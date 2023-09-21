ропинирол — противопаркинсоническое средство, агонист дофаминовых рецепторов неэрготаминовой структуры. Сравним по эффективности с леводопой, но реже вызывает поздние дискинезии. По структуре он напоминает дофамин и особенно активно связывается с D 2 - и D 3 -подтипами рецепторов, действуя, в том числе, и на пресинаптические ауторецепторы.

Быстро всасывается после приема внутрь, C max в плазме крови достигается через 1–2 ч. Биодоступность — около 85%. Около 40% связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов. Объем распределения — 7,5 л/кг массы тела.