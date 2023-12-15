ОТИЛОНИЯ БРОМИД (OTILONII BROMIDUM) Действующее вещество
синтетическое спазмолитическое средство, оказывает выраженное специфическое влияние на гладкие мышцы пищеварительного тракта. Отилония бромид эффективен при состояниях, характеризующихся повышенным тонусом или спазмами гладких мышц внутренних органов.
При приеме внутрь абсорбируется около 5% отилония бромида, большая часть поглощенной дозы выводится с желчью.
спазмы и функциональные дискинезии органов пищеварительного тракта, в том числе при гастрите, гастродуодените, энтерите, нарушениях моторики пищевода, синдроме раздраженной толстой кишки; применяют при подготовке пациента к эндоскопическим исследованиям (эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, ректороманоскопии).
по 40 мг 2–3 раза в сутки.
повышенная чувствительность к отилония бромиду.
возможны аллергические реакции; в рекомендуемых терапевтических дозах атропиноподобных побочных эффектов не вызывает.
следует применять с осторожностью при глаукоме. Экспериментально не установлено отрицательного воздействия на плод, однако назначать в период беременности, особенно в I триместре, при отсутствии абсолютных показаний к применению, не рекомендуется.
не установлены.