МЕТИОНИН (METHIONINUM)

внутрь (за 0,5–1 ч до еды) по 0,5–1,5 г 3–4 раза в сутки; детям в возрасте до 1 года — 0,1 г, до 2 лет — 0,2 г, 3–4 лет — 0,25 г, 5–6 лет — 0,3 г, 7 лет и старше — 0,5 г. Курс лечения — 10–30 дней или по 10 дней с 10-дневными перерывами.