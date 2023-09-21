РОПИНИРОЛ (ROPINIROLUM) Действующее вещество
ропинирол — противопаркинсоническое средство, агонист дофаминовых рецепторов неэрготаминовой структуры. Сравним по эффективности с леводопой, но реже вызывает поздние дискинезии. По структуре он напоминает дофамин и особенно активно связывается с D2- и D3-подтипами рецепторов, действуя, в том числе, и на пресинаптические ауторецепторы.
Быстро всасывается после приема внутрь, Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч. Биодоступность — около 85%. Около 40% связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов. Объем распределения — 7,5 л/кг массы тела.
болезнь Паркинсона на начальных и поздних стадиях.
взрослые внутрь: начальная доза 750 мкг/сут в 3 приема; затем дозу повышают на 750 мкг/сут с интервалом 1 нед в течение 4 нед до 3 мг/сут в 3 приема; начиная с 5-й недели дозу при необходимости повышают на 1,5 мг/сут с интервалом 1 нед до 9 мг/сут, затем на 3 мг/сут с интервалом 1 нед до 24 мг/сут.
повышенная чувствительность к ропиниролу, период беременности и кормления грудью.
головокружение, тошнота, сонливость, головная боль, рвота, повышенная утомляемость, диспепсия, запор, астения, отеки голеней, ортостатические реакции, боль в животе, нарушения зрения, галлюцинации, дискинезия.