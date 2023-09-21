взрослым закапывают в наружный слуховой проход по 5 капель 2,6% р-ра 3 раза в сутки или заливают р-р на несколько минут 2 раза в сутки; можно использовать для промывания барабанной полости через аттиковую канюлю. Детям закапывают в наружный слуховой проход по 3 капли 3 раза в сутки или заливают р-р на несколько минут 2 раза в сутки. Длительность лечения — обычно не более 1–3 нед.

Парентеральное применение. Применяют в/в капельно внутрь полости, местно (в очаг инфекции), ингаляционно. При лечении туберкулеза взрослым больным с массой тела <50 кг рифамицин назначают в/в капельно в дозе 450 мг, больным с массой тела >50 кг назначают 600 мг/сут в 1 введение (при плохой переносимости рифамицина суточная доза может быть разделена на 2 приема), максимальная суточная доза — 1,2 г. Продолжительность курса терапии при туберкулезе может составлять ≥12 мес. Детям в возрасте старше 3 лет назначают рифамицин в дозе 10 мг/кг/сут в 1–2 введения, максимальная доза для детей — 450 мг.