Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯПротивовирусные средстваПенцикловирАфлубин® ПенцикловирЦены в аптеках

Афлубин® Пенцикловир крем 1 % туба 2 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (446858) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4)
258,19
Экономия: -16,97 грн
241,22 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
309,32
Экономия: -26,92 грн
282,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
275,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
290,32
Экономия: -12,32 грн
278,00 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
316,87
Экономия: -33,67 грн
283,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
306,21
Экономия: -35,29 грн
270,92 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
313,34
Экономия: -20,44 грн
292,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
201,01 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
331,31
Экономия: -48,11 грн
283,20 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
263,72
Экономия: -16,72 грн
247,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
308,39
Экономия: -91,91 грн
216,48 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
316,03
Экономия: -53,92 грн
262,11 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
304,07
Экономия: -74,96 грн
229,11 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
298,48
Экономия: -27,31 грн
271,17 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
263,65 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
230,27 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (2)
231,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
303,48
Экономия: -74,37 грн
229,11 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (2)
205,45
Экономия: -9,65 грн
195,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
308,00
Экономия: -79,93 грн
228,07 грн