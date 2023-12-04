МИДЕКАМИЦИН (MIDECAMYCINUM) Действующее вещество
макролидный антибиотик. Связывается с рибосомами и таким образом ингибирует синтез белков в бактериальных клетках. В низких дозах препарат действует бактериостатически, а в более высоких — бактерицидно.
После приема внутрь мидекамицин хорошо всасывается. У взрослых после перорального приема 600 мг пpепаpата его Cmax в плазме крови достигается через 40 мин. Прием пищи не оказывает существенного влияния на концентpацию мидекамицина в плазме крови.
Мидекамицин хоpошо пpоникает в ткани, особенно в околоушные и подчелюстные железы, лимфатические узлы, в кожу и легкие. Концентрация мидекамицина в тканях существенно превышает его концентрацию в плазме крови. Два метаболита мидекамицина обладают противомикробным действием. Выводится с калом и мочой.
К мидекамицину чувствительны грамположительные аэробы и анаэробы, некоторые грамотрицательные бактерии, а также микоплазмы, хламидии и легионеллы.
Мидекамицин высокоэффективен в отношении стрептококков, пневмококков, стафилококков и микоплазм пневмонии. Эффективен в отношении стафилококков, резистентных к пенициллину, тетрациклинам и т.д. Действует на некоторые штаммы золотистого стафилококка, резистентные к эритромицину и ампициллину.
тонзиллит, ринит, фарингит, ларингит, отит, синусит, бронхит (острый, хронический, рецидивирующий), пневмония, нагноившиеся бронхоэктазы, скарлатина, рожа, дифтерия, коклюш, энтерит; пиодермия, эктима, фолликулит, фурункулез, паронихия, лимфаденит, инфекции мочеполового тракта, вызванные хламидиями и легионеллами, а также периодонтит и гнойный гингивит.
суточная доза для взpослых обычно составляет 1200 мг мидекамицина в 2–3 приема. При тяжелых и умеренной тяжести инфекционных заболеваниях детям назначают 30–50 мг/кг массы тела в сутки в 2 приема. При более легких формах инфекций суточную дозу можно снизить до 20 мг/кг. Пpодолжительность лечения составляет 7–10 дней, при необходимости лечение можно продлить.
Суспензию назначают обычно детям. Разовая доза для ребенка с массой тела меньше 5 кг составляет 130 мг, 5–10 кг — 265 мг, 11–15 кг — 350 мг, 16–20 кг — 525 мг.
повышенная чувствительность к мидекамицину, почечная и/или печеночная недостаточность.
возможны тошнота, рвота, диарея, боль в области живота, кожно-аллергические реакции, редко — незначительное повышение уровня билирубина и трансаминаз в сыворотке кpови (носит преходящий характер и исчезает после отмены мидекамицина).