ФЕНАЗЕПАМ* (PHENAZEPAMUM*) Действующее вещество
феназепам — высокоактивный транквилизатор бензодиазепиновой группы. По транквилизирующей и анксиолитической активности превосходит многие средства этого класса. Обладает седативным, противосудорожным, миорелаксирующим и снотворным эффектом. Механизм действия феназепама обусловлен уменьшением возбудимости подкорковых центров головного мозга, торможением действия между ними и корой мозга. Феназепам является экзогенным лигандом специфических бензодиазепиновых рецепторов ЦНС.
различные невротические, неврозоподобные, психопатические, психопатоподобные состояния, которые сопровождаются повышенной раздражительностью, эмоциональной лабильностью, тревогой и страхом. Показан при навязчивых состояниях, ипохондрических синдромах, в том числе резистентных к терапии другими транквилизаторами, психогенных психозах, панических реакциях, фобиях. Кроме того, феназепам назначают как противосудорожное и снотворное средство, применяют для устранения алкогольной абстиненции и лечения больных с эпилепсией. Феназепам используют для премедикации в хирургической практике.
внутрь взрослым пo 0,25–0,5 мг 2–3 раза в сутки. В условиях стационара дозу можно повысить до 3–5 мг. При лечении больных с эпилепсией суточная доза — 2–10 мг. Как снотворное средство назначают пo 0,25–1 мг за 20–30 мин до сна, иногда дозу повышают до 2,5 мг. Для устранения алкогольной абстиненции суточная доза — 2,5–5 мг. Максимальная суточная доза не должна превышать 10 мг.
Средняя разовая доза при в/м введении феназепама взрослым составляет 1 мг (1 мл 0,1% р-ра).
нарушение функции печени и почек, миастения, период беременности.
иногда — сонливость, головокружение, атаксия, кожный зуд, сыпь, тошнота, зaпop, нарушение менструального цикла, снижение либидо, мышечная слабость. В случае развития побочных эффектов феназепам отменяют.
феназепам не следует назначать водителям транспортных средств, а также лицам, чья профессиональная деятельность требует быстроты психомоторных реакций.
При лечении феназепамом запрещается употребление алкоголя.
феназепам не следует применять одновременно с ингибиторами МАО, производными фенотиазина и барбитуратами.