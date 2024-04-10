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Активные вещества — “М”МАГНИЯ СУЛЬФАТ* (MAGNESII SULFAS*)

МАГНИЯ СУЛЬФАТ* (MAGNESII SULFAS*) Действующее вещество

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Найдено: 19 препаратов
Магния сульфат-Дарница раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10; Дарница
Магния сульфат-Дарница Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10 Дарница
В 984 аптеках
от 44,65 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат-Дарница раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10; Дарница
Магния сульфат-Дарница Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, контурн. ячейк. уп., № 10 Дарница
В 771 аптеке
от 45,30 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Галичфарм
Магния сульфат Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 10 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Галичфарм
В 501 аптеке
от 27,50 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Юрия-Фарм
Магния сульфат Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Юрия-Фарм
В 429 аптеках
от 37,10 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Галичфарм
Магния сульфат Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Галичфарм
В 401 аптеке
от 39,60 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат порошок, 25 г, пакет, № 1; Виола ФФ
Магния сульфат Порошок, 25 г, пакет, № 1 Виола ФФ
В 343 аптеках
от 21,80 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат порошок, 25 г, контейнер, № 1; Виола ФФ
Магния сульфат Порошок, 25 г, контейнер, № 1 Виола ФФ
В 257 аптеках
от 23,67 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат порошок, 25 г, пакет, тм профи фарм, тм профи фарм, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Магния сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм профи фарм, тм профи фарм, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 185 аптеках
от 26,40 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Лекхим-Харьков
Магния сульфат Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Лекхим-Харьков
В 77 аптеках
от 50,07 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат порошок, 25 г, пакет, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Магния сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 53 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат порошок для раствора для орального применения, 25 г, контейнер, № 1; Исток-Плюс
Магния сульфат Порошок для раствора для орального применения, 25 г, контейнер, № 1 Исток-Плюс
В 23 аптеках
от 21,90 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат порошок, 25 г, пакет, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Магния сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 9 аптеках
от 24,00 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат порошок для раствора для орального применения, 25 г, саше, № 1; Исток-Плюс
Магния сульфат Порошок для раствора для орального применения, 25 г, саше, № 1 Исток-Плюс
В 8 аптеках
от 21,18 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат порошок, 25 г, пакет, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Магния сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 5 аптеках
от 23,00 грн
Цены в аптеках
Магния сульфат порошок, 25 г, пакет, тм а+, тм а+, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Магния сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм а+, тм а+, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 8 аптеках других городов
от 20,00 грн
Цены в других городах
Магния сульфат раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10; Лекхим
Магния сульфат Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10 Лекхим
В 6 аптеках других городов
от 60,00 грн
Цены в других городах
Магния сульфат порошок, 25 г, пакет, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Магния сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 1 аптеке других городов
от 24,00 грн
Цены в других городах
Магния сульфат порошок, 25 г, пакет, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Магния сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
Нет в наличии
Магния сульфат раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10; ООО "Фармасел"
Магния сульфат Раствор для инъекций, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачке, в пачке, № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Форма выпуска: порошок, р-р для инъекций.
МАГНИЯ СУЛЬФАТ* (MAGNESII SULFAS*)
CAS №: 10034-99-8 MgSO4·7H2O
USPDDN, NLM: магния сульфат; или магния сульфат гептагидрат.
RTECS: серной кислоты магниевая соль (1:1), гептагидрат.
Тривиальное химическое название: горькая соль.
Форма выпуска: порошок, р-р для инъекций.

ионы магния обладают широким спектром действия на организм. Магния сульфат при приеме внутрь оказывает желчегонное и слабительное действие, при парентеральном введении — депримирующее влияние на ЦНС (в зависимости от дозы может наблюдаться седативный, снотворный или наркотический эффект). Подавляет высвобождение медиаторов (преимущественно ацетилхолина) в ЦНС и периферических синапсах, угнетает нервно-мышечную проводимость, снижает уровень АД (особенно на фоне АГ), обладает спазмолитическим эффектом при задержке мочеиспускания. Снижает возбудимость дыхательного центра; при введении в высоких дозах может вызывать угнетение дыхания. Выводится преимущественно с мочой.

в качестве седативного, спазмолитического, слабительного, желчегонного средства, на ранних стадиях АГ, при гипертоническом кризе, эклампсии, судорожном синдроме (включая эпилептический статус), обезболивании родов, в качестве антидота при интоксикации ртутью, мышьяком, тетраэтилсвинцом, растворимыми солями бария.

при АГ I–II стадии вводят ежедневно в/м по 5–10–20 мл 20 или 25% р-ра. На курс лечения — 15–20 инъекций. При этом наряду со снижением уровня АД может наблюдаться уменьшение выраженности стенокардии. При гипертоническом кризе в/м или в/в струйно (медленно) вводят 10–20 мл 20–25% р-ра. Для обезболивания родов в/м вводят по 5–10–20 мл 25% р-ра, в случае необходимости комбинируют магния сульфат с анальгетиками. При позднем токсикозе беременных 1–2 раза в сутки вводят в/м 10–20 мл 25% р-ра (можно сочетать с одновременным приемом нейролептиков). При судорожных состояниях в/м вводят 5–10–20 мл 25% р-ра. При свинцовой колике и задержке мочеиспускания в/м вводят 5–10 мл 10–20% р-ра, а в/в — 5–10 мл 5% р-ра (назначают также в виде клизмы). В качестве желчегонного средства назначают внутрь по 1 столовой ложке 20–25% р-ра 3 раза в сутки. Для дуоденального зондирования вводят через зонд 50 мл теплого 25% р-ра или 100 мл 10% р-ра.
Как антидот магния сульфат применяют: при отравлении растворимыми соединениями бария — промывание желудка 1% р-ром (или внутрь 20–25 г препарата в 200 мл воды); при интоксикации ртутью, мышьяком, тетраэтилсвинцом — в/в по 5–10 мл 5–10% р-ра.

артериальная гипотензия, состояния, обусловленные дефицитом кальция и угнетением дыхательного центра, кахексия.

при парентеральном введении возможны тошнота, угнетение дыхания (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).

при обезболивании родов следует учитывать возможность угнетения сократительной способности мышц матки, что требует применения родостимулирующих средств.

ионы кальция оказывают антагонистическое действие в отношении ионов магния.

угнетение дыхания устраняют в/в введением 5–10 мл 10% р-ра кальция хлорида, ингаляцией кислорода, ИВЛ.