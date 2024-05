фармакодинамика. Механизм действия ранолазина в определенной степени остается неизвестным. Ранолазин оказывает некоторое антиангинальное действие, благодаря ингибированию позднего тока ионов натрия в кардиомиоциты. В результате указанного ингибирования в кардиомиоцитах уменьшается внутриклеточное накопление ионов натрия и, следовательно, снижается внутриклеточная перегрузка ионами кальция, а также уменьшается внутриклеточный дисбаланс ионов при ишемии. Снижение внутриклеточной перегрузки ионами кальция способствует расслаблению миокарда, тем самым уменьшая диастолическую жесткость миокарда левого желудочка. Торможение позднего натриевого тока ранолазином проявляется значимым укорочением интервала QTc и улучшением диастолической релаксации миокарда.

Указанные эффекты ранолазина не зависят от изменения ЧСС, АД или вазодилатации.

Фармакокинетика. После применения ранолазина C max в плазме крови достигается через 2–6 ч. При применении ранолазина 2 раза в сутки равновесное состояние обычно достигается в течение 3 сут.

Абсорбция. Среднее значение абсолютной биодоступности ранолазина в форме таблеток с немедленным высвобождением после приема per os — 35–50% с высокой степенью индивидуальной вариативности.

Действие ранолазина является дозозависимым: при повышении дозы с 1000 мг/сут до 2000 мг/сут. AUC ss ранолазина увеличивается в 2,5–3 раза.

При приеме per^os ранолазина в дозе 500 мг 2 раза в сутки здоровыми добровольцами среднее значение (± стандартное отклонение) C max, ss — ≈1770 (± 1040) нг/мл, AUC 0–12, ss — 13700 ± 8290) нг × ч/мл.

Прием пищи не влияет на скорость и степень абсорбции ранолазина.

Распределение: Около 62% принятой дозы ранолазина связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альфа-1-кислым гликопротеином и незначительно — с альбумином. Среднее значение V d, ss — ≈180 л.

Метаболизм. В организме ранолазин быстро и экстенсивно метаболизируется.

В организме человека идентифицировано значительное количество метаболитов ранолазина: в плазме крови — 47 метаболитов, моче — >100 метаболитов, кале —25 метаболитов.

Идентифицировано 14 основных путей метаболизма ранолазина, из которых наиболее значимыми являются O-деметилирование и N-деалкилирование.

В исследованиях in vitro установлено, что основными изоферментами системы цитохрома P450 (CYP), с помощью которых осуществляется метаболизм ранолазина, являются CYP3A4 и CYP2D6.

Выведение. Ранолазин элиминируется из организма благодаря метаболизму. Менее 5% ранолазина выводится с мочой и калом в неизмененном виде.

После приема per os однократной дозы 500 мг ранолазина, меченного радиоактивным изотопом 14C, 73% принятой дозы выводилось с мочой, 25% — с калом. Клиренс ранолазина является дозозависимым, и его уменьшение наблюдается при увеличении дозы ранолазина.

После в/в введения Т ½ ранолазина — ≈2–3 ч. После приема per os конечный Т ½, ss — ≈7 ч, что связано с ограничением скорости абсорбции.

Особые группы пациентов

Пол не оказывает какого-либо клинического влияния на фармакокинетические показатели ранолазина.

Лица пожилого возраста.. Возраст не оказывает какого-либо клинического влияния на фармакокинетические показатели ранолазина, однако у пациентов пожилого возраста возможно усиление действия ранолазина из-за возрастного снижения функции почек.

Масса тела. У лиц с массой тела 40 кг влияние ранолазина в ≈1,4 раза превышает таковое у лиц с массой тела 70 кг.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). При ХСН III–IV классов по классификации NYHA приводит к повышению концентрации ранолазина в плазме крови в ≈1,3 раза.

Почечная недостаточность. У пациентов с почечной недостаточностью легкой, средней или тяжелой степенью тяжести AUC ранолазина в среднем в 1,7–2 раза выше, чем у лиц с нормальной функцией почек. Также у пациентов с почечной недостаточностью наблюдается индивидуальная вариативность величины AUC. AUC метаболитов ранолазина увеличивается при снижении функции почек.

У пациентов со среднетяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина (КК) — 40 мл/мин) наблюдалось увеличение экспозиции ранолазина в 1,2 раза. При тяжелой почечной недостаточности (КК — 10–30 мл/мин) экспозиция ранолазина увеличивалась в 1,3–1,8 раза.

Печеночная недостаточность. У пациентов с печеночной недостаточностью легкой степени тяжести величина AUC ранолазина не изменялась, а у пациентов с печеночной недостаточностью средней тяжести величина AUC повышалась в 1,8 раза. Также у этих пациентов наблюдалось более выраженное удлинение интервала QT.

Дети. Показатели фармакокинетики ранолазина у детей (<18 лет) не изучались.