Активные вещества — “Р”РАЛТЕГРАВИР (RALTEGRAVIRUM) РАЛТЕГРАВИР (RALTEGRAVIRUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 3 препарата Плитка Список Исентресс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 60 MSD Нет в наличии Цены в аптеках Исентресс Таблетки жевательные, 25 мг, флакон, № 60 MSD Нет в наличии Цены в аптеках Исентресс Таблетки жевательные, 100 мг, флакон, № 60 MSD Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие РАЛТЕГРАВИР