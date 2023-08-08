НИМОРАЗОЛ (NIMORAZOLUM) Действующее вещество
антипротозойное средство, обладающее высокой активностью в отношении Trichomonas vaginalis и других простейших, в том числе Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica и Lamblia intestinalis. Активен также в отношении анаэробов типа Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis. Минимальная трихомонацидная концентрация составляет 0,3–3 мкг/мл.
Ниморазол хорошо всасывается после приема внутрь. При приеме с интервалом 12 ч по 500 мг 3 раза концентрация в крови достигает 16 мкг/мл через 3 ч после первого приема, 25 мкг/мл — через 25 ч после начала лечения и 7,5 мкг/мл — через 12 ч после последнего приема.
После приема с интервалом 12 ч по 1 г 3 раза концентрация ниморазола в вагинальном секрете, определяемая через 24; 48 и 72 ч после начала лечения, составила 129; 95 и 4 мкг/г соответственно.
Ниморазол выводится из организма главным образом с мочой. Концентрация в моче выше трихомонацидной.
инфекции, вызванные Trichomonas vaginalis, лямблиоз, амебиаз, вагинит, вызванный Gardnerella vaginalis, острый язвенно-некротический гингивит (гингивит Венсана).
Трихомониаз. Взрослым — 2 г в один прием после основного приема пищи; 24-часовая схема: 1 г 3 раза (каждые 12 ч) или 250 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней. Детям — 15 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема в течение 5–7 дней.
Амебиаз. Взрослым — 500 мг 2 раза в сутки в течение 5–10 дней. Детям — 20 мг/кг/сут в 2 приема в течение 5–10 дней.
Лямблиоз. Взрослым — 500 мг 2 раза в сутки в течение 5–7 дней. Детям — 15 мг/кг/сут в 2 приема в течение 5–10 дней.
Острый язвенно-некротический гингивит (гингивит Венсана). Взрослым — 500 мг 2 раза в сутки в течение 2 дней.
повышенная чувствительность к ниморазолу; заболевания ЦНС, острые неврологические заболевания, период беременности.
возможны тошнота, изжога, кожная сыпь, головокружение, сонливость.
в целях профилактики возможной реинфекции рекомендуют одновременно проводить лечение обоих половых партнеров даже при отсутствии симптомов заболевания у одного из них.
Во время лечения ниморазолом не рекомендуют употреблять алкоголь.
В некоторых случаях симптомы воспаления могут сохраняться еще в течение нескольких дней после завершения курса лечения.