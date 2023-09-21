синтетическое противокашлевое средство, избирательно действующее на кашлевой центр. Молекула активного вещества по химическому строению отличается от опиоидов и антигистаминных препаратов, поэтому в терапевтических дозах окселадин не оказывает угнетающего действия на дыхательный центр и перистальтику кишечника, не влияет на психофизические способности человека. Уменьшает выраженность одышки.