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Активные вещества — “О”ОКСЕЛАДИН (OXELADINUM)

ОКСЕЛАДИН (OXELADINUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Пакселадин® сироп, 10 мг/5 мл, флакон, 125 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Лаборатории Майоли Спиндлер
Пакселадин® Сироп, 10 мг/5 мл, флакон, 125 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Лаборатории Майоли Спиндлер
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, сироп.

синтетическое противокашлевое средство, избирательно действующее на кашлевой центр. Молекула активного вещества по химическому строению отличается от опиоидов и антигистаминных препаратов, поэтому в терапевтических дозах окселадин не оказывает угнетающего действия на дыхательный центр и перистальтику кишечника, не влияет на психофизические способности человека. Уменьшает выраженность одышки.

непродуктивный кашель различной этиологии (при гриппе, ринофарингите, трахеите, ларингите, фибринозном плеврите, коклюше, кори и др.).

внутрь, взрослым — по 20 мг 3 раза в сутки; детям в возрасте до 15 лет назначают из расчета 10 мг на 10 кг массы тела в сутки.

повышенная чувствительность к окселадину.

редко — тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, сонливость.

специального антидота не существует; при передозировке рекомендуется госпитализация, контроль состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, необходимо провести мероприятия по удалению невсосавшегося окселадина из кишечника; симптоматическая терапия.