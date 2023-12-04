МИДЕКАМИЦИН (MIDECAMYCINUM)

макролидный антибиотик. Связывается с рибосомами и таким образом ингибирует синтез белков в бактериальных клетках. В низких дозах препарат действует бактериостатически, а в более высоких — бактерицидно.

После приема внутрь мидекамицин хорошо всасывается. У взрослых после перорального приема 600 мг пpепаpата его C max в плазме крови достигается через 40 мин. Прием пищи не оказывает существенного влияния на концентpацию мидекамицина в плазме крови.

Мидекамицин хоpошо пpоникает в ткани, особенно в околоушные и подчелюстные железы, лимфатические узлы, в кожу и легкие. Концентрация мидекамицина в тканях существенно превышает его концентрацию в плазме крови. Два метаболита мидекамицина обладают противомикробным действием. Выводится с калом и мочой.

К мидекамицину чувствительны грамположительные аэробы и анаэробы, некоторые грамотрицательные бактерии, а также микоплазмы, хламидии и легионеллы.

Мидекамицин высокоэффективен в отношении стрептококков, пневмококков, стафилококков и микоплазм пневмонии. Эффективен в отношении стафилококков, резистентных к пенициллину, тетрациклинам и т.д. Действует на некоторые штаммы золотистого стафилококка, резистентные к эритромицину и ампициллину.