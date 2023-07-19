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Активные вещества — “Р”РАЛТЕГРАВИР (RALTEGRAVIRUM)

РАЛТЕГРАВИР (RALTEGRAVIRUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Исентресс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 60; MSD
Исентресс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, флакон, № 60 MSD
Нет в наличии
Исентресс таблетки жевательные, 25 мг, флакон, № 60; MSD
Исентресс Таблетки жевательные, 25 мг, флакон, № 60 MSD
Нет в наличии
Исентресс таблетки жевательные, 100 мг, флакон, № 60; MSD
Исентресс Таблетки жевательные, 100 мг, флакон, № 60 MSD
Нет в наличии