Побочные эффекты и дозы : побочные эффекты могут усиливаться с увеличением дозы ривастигмина. После перерыва в лечении более 3-х дней терапию следует возобновить с меньшей дозы, чтобы избежать таких побочных эффектов, как рвота.

Кожные реакции : Кожные реакции могут возникать в месте нанесения пластыря ривастигмина. Если эти реакции превышают размер пластыря или не улучшаются в течение 48 ч, это может быть аллергический контактный дерматит, и лечение следует прекратить.

Тестирование на аллергию : пациентов, имеющих аллергию на пластырь, следует переводить на пероральное лечение ривастигмином только после отрицательного результата аллергической пробы и под тщательным медицинским наблюдением.

Титрование дозы : после увеличения дозы могут возникнуть такие побочные эффекты, как повышение АД и галлюцинации или ухудшение симптомов болезни Паркинсона. Может потребоваться снижение дозы.

Желудочно-кишечные нарушения : Тошнота, рвота и диарея могут быть дозозависимыми и часто возникают в начале терапии или при повышении дозы. Обезвоживание вследствие постоянной рвоты или диареи необходимо лечить немедленно.

Потеря массы тела : пациенты с болезнью Альцгеймера могут терять вес, что связано с применением ингибиторов холинэстеразы. Во время лечения следует контролировать вес.

Сильная рвота : При сильной рвоте может потребоваться коррекция дозы. В редких случаях сильная рвота может привести к разрыву пищевода.

Сердечные аритмии : Ривастигмин может вызывать брадикардию, что повышает риск возникновения torsade de pointes, особенно у пациентов с определенными сердечными факторами риска.

Язвы ЖКТ : ривастигмин следует с осторожностью применять пациентам с имеющимися или склонными к язве ЖКТ.

БА и заболевания легких : Следует с осторожностью применять препарат пациентам с БА или обструктивными заболеваниями легких в анамнезе.

Задержка мочи и судороги : Ривастигмин может спровоцировать или обострить эти состояния, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность пациентам с этими состояниями в анамнезе.

Неисследованные группы пациентов : Применение ривастигмина при тяжелых формах деменции или других расстройствах памяти не изучалось и поэтому не рекомендуется.

Экстрапирамидные симптомы : ривастигмин может усиливать экстрапирамидные симптомы у пациентов с болезнью Паркинсона.

Особые группы пациентов : Пациенты с почечной или печеночной недостаточностью или с массой тела >50 кг могут испытывать усиление побочных эффектов и нуждаются в тщательном мониторинге.