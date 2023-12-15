влияние других лекарственных средств на ранолазин

Ингибиторы CYP3A4 или P-gp. Ранолазин – это субстрат изофермента CYP3A4 системы цитохрома Р450. Ингибиторы CYP3A4 увеличивают концентрацию ранолазина в плазме крови. При увеличении его концентрации в плазме крови могут усилиться проявления возможных дозозависимых нежелательных реакций, например тошноты, головокружения.

Во время лечения ранолазином одновременное применение кетоконазола в дозе 200 мг 2 раза в сутки увеличивает AUC ранолазина в 3–3,9 раза. Одновременное назначение ранолазина и сильных ингибиторов CYP3A4, таких как итраконазол, кетоконазол, вориконазол, позаконазол, ингибиторы протеазы ВИЧ, кларитромицин, телитромицин, нефазодон, противопоказано. Также сильным ингибитором CYP3A4 является грейпфрутовый сок.

Умеренный ингибитор CYP3A4 дилтиазем в дозе 180–360 мг 1 раз в сутки дозозависимо увеличивает средние равновесные концентрации ранолазина в 1,5–2,4 раза. Пациентам, принимающим дилтиазем и другие умеренные ингибиторы CYP3A4, например эритромицин, флуконазол, рекомендуют тщательно и осторожно подбирать дозу ранолазина. Возможно, может потребоваться снижение дозы ранолазина.

Ранолазин — субстрат P-gp. Ингибиторы P-gp, например циклоспорин, верапамил, повышают уровень ранолазина в плазме крови. Верапамил в дозе 120 мг 3 раза в сутки увеличивает равновесные концентрации ранолазина в плазме крови в 2,2 раза. Пациентам, принимающим ингибиторы P-gp, рекомендуют тщательно титровать дозы ранолазина. Возможно, может потребоваться снижение дозы ранолазина.

Индукторы CYP3A4. Рифампицин в дозе 600 мг 1 раз в сутки уменьшает значение равновесной концентрации ранолазина примерно до 95%. Обычно терапию ранолазином не начинают во время применения индукторов CYP3A4, например рифампицина, фенитоина, фенобарбитала, карбамазепина, зверобоя.

Ингибиторы CYP2D6. Ранолазин частично метаболизируется CYP2D6, поэтому ингибиторы этого изофермента могут увеличить концентрацию ранолазина в плазме крови. Сильный ингибитор CYP2D6 пароксетин в дозе 20 мг 1 раз в сутки увеличивает среднюю равновесную концентрацию ранолазина в плазме крови в среднем в 1,2 раза при применении суточной дозы ранолазина 2000 мг. Коррекции дозы не требуется. В случае применения ранолазина в суточной дозе 1000 мг одновременное применение сильного ингибитора CYP2D6 может увеличить AUC ранолазина на ≈62%.

Влияние ранолазина на другие лекарственные средства

Ранолазин является умеренным/сильным ингибитором P-gp и слабым ингибитором CYP3A4, поэтому он может увеличить концентрации субстратов P-gp или CYP3A4 в плазме крови. Также он может усилить распределение лекарственных средств, транспортируемых P-gp.

В случае назначения ранолазина может потребоваться коррекция дозы некоторых, особо зависимых субстратов CYP3A4, например симвастатина, ловастатина, а также субстратов CYP3A4 с узким терапевтическим индексом, например циклоспорина, такролимуса, сиролимуса, эверолимуса, поскольку ранолазин может увеличить концентрации указанных лекарственных средств в плазме крови.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ранолазин — слабый ингибитор CYP2D6. Применение ранолазина в дозе 1500 мг/сут увеличивает концентрацию метопролола в плазме крови в 1,8 раза, поэтому в случае их одновременного применения может усилиться действие метопролола или других субстратов CYP2D6, например пропафенона, флекаинида; в меньшей степени это касается трициклических антидепрессантов и нейролептиков, в результате чего может потребоваться снижение дозы этих лекарственных средств.

Потенциал ингибирования изофермента CYP2B6 не оценивался. В случае одновременного применения ранолазина с субстратами CYP2B6, например бупропионом, эфавирензом, циклофосфамидом рекомендуется соблюдать осторожность.

Дигоксин. Имеются данные об увеличении концентрации дигоксина в плазме крови в среднем в 1,5 раза при одновременнои применении с ранолазином, поэтому необходим мониторинг уровня дигоксина в начале и в конце фармакотерапии ранолазином.

Симвастатин. Метаболизм и клиренс симвастатина в значительной степени зависят от изофермента CYP3A4. Применение ранолазина в дозе 2000 мг/сут увеличивает концентрацию в плазме лактона симвастатина и симвастатиновой кислоты в ≈2 раза. Для пациентов, принимающих ранолазин в любой дозе, доза симвастатина не должна превышать 20 мг/сут.

Аторвастатин. Применение ранолазина в дозе 2000 мг/сут увеличивает C max и AUC аторвастатина, который принимают в дозе 80 мг 1 раз в сутки, в 1,4 и в 1,3 раза, соответственно, и изменяет C max и AUC метаболитов аторвастатина на <35%. В случае применения ранолазина может быть необходимо ограничение дозы аторвастатина и проведение надлежащего клинического наблюдения.

В случае применения ранолазина может быть необходимо ограничение дозы других статинов, метаболизм которых осуществляется с помощью изофермента CYP3А4 (ловастатин).

Такролимус, циклоспорин, сиролимус, эверолимус. Применение ранолазина у пациентов, получавших такролимус, — субстрат изофермента CYP3A4, являлось причиной увеличения концентрации последнего в плазме крови. В случае применения ранолазина, у пациентов, получающих такролимус, рекомендуют контролировать концентрацию такролимуса в плазме крови и, если необходимо, корректировать его дозу. Аналогичный контроль рекомендуют проводить в случае одновременного с ранолазином применения других субстратов CYP3A4 с узким терапевтическим индексом, например циклоспорина, сиролимуса, эверолимуса.

Лекарственные средства, транспортируемые с помощью транспортера органических катионов-2 (OCT2). В случае применения ранолазина в дозах 1000 и 2000 мг/сут у пациентов с сахарным диабетом II типа концентрация метформина, одновременно принимаемого в суточной дозе 2000 мг, увеличивалась соответственно в 1,4 и в 1,8 раза. Концентрации других субстратов OCT2, включая пиндолол и варениклин, могут изменяться в одинаковой степени.

Есть теоретический риск, что в случае одновременного применения ранолазина и других лекарственных средств, удлиняющих интервал QTc, между ними возможно фармакодинамическое взаимодействие, в результате которого увеличивается потенциальный риск появления желудочковых аритмий.