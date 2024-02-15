различные невротические, неврозоподобные, психопатические, психопатоподобные состояния, которые сопровождаются повышенной раздражительностью, эмоциональной лабильностью, тревогой и страхом. Показан при навязчивых состояниях, ипохондрических синдромах, в том числе резистентных к терапии другими транквилизаторами, психогенных психозах, панических реакциях, фобиях. Кроме того, феназепам назначают как противосудорожное и снотворное средство, применяют для устранения алкогольной абстиненции и лечения больных с эпилепсией. Феназепам используют для премедикации в хирургической практике.