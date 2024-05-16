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Атоксил гель гель стик-пакетик, №20 - Киев (444036) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1222 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
459,99
Экономия: -96,46 грн
363,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (3)
590,80
Экономия: -229,50 грн
361,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (9)
590,80
Экономия: -229,50 грн
361,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (5)
392,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: стик-пакетик (8)
389,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (8)
377,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (29), стик-пакетик (18)
394,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (15)
590,80
Экономия: -229,50 грн
361,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
436,99
Экономия: -73,46 грн
363,53 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (8)
554,50
Экономия: -134,68 грн
419,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
377,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3), стик-пакетик (1)
390,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (6)
475,00
Экономия: -56,64 грн
418,36 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (19)
590,20
Экономия: -228,90 грн
361,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2), стик-пакетик (12)
590,20
Экономия: -228,90 грн
361,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
415,94 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (16)
590,80
Экономия: -229,50 грн
361,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (4), стик-пакетик (4)
590,20
Экономия: -228,90 грн
361,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (8), стик-пакетик (14)
438,60
Экономия: -64,79 грн
373,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (30), стик-пакетик (11)
390,80 грн