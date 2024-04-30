взрослым — ректально в форме суппозиториев по 0,02–0,04 г 2–3 раза в сутки. П/к — по 1–2 мл 2–4 раза в сутки; в/в медленно — по 1 мл, предварительно разбавив 2% р-р в 10–20 мл изотонического р-ра натрия хлорида.

Детям в возрасте от 6 мес до 2 лет назначают внутрь по 2,5–5 мг, 3–4 года — по 5–10 мг, 5–6 лет — по 10 мг, 7–9 лет — по 15 мг, 10–14 лет — по 15–20 мг 3–4 раза в сутки.