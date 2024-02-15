ЛЕВАНА* (LEVANA*) Действующее вещество
моно-[7-бром-2-оксо-5-(2-хлорфенил)-2,3-дигидро-1Н-бензо[1,4]диазепин-3-ил]сукцината моногидрат.
Фармакодинамические параметры. Левана — атипичное производное бензодиазепина, частичный селективный агонист рецепторного комплекса ГАМКА.
Характеризуется сочетанным выраженным снотворным и анксиолитическим действием, наличием сопутствующих вегетостабилизирующих и нейропротекторных свойств. Вегетостабилизирующий эффект левана способствует обратному развитию общеневротической симптоматики, быстрому устранению вегетативных проявлений у больных нейроциркуляторной дистонией с синдромом нарушения сна. Оказывает миорелаксирующее и умеренное противосудорожное действие.
В отличие от препаратов короткого действия левана обеспечивает полноценный 8-часовой сон, однако при этом не вызывает дневной сонливости. Особенностью снотворного эффекта левана является сохранение физиологической структуры сна (что проявляется в обеспечении физиологической продолжительности сна без ночных пробуждений и кошмаров), то есть способность увеличивать длительность не только медленноволнового, но и парадоксального сна (REM-фазы) при неизменном количестве его эпизодов.
Механизм действия левана связан с влиянием на Cl-ионофорный участок ГАМК-бензодиазепин-рецепторного комплекса, активацией которого и определяется реализация снотворного эффекта.
Результаты открытого сравнительного рандомизированного последовательного клинического исследования переносимости и предварительной оценки эффективности оригинального препарата левана показали выраженный снотворный эффект в диапазоне доз 0,5–2,0 мг. У всех пациентов с бессонницей неорганического происхождения на фоне нейроциркуляторной дистонии в ходе терапии наблюдалось позитивное воздействие левана в изучаемых дозах на качество сна: на 3-й день лечения все больные отмечали уменьшение времени засыпания и количества ночных пробуждений, увеличение длительности сна, улучшение качества сна и пробуждения. Выраженный позитивный эффект сохранялся на 7-й и 10-й день применения левана. Все пациенты также отмечали улучшение настроения, исчезновение симптомов астении, тревоги и беспокойства в дневное время.
Фармакокинетические параметры. После всасывания в кишечнике за счет полярного остатка янтарной кислоты левана хорошо растворяется в плазме крови, не связываясь с белками.
Левана является пролекарством. Специфический характер снотворного эффекта левана определяется особенностями его фармакокинетических параметров, а именно более легким поступлением в ткани головного мозга и последующим гидролизом тканевыми ферментами с выделением активного метаболита. Препарат гидролизуется с образованием активного 3-ОН метаболита и янтарной кислоты. Основной активный метаболит левана — 3-гидроксифеназепам является полным агонистом рецепторов ГАМКА.
Левана достаточно быстро метаболизируется (Т½ — 10–14 ч), что исключает кумуляцию препарата и минимизирует риск развития постсомнического синдрома.
Применение левана связано с незначительным риском развития привыкания и зависимости при рекомендованной продолжительности терапии.
бессонница у взрослых пациентов.
наличие трех дозовых форм (0,5, 1 и 2 мг) позволяет максимально индивидуализировать лечение в зависимости от выраженности нарушений сна, сопутствующего применения лекарственных средств, реакции на препарат.
Применяют взрослым. Оптимальной дозой в большинстве случаев является 1–2 мг.
Принимают per os раз в сутки за 0,5–1 ч до сна.
Продолжительность курса применения определяется в каждом конкретном случае и может составлять от 3–5 дней при бессоннице, вызванной острым стрессом, до 14–30 дней при хроническом влиянии стресса, учитывая динамику клинической эффективности и переносимости лечения.
Применение в особых группах пациентов. При наличии патологии ЦНС органического характера, выраженной недостаточности функций печени, почек и легких, у пожилых и спациентов старческого возраста следует применять левана в дозе 0,5–1 мг.
известная гиперчувствительность к действующему веществу. Тяжелая степень нарушений функций печени, выраженные хронические расстройства респираторной функции; синдром апноэ во сне; нарушение координации движений при поражении мозжечка или спинного мозга; острое отравление этанолом, гипнотиками, анальгетиками или психотропными препаратами; myasthenia gravis; острая закрытоугольная глаукома.
нарушения со стороны нервной системы: цефалгия, нарушение координации движений, ощущение слабости в конечностях, чрезмерная седация, сонливость днем.
Расстройства психики: когнитивные расстройства, нарушение концентрации внимания.
Нарушения со стороны респираторной системы: одышка.
Нарушения со стороны кожи: отек Квинке, зуд, экзантема.
Другое: вялость, генерализованная слабость.
левана усиливает действие снотворных, наркотических средств и антипсихотиков, этанола.
Вероятно ослабление лечебного действия левана при применении совместно с кофеином в высоких дозах.
Нельзя исключать снижение скорости биотрансформации и выведения из организма левана при сочетанном применении с циметидином.
симптомы. Сонливость в дневное время, чрезмерная седация, вялость, генерализованная слабость, когнитивные расстройства, нарушение концентрации внимания, вертиго, тошнота, нарушение координации движений, ощущение слабости в конечностях, аллергические проявления.
Лечение симптоматическое. Промывание желудка. Применение препарата немедленно отменяют. При необходимости вводят лекарственные средства, влияющие на кардиоваскулярную систему, и стимуляторы функций ЦНС. При госпитализации применяют флумазенил. Применение гемодиализа слабо результативно.