антипротозойное средство, обладающее высокой активностью в отношении Trichomonas vaginalis и других простейших, в том числе Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica и Lamblia intestinalis. Активен также в отношении анаэробов типа Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis. Минимальная трихомонацидная концентрация составляет 0,3–3 мкг/мл.

Ниморазол хорошо всасывается после приема внутрь. При приеме с интервалом 12 ч по 500 мг 3 раза концентрация в крови достигает 16 мкг/мл через 3 ч после первого приема, 25 мкг/мл — через 25 ч после начала лечения и 7,5 мкг/мл — через 12 ч после последнего приема.

После приема с интервалом 12 ч по 1 г 3 раза концентрация ниморазола в вагинальном секрете, определяемая через 24; 48 и 72 ч после начала лечения, составила 129; 95 и 4 мкг/г соответственно.

Ниморазол выводится из организма главным образом с мочой. Концентрация в моче выше трихомонацидной.