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Активные вещества — “П”ПАПАВЕРИН* (PAPAVERINUM*)

ПАПАВЕРИН* (PAPAVERINUM*) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Папаверин-Здоровье таблетки, 10 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Папаверин-Здоровье Таблетки, 10 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 603 аптеках
от 23,06 грн
Цены в аптеках
Папаверин суппозитории, 20 мг, блистер, № 10; Фармина Лтд
Папаверин Суппозитории, 20 мг, блистер, № 10 Фармина Лтд
В 558 аптеках
от 55,20 грн
Цены в аптеках
Папаверин-Дарница раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Папаверин-Дарница Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 450 аптеках
от 71,80 грн
Цены в аптеках
Папаверин-Здоровье раствор для инъекций, 2 %, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Корпорация Здоровье
Папаверин-Здоровье Раствор для инъекций, 2 %, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Корпорация Здоровье
В 253 аптеках
от 52,40 грн
Цены в аптеках
Папаверин раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Папаверин Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 185 аптеках
от 61,96 грн
Цены в аптеках
Папаверина гидрохлорид раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, пачка, пачка, № 10; Корпорация Здоровье
Папаверина гидрохлорид Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, пачка, пачка, № 10 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, суппозитории ректальные, р-р для инъекций.

оказывает миотропное спазмолитическое, гипотензивное действие. Блокирует ФДЭ, вызывает накопление цАМФ и снижение содержания кальция в клетке, расслабляет гладкие мышцы сосудов и внутренних органов.

спазмы сосудов головного мозга, стенокардия, эндартериит, холецистит, пилороспазм, спастический колит, почечная, желчная и кишечная колики.

взрослым — ректально в форме суппозиториев по 0,02–0,04 г 2–3 раза в сутки. П/к — по 1–2 мл 2–4 раза в сутки; в/в медленно — по 1 мл, предварительно разбавив 2% р-р в 10–20 мл изотонического р-ра натрия хлорида.
Детям в возрасте от 6 мес до 2 лет назначают внутрь по 2,5–5 мг, 3–4 года — по 5–10 мг, 5–6 лет — по 10 мг, 7–9 лет — по 15 мг, 10–14 лет — по 15–20 мг 3–4 раза в сутки.

AV-блокада.

AV-блокада, желудочковая экстрасистолия, артериальная гипотензия, запор, сонливость.