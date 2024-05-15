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Азельта таблетки 75 мг блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (660131) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
698,93
Экономия: -103,60 грн
595,33 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
624,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
702,38
Экономия: -64,75 грн
637,63 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
677,99
Экономия: -88,21 грн
589,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
678,75
Экономия: -61,77 грн
616,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
624,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
656,99
Экономия: -67,21 грн
589,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
624,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
653,20
Экономия: -47,44 грн
605,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
685,46
Экономия: -74,89 грн
610,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
678,84
Экономия: -70,51 грн
608,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
681,83
Экономия: -73,50 грн
608,33 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
650,01
Экономия: -42,41 грн
607,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
689,17
Экономия: -94,03 грн
595,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
624,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
624,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (3)
696,13
Экономия: -94,96 грн
601,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
652,42
Экономия: -35,75 грн
616,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
650,01
Экономия: -42,41 грн
607,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
677,53
Экономия: -60,72 грн
616,81 грн