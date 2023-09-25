ОРТОСИФОН ТЫЧИНОЧНЫЙ* (ORTHOSIPHON STAMINEUS*) Действующее вещество
Форма выпуска: листья.
ортосифон тычиночный (почечный чай) содержит гликозид ортосифонин, сапонины, эфирное масло. Оказывает умеренное мочегонное и спазмолитическое действие.
отеки при сердечной и почечной недостаточности, холецистит.
внутрь в виде настоя — 3–3,5 г листьев заваривают стаканом кипятка и настаивают в теплом месте 3 мин. Процеживают и доливают кипяченой водой до первоначального объема. Принимают в теплом виде. При отеках назначают по ½ стакана за 20–30 мин до еды 2 раза в сутки; при холецистите назначают в тех же дозах, но после еды.
повышенная чувствительность.
не выявлены.