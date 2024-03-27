Симптоматическая гипотензия может возникнуть, особенно после приема первой дозы, у пациентов с дефицитом ОЦК и/или натрия вследствие лечения высокими дозами диуретиков, диеты с низким содержанием соли, диареи или рвоты. Поэтому дефицит ОЦК и/или натрия следует компенсировать перед применением олмесартана медоксомила.

У пациентов, сосудистый тонус и функция почек которых зависят прежде всего от активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (например, пациенты с тяжелой декомпенсированной сердечной недостаточностью или основным заболеванием почек, включая стеноз почечной артерии), лечение другими лекарственными средствами, влияющими на эту систему, ассоциировалось с острой артериальной гипотензией, азотемией, олигурией или, в единичных случаях, острой почечной недостаточностью. Нельзя исключать возможность возникновения подобных эффектов при приеме антагонистов рецепторов ангиотензина II.

При применении олмесартана медоксомила пациентам с нарушениями функции почек рекомендуется регулярный контроль уровня калия и креатинина в плазме крови.

Применение олмесартана медоксомила пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <20 мл/мин) не рекомендуется.

Нет опыта применения олмесартана медоксомила пациентам сразу после трансплантации почки или пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности (то есть клиренс креатинина <12 мл/мин).

Опыт применения препарата пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени отсутствует, поэтому применение олмесартана медоксомила таким пациентам не рекомендуется.

Применение лекарственных средств, которые действуют на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, может вызвать гиперкалиемию.

Риск развития гиперкалиемии, которая может привести к летальному исходу, повышается у пожилых людей, пациентов с нарушениями функции почек, диабетиков и пациентов, принимающих другие лекарственные средства, которые могут повышать уровень калия, и/или пациентов с дополнительными осложнениями. Прежде чем рассматривать возможность одновременного применения лекарственных средств, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, следует провести оценку соотношения риск/польза и рассмотреть возможные альтернативы.

Важнейшими факторами риска возникновения гиперкалиемии, которые следует учитывать, являются:

– сахарный диабет, нарушение функции почек, возраст (>70 лет).

– комбинация с одним или несколькими лекарственными средствами, влияющими на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, и/или препаратами калия. Некоторые лекарственные средства или классы лекарственных средств могут спровоцировать гиперкалиемию: калийсодержащие препараты для замещения соли, калийсберегающие диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II, НПВП (включая селективные ингибиторы ЦОГ-2), гепарин, иммунодепрессанты, такие как циклоспорин или такролимус, триметоприм.

– дополнительные осложнения, в частности дегидратация, острая сердечная декомпенсация, метаболический ацидоз, ухудшение функции почек, внезапное заболевание почек (например, вследствие инфекционных заболеваний), клеточный лизис (например, острая ишемия конечностей, рабдомиолиз, обширная травма).

Рекомендуется тщательный мониторинг уровня калия в плазме крови у пациентов из группы риска.

Существуют данные, что сопутствующее применение ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и ухудшения функции почек (включая острую почечную недостаточность). Поэтому двойная блокада РААС путем одновременного применения ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II или алискирена не рекомендуется.

Если терапия двойной блокадой считается абсолютно необходимой, ее следует проводить только под наблюдением специалиста и при тщательном мониторинге функции почек, уровня электролитов и АД. Ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина II не следует применять одновременно пациентам с диабетической нефропатией.

Как и с другими антагонистами рецепторов ангиотензина II, комбинация лития и олмесартана медоксомила не рекомендуется.

Как и с другими вазодилататорами, особая осторожность показана пациентам со стенозом аортального или митрального клапана или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.

В очень редких случаях сообщалось о тяжелой хронической диарее со значительной потерей веса у пациентов, принимавших олмесартан, через несколько месяцев или лет после начала терапии, возможно, вследствие местной, замедленной реакции гиперчувствительности. Биопсия кишечника у этих пациентов часто показывала атрофию ворсинок. Если у пациента во время лечения олмесартаном развиваются симптомы, описанные выше, и если нет другой очевидной этиологии, лечение олмесартаном следует немедленно и навсегда прекратить.

Как и для всех других антагонистов рецепторов ангиотензина II, антигипертензивный эффект олмесартана медоксомила несколько меньше у пациентов с черным цветом кожи, чем у пациентов с нечерным цветом кожи, что, возможно, связано с большей распространенностью низкого уровня ренина у пациентов с АГ в этой популяции.

Беременность. Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II не рекомендуется в первом триместре беременности. Применение антагонистов рецепторов ангиотензина II во II и III триместре беременности противопоказано.

Нет точных эпидемиологических данных относительно тератогенного риска после применения ингибиторов АПФ в течение I триместра беременности; однако нельзя исключать несколько повышенный риск. Даже если нет контролируемых эпидемиологических данных относительно риска ингибиторов рецепторов ангиотензина II (иАПФ), для этого класса препаратов может существовать сопоставимый риск. Если продолжение терапии иАПФ не считается необходимым, пациенток, которые планируют забеременеть, следует перевести на альтернативную антигипертензивную терапию с соответствующим профилем безопасности для беременных. При обнаружении беременности лечение иАПФ следует немедленно прекратить и, при необходимости, начать альтернативную терапию.

Известно, что лечение иАПФ во время II и III триместра беременности имеет фетотоксическое действие (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка окостенения черепа) и неонатальное токсическое действие (почечная недостаточность, гипотензия, гиперкалиемия). В случае воздействия ингибиторов рецепторов ангиотензина II, начиная со II триместра беременности, рекомендуется проводить ультразвуковые исследования функции почек и черепа.

Младенцев, матери которых принимали ингибиторов рецепторов ангиотензина II, следует часто проверять на артериальную гипотензию.

Кормление грудью. Ольмесартан проникает в молоко лактирующих крыс. Неизвестно, проникает ли олмесартан в грудное молоко человека. Поскольку нет данных по применению олмесартан в период кормления грудью, его не рекомендуется применять в этот период.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Олмесартан оказывает незначительное или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Пациенты, принимающие антигипертензивные препараты, могут иногда испытывать головокружение или сонливость, что может ухудшить их способность реагировать.