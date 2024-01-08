НАТРИЯ АМИДОТРИЗОАТ (NATRII AMIDOTRIZOAS)

парентерально путем внутрисосудистого введения по 30–60 мл 76% или 60% р-ра со скоростью 3–35 мл/с в зависимости от вида диагностической процедуры.

Для ретроградной пиелографии и цистографии разводят 0,9% р-ром натрия хлорида или 5% р-ром глюкозы до получения 30% р-ра.

Для пиелографии вводят через катетер в мочевые пути 3–8 мл, для цистографии — в мочевой пузырь вводят 100–200 мл р-ра.