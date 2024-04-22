использование препарата возможно только под наблюдением специалиста, имеющего опыт применения противоопухолевых химиопрепаратов. Во время терапии необходим контроль состава периферической крови и костного мозга, определение уровня амилазы в сыворотке, уровня глюкозы в крови, мониторинг функций печени, уровня фибриногена, показателей протромбинового времени и парциального тромбопластинового времени. Если на фоне введения препарата наблюдается развитие анафилактических реакций, необходимо п/к введение эпинефрина, в/в — ГКС и антигистаминных препаратов, применение кислорода. Пациентам во время курса лечения необходимо использовать надежные методы контрацепции. Может влиять на способность выполнять работу у водителей транспортных средств и лиц, профессия которых связана с повышенной концентрацией внимания. Приготовление р-ра требует соблюдения определенных мер безопасности (следует избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками, вдыхания паров).