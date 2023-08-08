ПИРИТИНОЛ (PYRITINOLUM)

ноотропное средство. Номализует нарушение обменных процессов в мозговой ткани, что обусловлено повышением усвоения и метаболизма глюкозы, обмена нуклеиновых кислот, а также повышением высвобождения ацетилхолина и активацией холинергических процессов. Стабилизирует мембраны нейронов и улучшает их функцию за счет подавления активности лизосомальных ферментов и предотвращения образования свободных радикалов. Улучшает реологические свойства крови: повышает эластичность эритроцитов и текучесть крови, увеличивает содержание АТФ в мембране эритроцитов. При применении пиритинола усиливается кровоток и повышается потребление кислорода в ишемизированных зонах мозга, а также активизируется обмен глюкозы в участках мозга, где ранее определялись ишемические повреждения. На ЭЭГ усиливается альфа-ритм при одновременном снижении тета- и дельта-ритмов. Пиритинол способствует повышению умственной работоспособности, улучшению памяти, повышению способности к обучению.

После приема внутрь быстро абсорбируется из пищеварительного тракта. Биодоступность составляет в среднем 85% (76–93%). Время достижения C max после приема внутрь 100 мг пиритинола составляет 30–60 мин. Связывание с белками плазмы крови — 20–40%. Быстро метаболизируется в печени с образованием фармакологически активных метаболитов. Выводится в основном с мочой в виде метаболитов; около 5% — с калом. Наибольшая часть дозы выводится уже в первые 4 ч после приема. За 1-е сутки выводится около 74% дозы. T ½ составляет в среднем 2,5 ч. После многократных приемов внутрь кумуляции пиритинола в организме не наблюдается. Проникает через ГЭБ. Пиритинол и его метаболиты накапливаются преимущественно в сером веществе мозга. Пиритинол проникает через плацентарный барьер, в незначительном количестве — в грудное молоко.