начальная доза составляет 10 мг/сут в 1–2 приема. По показаниям суточная доза может быть повышена через 3 нед до 20 мг в 1–2 приема. Средняя терапевтическая доза — 10–20 мг/сут; максимальная доза — 40 мг/сут в 2 приема. Для больных с почечной недостаточностью при клиренсе креатинина 30–60 мл/мин и для больных в возрасте старше 65 лет начальная доза составляет 5 мг/сут; поддерживающая — 5–10 мг/сут; максимальная — 20 мг/сут.