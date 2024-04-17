Активные вещества — “П”ПИТАВАСТАТИН (PITAVASTATINUM) ПИТАВАСТАТИН (PITAVASTATINUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 4 препарата Плитка Список Ливазо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 30 Recordati Ireland Ltd В 282 аптеках от 755,52 грн Цены в аптеках Ливазо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 30 Recordati Ireland Ltd В 243 аптеках от 942,77 грн Цены в аптеках Ливазо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 100 Recordati Ireland Ltd В 188 аптеках от 1726,66 грн Цены в аптеках Ливазо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 30 Recordati Ireland Ltd В 149 аптеках от 458,76 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие ПИТАВАСТАТИН