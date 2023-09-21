РИФАМИЦИН (RIFAMYCINUM) Действующее вещество
антибиотик широкого спектра действия, полученный из лучистого гриба Streptomyces mediterranei. В низкой концентрации активен в отношении стафилококков, гемолитических стрептококков, пневмококков, микобактерий туберкулеза и грамположительных кокков (менингококков и гонококков); в более высоких концентрациях — в отношении E. coli, Proteus spp. Активен в отношении штаммов микроорганизмов, резистентных к полусинтетическим пенициллинам и цефалоспоринам. Действует бактерицидно. Механизм действия обусловлен подавлением синтеза РНК путем образования комплекса с ДНК-зависимой РНК-полимеразой. Не вступает в перекрестное взаимодействие с другими антибиотиками (за исключением рифампицина).
При местном применении активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих развитие инфекционно-воспалительных заболеваний среднего уха.
хронический средний отит в период обострения, в том числе при наличии стойкой перфорации барабанной перепонки; изолированные гнойные поражения барабанной перепонки; состояния после оперативных вмешательств на среднем ухе. Для препарата в форме р-ра для инфузий также: туберкулез различной локализации (все формы, в том числе туберкулезный менингит) в составе комбинированной терапии.
взрослым закапывают в наружный слуховой проход по 5 капель 2,6% р-ра 3 раза в сутки или заливают р-р на несколько минут 2 раза в сутки; можно использовать для промывания барабанной полости через аттиковую канюлю. Детям закапывают в наружный слуховой проход по 3 капли 3 раза в сутки или заливают р-р на несколько минут 2 раза в сутки. Длительность лечения — обычно не более 1–3 нед.
Парентеральное применение. Применяют в/в капельно внутрь полости, местно (в очаг инфекции), ингаляционно. При лечении туберкулеза взрослым больным с массой тела <50 кг рифамицин назначают в/в капельно в дозе 450 мг, больным с массой тела >50 кг назначают 600 мг/сут в 1 введение (при плохой переносимости рифамицина суточная доза может быть разделена на 2 приема), максимальная суточная доза — 1,2 г. Продолжительность курса терапии при туберкулезе может составлять ≥12 мес. Детям в возрасте старше 3 лет назначают рифамицин в дозе 10 мг/кг/сут в 1–2 введения, максимальная доза для детей — 450 мг.
I триместр беременности, желтуха, повышенная чувствительность к рифамицину, инфекционный гепатит (в том числе перенесенный менее года назад), ХПН, легочно-сердечная недостаточность II–III степени.
редко — аллергические реакции (кожные высыпания, эозинофилия), которые быстро исчезают после отмены рифамицина.
при лечении больных с нарушениями функции печени необходимо соблюдать осторожность.
Женщинам в период беременности и детям грудного возраста рифамицин назначают только при наличии абсолютных показаний и под строгим контролем врача.