ОКСАЛИПЛАТИН (OXALIPLATINUM)

оксалиплатин следует применять только в специализированных онкологических отделениях под контролем квалифицированного врача-онколога.

Работа с оксалиплатином требует соблюдения медицинским персоналом необходимых мер предосторожности, обычных при использовании потенциально токсических веществ.

Перед началом каждого введения, а затем периодически больным следует проводить неврологическое обследование. Пациентам, у которых в ходе вливания или в течение нескольких часов после двухчасовой инфузии развивается острая гортанно-глоточная парестезия, следующее вливание оксалиплатина следует проводить не ранее чем через 6 ч.

При развитии неврологических симптомов (парестезия, дизестезия) коррекцию дозы оксалиплатина следует проводить в зависимости от их продолжительности и степени тяжести. Если симптомы сохраняются более 7 дней, а также если парестезия без функциональных нарушений сохраняется до следующего курса лечения, следующую дозу оксалиплатина необходимо снизить с 85 до 65 мг/м2. Если парестезия с функциональными нарушениями сохраняется до следующего курса лечения, оксалиплатин необходимо отменить; в случае уменьшения выраженности клинических проявлений после отмены оксалиплатина можно рассмотреть вопрос о возобновлении лечения.

Токсическое действие оксалиплатина на пищеварительный тракт проявляется в виде тошноты и рвоты и требует применения антиэметических средств в качестве профилактической и/или лечебной меры.

В случае гематологической токсичности (количество нейтрофильных гранулоцитов <1,5·109/л или тромбоцитов <50·109/л) следующий курс лечения не назначают до тех пор, пока показатели гематологических исследований крови не нормализуются.

Количество лейкоцитов в крови следует определять до начала лечения и перед каждым следующим курсом.

При комбинированном применении с флуороурацилом необходимо проводить коррекцию дозы последнего. При диарее 4-й степени, нейтропении 3–4-й степени (нейтрофильных гранулоцитов <1·109/л в 1 мм3), тромбоцитопении 3–4-й степени (число тромбоцитов <50·109/л) дозу оксалиплатина следует снизить на 25% в дополнение к необходимому снижению дозы флуороурацила.

Оксалиплатин не рекомендуется назначать в период беременности, однако в некоторых случаях после подробного информирования пациентки о риске для плода и при получении ее согласия возможно его применение.

У пациентов с умеренной и легкой степенью почечной недостаточности лечение начинают с обычной дозы.

Опыта применения оксалиплатина у больных с тяжелой печеночной недостаточностью нет. Не наблюдалось повышения острой токсичности оксалиплатина у лиц с измененными результатами исходных функциональных печеночных тестов.

Не отмечено повышения частоты тяжелых проявлений токсичности при применении оксалиплатина как средства монотерапии или в комбинации с флуороурацилом у больных в возрасте старше 65 лет; коррекции дозы для пациентов пожилого возраста не требуется.

Больных с аллергическими реакциями на другие соединения платины в анамнезе следует наблюдать для выявления симптомов гиперчувствительности. В случае развития анафилактоидных реакций инфузию необходимо немедленно прекратить и назначить соответствующее симптоматическое лечение. Повторное введение оксалиплатина противопоказано.

В случае экстравазации р-ра следует немедленно прекратить инфузию и назначить местное симптоматическое лечение.