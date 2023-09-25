Все аптеки Украины
Активные вещества — “О”ОРТОСИФОН ТЫЧИНОЧНЫЙ* (ORTHOSIPHON STAMINEUS*)

ОРТОСИФОН ТЫЧИНОЧНЫЙ* (ORTHOSIPHON STAMINEUS*) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 2 препарата
Почечный чай листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Почечный чай Листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 704 аптеках
от 27,52 грн
Цены в аптеках
Почечный чай листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Почечный чай Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 553 аптеках
от 40,28 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: листья.

ортосифон тычиночный (почечный чай) содержит гликозид ортосифонин, сапонины, эфирное масло. Оказывает умеренное мочегонное и спазмолитическое действие.

отеки при сердечной и почечной недостаточности, холецистит.

внутрь в виде настоя — 3–3,5 г листьев заваривают стаканом кипятка и настаивают в теплом месте 3 мин. Процеживают и доливают кипяченой водой до первоначального объема. Принимают в теплом виде. При отеках назначают по ½ стакана за 20–30 мин до еды 2 раза в сутки; при холецистите назначают в тех же дозах, но после еды.

повышенная чувствительность.

не выявлены.