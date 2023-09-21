ОКСЕЛАДИН (OXELADINUM) Действующее вещество
синтетическое противокашлевое средство, избирательно действующее на кашлевой центр. Молекула активного вещества по химическому строению отличается от опиоидов и антигистаминных препаратов, поэтому в терапевтических дозах окселадин не оказывает угнетающего действия на дыхательный центр и перистальтику кишечника, не влияет на психофизические способности человека. Уменьшает выраженность одышки.
непродуктивный кашель различной этиологии (при гриппе, ринофарингите, трахеите, ларингите, фибринозном плеврите, коклюше, кори и др.).
внутрь, взрослым — по 20 мг 3 раза в сутки; детям в возрасте до 15 лет назначают из расчета 10 мг на 10 кг массы тела в сутки.
повышенная чувствительность к окселадину.
редко — тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, сонливость.
специального антидота не существует; при передозировке рекомендуется госпитализация, контроль состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, необходимо провести мероприятия по удалению невсосавшегося окселадина из кишечника; симптоматическая терапия.