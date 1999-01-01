Фармакологические свойства
Механизм действия
Механизм действия окскарбазепина базируется на его способности модулировать активность натриевых каналов. Подавляя натриевые каналы в клеточных мембранах нейронов, снижается возбудимость нервных клеток, что приводит к уменьшению эпилептической активности. Кроме того, повышенная проницаемость клеточной мембраны для калия и модуляция активированных напряжением кальциевых каналов могут способствовать противоэпилептическому эффекту.
Фармакокинетика
Всасывание
• Окскарбазепин полностью всасывается после перорального применения и метаболизируется до активного метаболита 10-гидрокси-10,11 дигидрокарбамазепин (MHD).
• На абсорбцию окскарбазепина прием пищи не влияет.
• Мнимый объем распределения MHD составляет 49 л.
• Примерно 40% MHD связывается с белками плазмы крови, преимущественно с альбумином.
Биотрансформация
• Окскарбазепин быстро восстанавливается до MHD в печени.
• MHD далее метаболизируется путем конъюгации с глюкуроновой кислотой.
• Небольшое количество (4% дозы) окисляется до фармакологически неактивного метаболита DHD.
Элиминация
• Окскарбазепин выводится преимущественно в виде метаболитов, которые выводятся преимущественно почками.
• Более 95% дозы выводится с мочой, из которых менее 1% — это неизмененный окскарбазепин.
• Мнимый Т½ MHD в среднем составляет 9,3±1,8 ч.
• Фармакокинетика MHD в стационарном состоянии является линейной и демонстрирует пропорциональность к дозе в диапазоне доз 300–2400 мг окскарбазепина/сутки.
Показания
Окскарбазепин показан для лечения фокальных эпилептических приступов с или без вторичных генерализованных тонико-клонических приступов
Применение
Монотерапия
• Рекомендуемая начальная доза для монотерапии: суточная доза 600 мг (8–10 мг окскарбазепина/кг массы тела/сутки), разделенная на 2 разовые дозы.
• Поддерживающая доза для монотерапии: от 600 мг до 2400 мг окскарбазепина/сутки, в зависимости от клинической эффективности.
• Рекомендуемая максимальная доза для монотерапии: суточная доза 2400 мг окскарбазепина.
Комбинированная терапия
• Рекомендуемая начальная доза для комбинированной терапии: суточная доза 600 мг (8–10 мг окскарбазепина/кг массы тела/сутки), разделенная на 2 разовые дозы.
• Поддерживающая доза для комбинированной терапии: от 600 мг до 2400 мг окскарбазепина/сутки, в зависимости от клинической эффективности.
• Рекомендуемая максимальная доза для комбинированной терапии: суточная доза 2400 мг окскарбазепина, однако эта доза не переносится большинством пациентов без снижения дозы других противоэпилептических препаратов, которые применяются одновременно.
Противопоказания
Окскарбазепин нельзя применять в случае известной гиперчувствительности к активному веществу.
Побочные эффекты
Самыми распространенными побочными эффектами окскарбазепина являются сонливость, головная боль, легкое головокружение или головокружение, двоение в глазах, тошнота, рвота и усталость. Эти побочные эффекты возникают у более 10% пациентов.
Особые указания
Окскарбазепин может вызвать опасные для жизни кожные реакции (синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз). Риск возникновения кожных реакций самый высокий в первые недели лечения. При появлении признаков или симптомов кожной реакции лечение окскарбазепином необходимо прекратить.
Окскарбазепин может вызвать обострение судорог у детей и взрослых, в таком случае препарат следует отменить.
Гипонатриемия, которая может наблюдаться у 2,7% пациентов, особенно у пациентов пожилого возраста или с уже существующими заболеваниями почек. Рекомендуется мониторинг концентрации натрия в плазме крови, особенно у пациентов, получающих лечение препаратами, снижающими уровень натрия.
Гипотиреоз является возможным побочным эффектом, поэтому рекомендуется мониторинг функции щитовидной железы, особенно у детей.
При подозрении на поражение печени следует провести функциональные пробы и рассмотреть вопрос о прекращении применения окскарбазепина.
Пациентам с нарушениями функции почек следует быть особенно осторожными во время лечения окскарбазепином, а также следует рассмотреть вопрос о мониторинге уровня MHD в плазме крови.
В очень редких случаях могут возникать гематологические нарушения, такие как агранулоцитоз, апластическая анемия и панцитопения.
Сообщалось о суицидальных мыслях и поведении у пациентов, получавших противоэпилептические препараты. Следует рассмотреть вопрос о мониторинге и соответствующем лечении.
Женщин репродуктивного возраста следует проинформировать о том, что окскарбазепин может влиять на эффективность гормональных контрацептивов, поэтому рекомендуется применять дополнительные негормональные методы контрацепции.
Во время приема окскарбазепина следует избегать употребления алкоголя, поскольку это может усилить седативный эффект.
Прием окскарбазепина следует отменять медленно, чтобы минимизировать риск рецидива приступов.
Мониторинг уровней окскарбазепина в плазме крови может быть полезным в определенных ситуациях, таких как изменения функции почек, беременность или сопутствующее применение препаратов, индуцирующих печеночные ферменты.
Период беременности. Существует ограниченный опыт применения окскарбазепина беременным женщинам (300–1000 случаев беременности), и хотя повышенной частоты врожденных пороков развития не выявлено, нельзя исключить умеренно повышенный тератогенный риск. Поэтому во время беременности или планируемой беременности следует быть осторожными и применять самую низкую противосудорожную дозу окскарбазепина, по крайней мере в течение первых 3-х месяцев беременности.
Рекомендуется принимать препараты фолиевой кислоты до и во время беременности для предотвращения дефицита фолиевой кислоты, который может быть возможным фактором врожденных пороков развития плода. Кроме того, следует тщательно контролировать уровень MHD в плазме крови женщин, принимающих окскарбазепин во время беременности, для обеспечения адекватного контроля приступов.
Период кормления грудью. Окскарбазепин и его активный метаболит (MHD) могут проникать в грудное молоко. Поскольку влияние на младенцев неизвестно, кормление грудью не рекомендуется во время лечения окскарбазепином.
Способность управлять транспортными средствами. Такие побочные эффекты, как головокружение, сонливость, атаксия, двоение в глазах, нечеткость зрения, нарушение зрения, гипонатриемия и помрачение сознания, которые возникают, в частности, в начале лечения или во время коррекции дозы, могут влиять на способность управлять транспортными средствами.
Взаимодействия
• Окскарбазепин и ингибиторы МАО могут индуцировать ферменты CYP 3A4 и CYP 3A5, что может привести к снижению плазменных уровней других лекарственных средств, таких как иммунодепрессанты, антагонисты кальциевых каналов и пероральные контрацептивы.
• Окскарбазепин и ингибиторы МАО могут иметь слабое индуцирующее влияние на метаболизм препаратов, которые элиминируются UDP-глюкуронилтрансферазой.
• Одновременное применение окскарбазепина и гормональных контрацептивов может снижать эффективность контрацепции.
• Окскарбазепин и ингибиторы CYP 2C19 ингибируют CYP 2C19, что в высоких дозах может привести к взаимодействию с другими препаратами, которые метаболизируются с помощью CYP 2C19. Может потребоваться снижение дозы.
Передозировка
Симптомы
Нарушение баланса электролитов и жидкости: Гипонатриемия.
Нарушения со стороны органа зрения: Удвоение в глазах, миоз, нечеткость зрения.
Желудочно-кишечные нарушения: тошнота, рвота, гиперкинезия.
Общие нарушения и жалобы в месте введения: повышенная утомляемость.
Исследование: Угнетение дыхания, удлинение интервала QTc.
Со стороны нервной системы: сонливость и головокружение, вертиго, атаксия и нистагм, тремор, нарушение координации (нарушение координации), судороги, головная боль, кома, потеря сознания, дискинезия.
Психические нарушения: Агрессия, возбуждение, спутанность сознания.
Сосудистые нарушения: Гипотензия.
Нарушения со стороны дыхательных путей, грудной клетки и средостения: одышка.
Лечение. Специфический антидот не известен. При необходимости следует применять симптоматическое и поддерживающее лечение. Следует рассмотреть возможность удаления препарата путем промывания желудка и/или инактивации путем применения активированного угля.