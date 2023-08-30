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Активные вещества — “Н”НОНАКОГ АЛЬФА (NONACOGUM ALFA)

НОНАКОГ АЛЬФА (NONACOGUM ALFA) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Бенефикс лиофилизат для раствора для инъекций, 1000 ме, флакон, + растворитель шприц 5 мл , стерильный набор, +раств. шприц 5 мл , ст. набор, № 1; Pfizer Inc.
Бенефикс Лиофилизат для раствора для инъекций, 1000 ме, флакон, + растворитель шприц 5 мл , стерильный набор, +раств. шприц 5 мл , ст. набор, № 1 Pfizer Inc.
Нет в наличии
Бенефикс лиофилизат для раствора для инъекций, 500 ме, флакон, + растворитель шприц 5 мл , стерильный набор, +раств. шприц 5 мл , ст. набор, № 1; Pfizer Inc.
Бенефикс Лиофилизат для раствора для инъекций, 500 ме, флакон, + растворитель шприц 5 мл , стерильный набор, +раств. шприц 5 мл , ст. набор, № 1 Pfizer Inc.
Нет в наличии