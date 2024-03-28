цитрат натрия — это натриевая соль лимонной кислоты, белый кристаллический порошок или зернистые кристаллы, которые легко растворяются в воде и практически нерастворимы в спирте. Обладает кислым вкусом.

Фармакодинамика. Механизм действия. Цитрат хелатирует свободные ионы кальция, предотвращая образование их комплекса с тканевым фактором и фактором свертывания крови VIIa, способствуя активации фактора свертывания крови X. Это подавляет внешнее инициирование каскада свертывания крови. Цитрат является слабым основанием и потому реагирует с соляной кислотой в желудке, повышая рН. Далее он метаболизируется до бикарбоната, который затем действует как системный подщелачивающий агент, повышая рН крови и мочи до 8. Он также обладает мочегонными свойствами и повышает выведение кальция с мочой.

Прием цитрата натрия перед сверхмаксимальной тренировкой приводит к уменьшению кислородной задолженности после нагрузки, что способствует повышению производительности физических упражнений.

Цитрат натрия эффективно повышает pH желудка при введении менее чем за 60 мин до индукции анестезии в качестве профилактики синдрома кислотной аспирации у пациенток с операцией кесарева сечения.

Местное введение цитрата натрия снижает частоту язвы и перфорации роговицы после щелочного ожога глаза за счет ингибирования цитратом инфильтрации роговицы полиморфноядерными лейкоцитами.

Фармакокинетика. T max составляет 98–130 мин. Объем распределения — 19–39 л.

Метаболизм. В печени цитрат окисляется до бикарбоната натрия и играет роль промежуточного звена в цикле лимонной кислоты.

Выведение. Преимущественно выводится за счет печеночного метаболизма и в незначительном количестве почками. Т ½ 18–54 мин. Общий клиренс — 313–1107 мл/мин.