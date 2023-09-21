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Активные вещества — “П”ПРИФИНИЯ БРОМИД (PRIFINII BROMIDUM)

ПРИФИНИЯ БРОМИД (PRIFINII BROMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Риабал таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, блистер, № 20; Hikma
Риабал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, блистер, № 20 Hikma
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, сироп, р-р для приема внутрь, р-р для инъекций.

М-холиноблокатор группы четвертичных аммониевых соединений. Влияет на М-холинорецепторы различной локализации, в том числе пищеварительного тракта, желчных, мочевых путей; эффективно понижает тонус гладких мышц, устраняет и предупреждает их спазм, ослабляет перистальтику, снижает секреторную активность пищеварительных желез.

болевой синдром, связанный со спазмом гладких мышц желчных, мочевых путей, пищеварительного тракта; премедикация перед инструментальным и рентгенологическим исследованием органов пищеварения; рвота, метеоризм, спазм гладких мышц внутренних органов у новорожденных и детей младшего возраста.

взрослым внутрь — 25–120 мг/сут в несколько приемов. Возможно применение в более высоких дозах. П/к, в/м или в/в медленно — 7,5–15 мг, при необходимости инъекцию повторяют через несколько часов. Детям, в том числе новорожденным, дозы устанавливают в зависимости от возраста и массы тела.

глаукома, гипертрофия предстательной железы, кишечная непроходимость, атония кишечника, мегаколон, желудочно-кишечное кровотечение, повышенная чувствительность к прифиния бромиду.

ощущение сухости во рту, запор, мидриаз, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.