МАГНИЯ СУЛЬФАТ* (MAGNESII SULFAS*)

при АГ I–II стадии вводят ежедневно в/м по 5–10–20 мл 20 или 25% р-ра. На курс лечения — 15–20 инъекций. При этом наряду со снижением уровня АД может наблюдаться уменьшение выраженности стенокардии. При гипертоническом кризе в/м или в/в струйно (медленно) вводят 10–20 мл 20–25% р-ра. Для обезболивания родов в/м вводят по 5–10–20 мл 25% р-ра, в случае необходимости комбинируют магния сульфат с анальгетиками. При позднем токсикозе беременных 1–2 раза в сутки вводят в/м 10–20 мл 25% р-ра (можно сочетать с одновременным приемом нейролептиков). При судорожных состояниях в/м вводят 5–10–20 мл 25% р-ра. При свинцовой колике и задержке мочеиспускания в/м вводят 5–10 мл 10–20% р-ра, а в/в — 5–10 мл 5% р-ра (назначают также в виде клизмы). В качестве желчегонного средства назначают внутрь по 1 столовой ложке 20–25% р-ра 3 раза в сутки. Для дуоденального зондирования вводят через зонд 50 мл теплого 25% р-ра или 100 мл 10% р-ра.

Как антидот магния сульфат применяют: при отравлении растворимыми соединениями бария — промывание желудка 1% р-ром (или внутрь 20–25 г препарата в 200 мл воды); при интоксикации ртутью, мышьяком, тетраэтилсвинцом — в/в по 5–10 мл 5–10% р-ра.