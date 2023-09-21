взрослым внутрь — 25–120 мг/сут в несколько приемов. Возможно применение в более высоких дозах. П/к, в/м или в/в медленно — 7,5–15 мг, при необходимости инъекцию повторяют через несколько часов. Детям, в том числе новорожденным, дозы устанавливают в зависимости от возраста и массы тела.