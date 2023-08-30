Активные вещества — “Н”НОНАКОГ АЛЬФА (NONACOGUM ALFA) НОНАКОГ АЛЬФА (NONACOGUM ALFA) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Бенефикс Лиофилизат для раствора для инъекций, 1000 ме, флакон, + растворитель шприц 5 мл , стерильный набор, +раств. шприц 5 мл , ст. набор, № 1 Pfizer Inc. Нет в наличии Цены в аптеках Бенефикс Лиофилизат для раствора для инъекций, 500 ме, флакон, + растворитель шприц 5 мл , стерильный набор, +раств. шприц 5 мл , ст. набор, № 1 Pfizer Inc. Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие НОНАКОГ АЛЬФА