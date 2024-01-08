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Активные вещества — “Н”НАТРИЯ АМИДОТРИЗОАТ (NATRII AMIDOTRIZOAS)

НАТРИЯ АМИДОТРИЗОАТ (NATRII AMIDOTRIZOAS) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Триомбраст® раствор для инъекций, 76 %, ампула, 20 мл, в пачке, в пачке, № 5; Фармак
Триомбраст® Раствор для инъекций, 76 %, ампула, 20 мл, в пачке, в пачке, № 5 Фармак
В 337 аптеках
от 613,66 грн
Цены в аптеках
Тразограф® 76% раствор для инъекций, 76 %, ампула, 20 мл, № 5; Unique Pharmaceutical Laboratories
Тразограф® 76% Раствор для инъекций, 76 %, ампула, 20 мл, № 5 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 6 аптеках
от 629,90 грн
Цены в аптеках
Триомбраст® раствор для инъекций, 60 %, ампула, 20 мл, в пачке, в пачке, № 5; Фармак
Триомбраст® Раствор для инъекций, 60 %, ампула, 20 мл, в пачке, в пачке, № 5 Фармак
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций.
НАТРИЯ АМИДОТРИЗОАТ (NATRII AMIDOTRIZOAS)
CAS №: 737-31-5 C11H9I3N2O4·Na
USPDDN: 3,5-бис(ацетиламино)-2,4,6-трийодо-бензойной кислоты мононатриевая соль.
Форма выпуска: р-р для инъекций.

йодосодержащий рентгеноконтрастный препарат.

артериография, аортография, коронаровентрикулография, экскреторная урография, селективная вазография, ретроградная пиелография, цистография.

парентерально путем внутрисосудистого введения по 30–60 мл 76% или 60% р-ра со скоростью 3–35 мл/с в зависимости от вида диагностической процедуры.
Для ретроградной пиелографии и цистографии разводят 0,9% р-ром натрия хлорида или 5% р-ром глюкозы до получения 30% р-ра.
Для пиелографии вводят через катетер в мочевые пути 3–8 мл, для цистографии — в мочевой пузырь вводят 100–200 мл р-ра.

повышенная чувствительность к препаратам йода, гипертиреоз, тяжелые поражения паренхимы почек и печени, активная форма туберкулеза, поражение миокарда, миеломная болезнь, некорригируемая АГ, значительное повышение протромбинового индекса, шок, коллапс.

возможны ощущение жара, головокружение, тошнота, рвота, тахикардия, цианоз, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок, аритмия, фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца.

перед применением определяют индивидуальную чувствительность пациента к йоду.