ХИНАПРИЛ (QUINAPRILUM) Действующее вещество
обладает способностью ингибировать АПФ и подавлять превращение ангиотензина I в ангиотензин II. При этом уменьшается вазоконстрикторное действие ангиотензина II и его стимулирующее влияние на образование альдостерона. В результате снижается ОПСС, уменьшается пред- и постнагрузка, снижается системное АД, давление в правом предсердии и малом круге кровообращения.
АГ.
начальная доза составляет 10 мг/сут в 1–2 приема. По показаниям суточная доза может быть повышена через 3 нед до 20 мг в 1–2 приема. Средняя терапевтическая доза — 10–20 мг/сут; максимальная доза — 40 мг/сут в 2 приема. Для больных с почечной недостаточностью при клиренсе креатинина 30–60 мл/мин и для больных в возрасте старше 65 лет начальная доза составляет 5 мг/сут; поддерживающая — 5–10 мг/сут; максимальная — 20 мг/сут.
повышенная чувствительность к хинаприлу и другим ингибиторам АПФ, выраженные нарушения функции почек, азотемия, гиперкалиемия, билатеральный стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией, состояние после трансплантации почки, тяжелые заболевания печени, первичный гиперальдостеронизм, стеноз устья аорты, митральный стеноз, гипертрофическая кардиомиопатия, наследственный отек Квинке, период беременности и кормления грудью, детский возраст.
головокружение, головная боль, усталость, тошнота, сухой кашель, ортостатическая гипотензия, астения, кожно-аллергические реакции (сыпь, зуд), иногда — ортостатический коллапс, тахикардия, нарушения сердечного ритма, инсульт, анорексия, тошнота, боль в области живота, диарея, запор, ксеростомия, нарушения функции почек, печени, поджелудочной железы, бронхит, бронхоспазм, синусит, ринит, глоссит, отек Квинке, фотосенсибилизация, алопеция, изменение состава периферической крови, изменение настроения, спутанность сознания, нарушение зрения, импотенция.
необходимо соблюдать осторожность при назначении хинаприла больным с протеинурией >1 г/сут, пациентам с выраженными нарушениями водно-электролитного баланса; с хронической сердечной недостаточностью, коллагенозами, аутоиммунными заболеваниями, при сочетанном применении ГКС, цитостатиков, антиметаболитов. Для профилактики выраженной симптоматической гипотензии у больных с низким содержанием натрия хлорида и жидкости в организме (при неукротимой рвоте, профузной диарее, длительном приеме диуретиков в высоких дозах) перед началом лечения следует корригировать нарушения водно-электролитного обмена; лечение хинаприлом начинают с дозы 2,5 мг/сут.
гипотензивный эффект хинаприла уменьшается при одновременном применении НПВП и усиливается при приеме нейролептиков, наркотических анальгетиков, диуретиков, анестетиков, гипотензивных препаратов других групп. Сочетание с калийсберегающими диуретиками или солями калия может приводить к развитию гиперкалиемии. Хинаприл уменьшает абсорбцию тетрациклинов. При одновременном применении с солями лития возможно замедление элиминации лития из организма и повышение его концентрации в плазме крови.