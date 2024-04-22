ПЭГАСПАРГАЗА (PEGASPARGASUM) Действующее вещество
противоопухолевое средство, ковалентное соединение монометоксиполиэтиленгликоля (ПЭГ) и нативной L-аспарагиназы из Е. coli. Катализирует расщепление аспарагина и снижает его уровень в плазме крови. Специфически нарушает метаболизм, синтез белка, ДНК и РНК в лимфобластных опухолевых клетках, не способных синтезировать аспарагин.
После в/в введения T½ составляет в среднем около 10,5 дня и не зависит от дозы, кратности введения, возраста, пола, площади поверхности тела, функции печени и почек. Определяется в плазме крови не менее 15 дней после первого введения.
острый лимфобластный лейкоз у детей и взрослых при непереносимости нативной формы L-аспарагиназы (реиндукционная терапия в комбинации с другими химиотерапевтическими препаратами).
в/м или в/в капельно в течение 1–2 ч в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра декстрозы. Для взрослых и детей с площадью поверхности тела более 0,6 м2 рекомендуемая доза составляет 2500 МЕ/м2 каждые 14 дней, для детей с площадью поверхности тела менее 0,6 м2 — 82,5 МЕ/кг. Максимальный объем препарата при в/м введении не должен превышать у взрослых 3 мл и детей 2 мл.
панкреатит (в том числе в анамнезе), предшествущие тяжелые геморрагические осложнения, связанные с терапией L-аспарагиназой, выраженные аллергические (генерализованная крапивница, бронхоспазм, отек гортани, гипотензия) реакции в анамнезе, период беременности и кормления грудью.
судороги, эпистатус, сонливость, кома, недомогание, головокружение, эмоциональная лабильность, головная боль, парестезии, изменения настроения, паркинсонизм, дезориентация; боль в груди, подострый бактериальный эндокардит, АГ, тахикардия, гипофибриногенемия, удлинение протромбинового времени, снижение уровня антитромбина III, тромбоз (поверхностных и глубоких вен, сагиттального синуса, артериальный, венозных катетеров), лейкопения, агранулоцитоз, панцитопения, тромбоцитопения, ДВС-синдром, тяжелая гемолитическая анемия, геморрагический синдром, повышенная кровоточивость, экхимозы; кашель, носовое кровотечение, бронхоспазм, диспноэ, инфекция верхних дыхательных путей; гипергликемия, гипогликемия, гипонатриемия, гиперурикемия, гипопротеинемия, гипоальбуминемия, протеинурия, уменьшение массы тела, метаболический ацидоз, гипераммониемия; снижение или повышение аппетита, тошнота, рвота, запор, диарея, диспепсия, метеоризм, боль в животе, воспаление слизистых оболочек ЖКТ, гепатомегалия, повышение активности гамма-глютаминтранспептидазы, амилазы, липазы, АлАТ, AсАТ, уровня билирубина; колит, панкреатит, желтуха, асцит, жировая дистрофия печени, печеночная недостаточность; повышение уровня азота мочевины и креатинина, мочекислая нефропатия, периферические отеки, учащенное мочеиспускание, гематурия, тяжелый геморрагический цистит, почечная дисфункция и недостаточность; миалгия, артралгия, скованность в суставах; кожный зуд, облысение, волдыри, пурпура, депигментация кожи рук, грибковые поражения, побеление и исчерченность ногтей, эритема, петехиальная сыпь; анафилаксия, отек губ, озноб, ночное повышение потоотделения, жажда, лихорадка, кожная сыпь, боль и отек в месте инъекции, вторичные инфекции, сепсис.
использование препарата возможно только под наблюдением специалиста, имеющего опыт применения противоопухолевых химиопрепаратов. Во время терапии необходим контроль состава периферической крови и костного мозга, определение уровня амилазы в сыворотке, уровня глюкозы в крови, мониторинг функций печени, уровня фибриногена, показателей протромбинового времени и парциального тромбопластинового времени. Если на фоне введения препарата наблюдается развитие анафилактических реакций, необходимо п/к введение эпинефрина, в/в — ГКС и антигистаминных препаратов, применение кислорода. Пациентам во время курса лечения необходимо использовать надежные методы контрацепции. Может влиять на способность выполнять работу у водителей транспортных средств и лиц, профессия которых связана с повышенной концентрацией внимания. Приготовление р-ра требует соблюдения определенных мер безопасности (следует избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками, вдыхания паров).
повышает токсичность других лекарственных средств, связывающихся с белками плазмы крови. Следует с осторожностью применять в комбинации с гепатотоксическими препаратами (риск развития токсического поражения печени). Изменяет фармакотерапевтический эффект метотрексата в результате угнетения синтеза белка и репликации клеток. Следует соблюдать осторожность при сочетанном применении с лекарственными средствами, влияющими на свертывание крови и агрегацию тромбоцитов (кумарин, гепарин, дипиридамол, НПВП, в том числе ацетилсалициловая кислота).
при введении в дозе 10 000 МЕ/м2 возможно небольшое повышение активности сывороточных трансаминаз печени, появление кожной сыпи (через 10 мин после начала инфузии). Лечение симптоматическое, специфического антидота нет.