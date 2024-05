Антигипертензивный эффект олмесартана медоксомила может усиливаться при одновременном применении с другими антигипертензивными средствами.

Данные клинических исследований показали, что двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) путем одновременного применения ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II или алискирена ассоциируется с более высокой частотой возникновения таких нежелательных явлений, как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и снижение функции почек (включая острую почечную недостаточность), по сравнению с применением одного средства, действующего на РААС.

Исходя из опыта применения других лекарственных средств, действующих на ренин-ангиотензиновую систему, при одновременном применении калийсберегающих диуретиков, препаратов для замещения калия, электролитных препаратов, содержащих калий, или других лекарственных средств, которые могут повышать уровень калия в плазме крови (например, гепарин), может наблюдаться повышение уровня калия в плазме крови. Поэтому соответствующая комбинация не рекомендуется.

НПВП (включая ацетилсалициловую кислоту в дозе >3 г/сут и ингибиторы ЦОГ-2) и антагонисты рецепторов ангиотензина II могут действовать синергично и таким образом снижать скорость клубочковой фильтрации. Существует риск острой почечной недостаточности при одновременном приеме НПВП и антагонистов рецепторов ангиотензина II. В начале лечения следует рекомендовать проверку функции почек и адекватную гидратацию пациента.

Кроме того, такая комбинированная терапия может уменьшить гипотензивный эффект антагонистов рецепторов ангиотензина II и таким образом привести к частичной потере эффективности.

Сопутствующий прием колесевелама, связывающего желчные кислоты, снижает системную экспозицию и C max олмесартана в плазме крови, а также уменьшает Т ½ . Прием олмесартана медоксомила по крайней мере за 4 ч до колесевелама гидрохлорида уменьшает эффект взаимодействия. Поэтому следует рассмотреть возможность приема олмесартана медоксомила с интервалом не менее 4 ч перед приемом колесевелама гидрохлорида.

Незначительное снижение биодоступности олмесартана наблюдалось после лечения антацидом (магния алюминия гидроксид).

Одновременное применение варфарина и дигоксина не влияло на фармакокинетику олмесартана.

Сообщалось об обратимом повышении концентрации лития в плазме крови и токсичности при одновременном применении лития с ингибиторами АПФ и антагонистами рецепторов ангиотензина II. Поэтому комбинация олмесартана медоксомила и лития не рекомендуется. Если такая комбинация оказывается необходимой, рекомендуется тщательный мониторинг уровня лития в плазме крови.

Вещества, которые изучались в специальных клинических исследованиях с участием здоровых добровольцев, включают варфарин, дигоксин, антацид (магния алюминия гидроксид), гидрохлоротиазид и правастатин. Клинически значимых взаимодействий не наблюдалось. В частности, олмесартана медоксомил не имел существенного влияния на фармакокинетику или фармакодинамику варфарина или фармакокинетику дигоксина.

Ольмесартан не оказывал клинически значимого ингибирующего влияния на ферменты цитохрома Р450 человека 1А1/2, 2А6, 2С8/9, 2С19, 2D6, 2Е1 и 3А4 in vitro. Он не оказывал никакого или минимального индукционного влияния на активность цитохрома Р450 у крыс. Поэтому исследования взаимодействия с известными ингибиторами и индукторами цитохрома Р450 in vivo не проводились, и не ожидается клинически значимых взаимодействий между олмесартаном и лекарственными средствами, которые метаболизируются с помощью вышеупомянутых ферментов цитохрома Р450.

Дети и подростки. Исследования по выявлению взаимодействий проводились только у взрослых.

Неизвестно, подобны ли взаимодействия у детей к таковым у взрослых.