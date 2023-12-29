ПИРОКСИКАМ (PIROXICAMUM)

внутрь при ревматоидном артрите, остеоартрите и болезни Бехтерева назначают по 10–30 мг 1 раз в сутки в течение длительного времени. При острых заболеваниях скелетных мышц — в дозе 40 мг/сут в один или несколько приемов в течение 2 дней, в последующие 7–10 дней — по 20 мг/сут. При лечении острого приступа подагры начальная доза составляет 40 мг/сут однократно в первые 2 дня, затем на протяжении 4–6 дней — 40 мг 1 раз в сутки или по 20 мг 2 раза в сутки. При первичной альгодисменорее лечение необходимо начинать при появлении первых симптомов в начальной дозе 40 мг/сут в 1 или несколько приемов в течение 2 дней. В последующие 1–3 дня — по 20 мг в 1 прием. В качестве жаропонижающего средства назначают в дозе 10–20 мг/сут; при необходимости быстрого достижения эффекта в первые 2 дня назначают по 40 мг/сут с последующим снижением дозы. При ювенильном ревматоидном артрите назначают 1 раз в сутки: детям с массой тела <15 кг — 5 мг/сут, 16–25 кг — 10 мг/сут, 26–45 кг — 15 мг/сут, >46 кг — 20 мг/сут.

Ректально назначают в форме суппозиториев по 10–40 мг 1–2 раза в сутки. Наружно в форме геля наносят на пораженные участки (столбик 5–10 мм) 3–4 раза в сутки; окклюзионную повязку не накладывают.