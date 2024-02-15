моно-[7-бром-2-оксо-5-(2-хлорфенил)-2,3-дигидро-1Н-бензо[1,4]диазепин-3-ил]сукцината моногидрат.

Фармакодинамические параметры. Левана — атипичное производное бензодиазепина, частичный селективный агонист рецепторного комплекса ГАМК А .

Характеризуется сочетанным выраженным снотворным и анксиолитическим действием, наличием сопутствующих вегетостабилизирующих и нейропротекторных свойств. Вегетостабилизирующий эффект левана способствует обратному развитию общеневротической симптоматики, быстрому устранению вегетативных проявлений у больных нейроциркуляторной дистонией с синдромом нарушения сна. Оказывает миорелаксирующее и умеренное противосудорожное действие.

В отличие от препаратов короткого действия левана обеспечивает полноценный 8-часовой сон, однако при этом не вызывает дневной сонливости. Особенностью снотворного эффекта левана является сохранение физиологической структуры сна (что проявляется в обеспечении физиологической продолжительности сна без ночных пробуждений и кошмаров), то есть способность увеличивать длительность не только медленноволнового, но и парадоксального сна (REM-фазы) при неизменном количестве его эпизодов.

Механизм действия левана связан с влиянием на Cl-ионофорный участок ГАМК-бензодиазепин-рецепторного комплекса, активацией которого и определяется реализация снотворного эффекта.

Результаты открытого сравнительного рандомизированного последовательного клинического исследования переносимости и предварительной оценки эффективности оригинального препарата левана показали выраженный снотворный эффект в диапазоне доз 0,5–2,0 мг. У всех пациентов с бессонницей неорганического происхождения на фоне нейроциркуляторной дистонии в ходе терапии наблюдалось позитивное воздействие левана в изучаемых дозах на качество сна: на 3-й день лечения все больные отмечали уменьшение времени засыпания и количества ночных пробуждений, увеличение длительности сна, улучшение качества сна и пробуждения. Выраженный позитивный эффект сохранялся на 7-й и 10-й день применения левана. Все пациенты также отмечали улучшение настроения, исчезновение симптомов астении, тревоги и беспокойства в дневное время.

Фармакокинетические параметры. После всасывания в кишечнике за счет полярного остатка янтарной кислоты левана хорошо растворяется в плазме крови, не связываясь с белками.

Левана является пролекарством. Специфический характер снотворного эффекта левана определяется особенностями его фармакокинетических параметров, а именно более легким поступлением в ткани головного мозга и последующим гидролизом тканевыми ферментами с выделением активного метаболита. Препарат гидролизуется с образованием активного 3-ОН метаболита и янтарной кислоты. Основной активный метаболит левана — 3-гидроксифеназепам является полным агонистом рецепторов ГАМК А .

Левана достаточно быстро метаболизируется (Т ½ — 10–14 ч), что исключает кумуляцию препарата и минимизирует риск развития постсомнического синдрома.

Применение левана связано с незначительным риском развития привыкания и зависимости при рекомендованной продолжительности терапии.