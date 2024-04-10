МАГНИЯ СУЛЬФАТ* (MAGNESII SULFAS*) Действующее вещество
RTECS: серной кислоты магниевая соль (1:1), гептагидрат.
Тривиальное химическое название: горькая соль.
ионы магния обладают широким спектром действия на организм. Магния сульфат при приеме внутрь оказывает желчегонное и слабительное действие, при парентеральном введении — депримирующее влияние на ЦНС (в зависимости от дозы может наблюдаться седативный, снотворный или наркотический эффект). Подавляет высвобождение медиаторов (преимущественно ацетилхолина) в ЦНС и периферических синапсах, угнетает нервно-мышечную проводимость, снижает уровень АД (особенно на фоне АГ), обладает спазмолитическим эффектом при задержке мочеиспускания. Снижает возбудимость дыхательного центра; при введении в высоких дозах может вызывать угнетение дыхания. Выводится преимущественно с мочой.
в качестве седативного, спазмолитического, слабительного, желчегонного средства, на ранних стадиях АГ, при гипертоническом кризе, эклампсии, судорожном синдроме (включая эпилептический статус), обезболивании родов, в качестве антидота при интоксикации ртутью, мышьяком, тетраэтилсвинцом, растворимыми солями бария.
при АГ I–II стадии вводят ежедневно в/м по 5–10–20 мл 20 или 25% р-ра. На курс лечения — 15–20 инъекций. При этом наряду со снижением уровня АД может наблюдаться уменьшение выраженности стенокардии. При гипертоническом кризе в/м или в/в струйно (медленно) вводят 10–20 мл 20–25% р-ра. Для обезболивания родов в/м вводят по 5–10–20 мл 25% р-ра, в случае необходимости комбинируют магния сульфат с анальгетиками. При позднем токсикозе беременных 1–2 раза в сутки вводят в/м 10–20 мл 25% р-ра (можно сочетать с одновременным приемом нейролептиков). При судорожных состояниях в/м вводят 5–10–20 мл 25% р-ра. При свинцовой колике и задержке мочеиспускания в/м вводят 5–10 мл 10–20% р-ра, а в/в — 5–10 мл 5% р-ра (назначают также в виде клизмы). В качестве желчегонного средства назначают внутрь по 1 столовой ложке 20–25% р-ра 3 раза в сутки. Для дуоденального зондирования вводят через зонд 50 мл теплого 25% р-ра или 100 мл 10% р-ра.
Как антидот магния сульфат применяют: при отравлении растворимыми соединениями бария — промывание желудка 1% р-ром (или внутрь 20–25 г препарата в 200 мл воды); при интоксикации ртутью, мышьяком, тетраэтилсвинцом — в/в по 5–10 мл 5–10% р-ра.
артериальная гипотензия, состояния, обусловленные дефицитом кальция и угнетением дыхательного центра, кахексия.
при парентеральном введении возможны тошнота, угнетение дыхания (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).
при обезболивании родов следует учитывать возможность угнетения сократительной способности мышц матки, что требует применения родостимулирующих средств.
ионы кальция оказывают антагонистическое действие в отношении ионов магния.
угнетение дыхания устраняют в/в введением 5–10 мл 10% р-ра кальция хлорида, ингаляцией кислорода, ИВЛ.