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Активные вещества — “П”ПИТАВАСТАТИН (PITAVASTATINUM)

ПИТАВАСТАТИН (PITAVASTATINUM) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Ливазо таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 30; Recordati Ireland Ltd
Ливазо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 30 Recordati Ireland Ltd
В 282 аптеках
от 755,52 грн
Цены в аптеках
Ливазо таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 30; Recordati Ireland Ltd
Ливазо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 30 Recordati Ireland Ltd
В 243 аптеках
от 942,77 грн
Цены в аптеках
Ливазо таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 100; Recordati Ireland Ltd
Ливазо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 100 Recordati Ireland Ltd
В 188 аптеках
от 1726,66 грн
Цены в аптеках
Ливазо таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 30; Recordati Ireland Ltd
Ливазо Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 30 Recordati Ireland Ltd
В 149 аптеках
от 458,76 грн
Цены в аптеках