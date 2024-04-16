МАСЛО ВАЗЕЛИНОВОЕ (ПАРАФИН ЖИДКИЙ)* (OLEUM VASELINI (PARAFFINUM LIQUIDUM)*) Действующее вещество
от 22,77 грн
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Форма выпуска: масло, масло для перорального применения.
масло вазелиновое (парафин жидкий) — слабительное средство, размягчающее каловые массы. Практически не всасывается после приема внутрь; увеличивая объем кишечного содержимого, также стимулирует опорожнение кишечника.
хронический запор.
внутрь по 1–2 столовые ложки в сутки в промежутках между приемами пищи; используют также как основу для мазей, капель.
пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, острые воспалительные и деструктивные заболевания органов брюшной полости, период беременности, геморрой.
тошнота, анорексия, гиповитаминоз А, D, K, раздражение и зуд в области заднего прохода.
нельзя назначать при отравлении фосфором и фосфорорганическими соединениями; не назначают одновременно с жирорастворимыми антигельминтными средствами.