ФЕНОБАРБИТАЛ (PHENOBARBITALUM)

внутрь, в качестве снотворного средства — 0,1–0,2 г на ночь; в качестве седативного средства — 0,03–0,05 г 2–3 раза в сутки; при эпилепсии — 0,05–0,1 г 2 раза в сутки; в качестве спазмолитика — по 0,01–0,05 г 2–3 раза в сутки. Для детей (за 30–40 мин до еды 2 раза в сутки) в возрасте до 6 мес разовая доза составляет 5 мг, 6 мес — 1 года соответственно — 10 и 20 мг, 1 года — 2 лет — 20 мг, 3–4 лет — 30 мг, 5–6 лет — 40 мг, 7–9 лет — 50 мг, 10–14 лет — 75 мг.

Р-р для инъекций. Как антиконвульсант: обычная доза составляет 100–320 мг, максимальная суточная доза — 600 мг, р-р вводят в/м или после разбавления — медленно в/в. При эпилептическом статусе: 10–20 мг/кг массы тела. Как вспомогательный препарат при анестезии 100–200 мг в/м за 60–90 мин до хирургического вмешательства.