НАТРИЯ АМИДОТРИЗОАТ (NATRII AMIDOTRIZOAS) Действующее вещество
йодосодержащий рентгеноконтрастный препарат.
артериография, аортография, коронаровентрикулография, экскреторная урография, селективная вазография, ретроградная пиелография, цистография.
парентерально путем внутрисосудистого введения по 30–60 мл 76% или 60% р-ра со скоростью 3–35 мл/с в зависимости от вида диагностической процедуры.
Для ретроградной пиелографии и цистографии разводят 0,9% р-ром натрия хлорида или 5% р-ром глюкозы до получения 30% р-ра.
Для пиелографии вводят через катетер в мочевые пути 3–8 мл, для цистографии — в мочевой пузырь вводят 100–200 мл р-ра.
повышенная чувствительность к препаратам йода, гипертиреоз, тяжелые поражения паренхимы почек и печени, активная форма туберкулеза, поражение миокарда, миеломная болезнь, некорригируемая АГ, значительное повышение протромбинового индекса, шок, коллапс.
возможны ощущение жара, головокружение, тошнота, рвота, тахикардия, цианоз, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок, аритмия, фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца.
перед применением определяют индивидуальную чувствительность пациента к йоду.