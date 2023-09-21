ПРИФИНИЯ БРОМИД (PRIFINII BROMIDUM) Действующее вещество
М-холиноблокатор группы четвертичных аммониевых соединений. Влияет на М-холинорецепторы различной локализации, в том числе пищеварительного тракта, желчных, мочевых путей; эффективно понижает тонус гладких мышц, устраняет и предупреждает их спазм, ослабляет перистальтику, снижает секреторную активность пищеварительных желез.
болевой синдром, связанный со спазмом гладких мышц желчных, мочевых путей, пищеварительного тракта; премедикация перед инструментальным и рентгенологическим исследованием органов пищеварения; рвота, метеоризм, спазм гладких мышц внутренних органов у новорожденных и детей младшего возраста.
взрослым внутрь — 25–120 мг/сут в несколько приемов. Возможно применение в более высоких дозах. П/к, в/м или в/в медленно — 7,5–15 мг, при необходимости инъекцию повторяют через несколько часов. Детям, в том числе новорожденным, дозы устанавливают в зависимости от возраста и массы тела.
глаукома, гипертрофия предстательной железы, кишечная непроходимость, атония кишечника, мегаколон, желудочно-кишечное кровотечение, повышенная чувствительность к прифиния бромиду.
ощущение сухости во рту, запор, мидриаз, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.