПП-4 в плазме крови на протяжении 24-часового дозового интервала. Коррекции дозы саксаглиптина не требуется.
Пероральные контрацептивы. Не ожидается, что саксаглиптин существенно изменит фармакокинетику комбинированных пероральных контрацептивов, содержащих эстроген/прогестин.
Влияние курения, диеты, употребления растительных продуктов и алкоголя на фармакокинетику саксаглиптина специально не изучали.
при пероральном применении саксаглиптина 1 раз в сутки он был безопасным и хорошо переносился без клинически значимого влияния на интервал Q–Тc или на ЧСС при дозах до 400 мг/сут на протяжении 2 нед (превышает максимальную рекомендованную дозу в 80 раз). В случае передозировки следует проводить симптоматическое лечение согласно клиническому состоянию пациента. Саксаглиптин и его основной метаболит выводятся с помощью гемодиализа (23% дозы за 4 ч).