Активные вещества — “Х”ХИНАГОЛИД (QUINAGOLIDUM) ХИНАГОЛИД (QUINAGOLIDUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 3 препарата Плитка Список Норпролак Таблетки, комби-упаковка, блистер, блистер, № 6 Ferring International Center Нет в наличии Цены в аптеках Норпролак Таблетки, 75 мкг, блистер, № 30 Ferring International Center Нет в наличии Цены в аптеках Норпролак Таблетки, 150 мкг, блистер, № 30 Ferring International Center Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие ХИНАГОЛИД