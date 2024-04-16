Все аптеки Украины
Активные вещества — “М”МАСЛО ВАЗЕЛИНОВОЕ (ПАРАФИН ЖИДКИЙ)* (OLEUM VASELINI (PARAFFINUM LIQUIDUM)*)

МАСЛО ВАЗЕЛИНОВОЕ (ПАРАФИН ЖИДКИЙ)* (OLEUM VASELINI (PARAFFINUM LIQUIDUM)*) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 3 препарата
Вазелиновое масло масло, 50 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Вазелиновое масло Масло, 50 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 830 аптеках
от 22,77 грн
Цены в аптеках
Вазелиновое масло масло, 25 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Вазелиновое масло Масло, 25 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 10 аптеках
от 11,18 грн
Цены в аптеках
Вазелиновое масло масло, 50 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Вазелиновое масло Масло, 50 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 2 аптеках
от 23,20 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: масло, масло для перорального применения.

масло вазелиновое (парафин жидкий) — слабительное средство, размягчающее каловые массы. Практически не всасывается после приема внутрь; увеличивая объем кишечного содержимого, также стимулирует опорожнение кишечника.

хронический запор.

внутрь по 1–2 столовые ложки в сутки в промежутках между приемами пищи; используют также как основу для мазей, капель.

пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, острые воспалительные и деструктивные заболевания органов брюшной полости, период беременности, геморрой.

тошнота, анорексия, гиповитаминоз А, D, K, раздражение и зуд в области заднего прохода.

нельзя назначать при отравлении фосфором и фосфорорганическими соединениями; не назначают одновременно с жирорастворимыми антигельминтными средствами.