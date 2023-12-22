МЕТИОНИН (METHIONINUM) Действующее вещество
Форма выпуска: таблетки п/о.
CAS №: 63-68-3 C5H11NO2S
USPDDN, RTECS, TSCAINV: L-метионин.
HSDB, RTECS: L(-)-амино-γ-метилтиобутировая кислота; или L-α-амино-γ-метилмеркаптобутировая кислота; или L-γ-метилтио-α-аминобутировая кислота.
RTECS: (S)-2-амино-4-(метилтио)бутаноевая кислота.
HSDB, RTECS: L(-)-амино-γ-метилтиобутировая кислота; или L-α-амино-γ-метилмеркаптобутировая кислота; или L-γ-метилтио-α-аминобутировая кислота.
RTECS: (S)-2-амино-4-(метилтио)бутаноевая кислота.
Форма выпуска: таблетки п/о.
незаменимая аминокислота. Как донор метильной группы участвует в процессах метилирования, обладает липотропным влиянием, нормализует синтез фосфолипидов и холина. Оказывает гепатопротекторное действие.
заболевания печени (цирроз, алкогольная болезнь печени, токсический гепатит); дистрофия, белковая недостаточность.
внутрь (за 0,5–1 ч до еды) по 0,5–1,5 г 3–4 раза в сутки; детям в возрасте до 1 года — 0,1 г, до 2 лет — 0,2 г, 3–4 лет — 0,25 г, 5–6 лет — 0,3 г, 7 лет и старше — 0,5 г. Курс лечения — 10–30 дней или по 10 дней с 10-дневными перерывами.
повышенная чувствительность к метионину.
тошнота, рвота.